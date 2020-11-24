عبد السلام: النظام السعودي فشل في لعب دور الضحية

حذر محمد عبدالسلام رئيس الوفد اليمني المفاوض ، النظام السعودي بألا ينتظر سوى الرد مقابل العدوان والحصار الذي بدأ به وما زال يمارسه بحق الشعب اليمني.

وفي تغريدة على تويتر كتب محمد عبدالسلام: ‏لم يستطع النظام السعودي- رغم استجداءه للتنديدات ومحاولته لعب دور الضحية-أن يتجاوز كونه معتدياً وباغياً بحق الشعب اليمني.

وأضاف أن "العالم يعرف أن النظام السعودي شن عدوانا وحصارا إبتدء به وأعلن عنه ومازال فيه، وما دام كذلك فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار."