المشاط والشرفاء في مواجهة الفساد والخفافيش

هاشم علوي ||

تحركات قوية تشهدها رئاسة الجمهورية والمجلس السياسي الاعلى برئاسة فخامة المشير مهدي المشاط رئيس الجمهورية والاجهزة الرقابية التابعة للرئاسة بمافيها هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاجهزة العدلية والضبطية في مواجهة مفتوحة مع الفساد والفاسدين المظللين بظل الحكومة التي ينخر مؤسساتها فاسدون من العيار الثقيل تفلتت من تعاملاتهم القيم ومن وجوههم الحياء ومن ارزاقهم الحلال ومن علاقتهم بالله الخوف فلم يعد شيئ يردعهم لاقيم ولا اخلاق ولاخوف من الله ولادعوة مظلوم ولااصبع اتهام بالفساد.

لقدتنمروا سيدي الرئيس المشاط بعد ان كنا نجزم بان ثورة ال21من سبتمبر قد جرفتهم عندما جرفت عتاولتهم وهواميرهم من الصف الاول والثاني الذين نهبوا خيرات اليمن على مدى عقود ورسخوا ثقافة الفساد والافساد والظلم وباعوا القانون مثلما باعوا بلدهم وشعبهم في سوق النخاسة ومعه شرفهم وعرضهم وكرامتهم فمازالت الحيتان تنخر بالبلد وبالجهاز الاداري والمالي الحكومي وتسقط حقوق المواطن تحت اقدامها ورغم ان تلك الديدان والفيروسان صغيرة وليست كحيتان مرتزقة العدوان إلا أنها تربت وكبرت على أيدي أولئك الخونة اللصوص الذين مازال لديهم خلايا تمارس الفساد تحت مظلة الحكومة وظل العدوان تتخفى خلفهما لتبرراستمرار فسادها حين لم تجد رادع او وازع ولا احترام لتضحيات الشهداء وصبر الشعب اليمني على العدوان والحصار فتقدير ذلك في قاموس اللصوص والفاسدين الصغار لايلقى اعتبار فلا تختلف خلايا الفساد في كل مؤسسة حكومية عن خلايا الدعارة المرتبطة بالعدوان ولا عن خلايا الاغتيالات والتصفيات والمؤامرات على العملة والاقتصاد ولا عن خلايا الحرب الناعمة وافساد الاخلاق فهم سواء سيادة الرئيس المشاط إفتحوا اعين الاجهزة الامنية عليهم والمخابرات واعلنوا لجان التصحيح واضربوا بيد من حديد كل فاسد واحموا ظهر الجبهات والمجاهدين واثبتوا لهم انهم لايدافعون عن فاسدين ولصوص وان محرابهم الجهادي مصان ومحصن ضد الفاسدين الذين ينهشون اموال شعبهم وابنائهم.

سيدي الرئيس نشد على يديك فأنت المعول عليه تنفيذ توجيهات السيد القائد وترجمة اهداف الثورة وحماية الحقوق وايقاف الفاسدين فلاتغرنك عمامة ولاتوزه ولاتغرنك بزة انيقة و ربطة عنق فخلفها يختبئ فاسد ولايغرنك عويل المتخمين بالثراء فكل ثراءهم ورائه حق مهدور و أنين مظلومية فللفساد مخالب تنهش الوطن وللفاسدين ألوان كالحرباء يتلونون ومداهم يتمدد وينكمش كالمطاط يتنفسون الزئبق ويستنشقون البخار فسياسة التحول روحهم ومحاربة الشرفاء سلوكهم يجتمعون كما تجتمع بأعوانك يدرسون اساليبك يرسمون الخطط المضادة كي لاتنكشف عورتهم بتحركاتك يتناقشون اثناء الولائم والمقايل بالطيرمانات والدواوين والمكاتب كيف يصدوا ضرباتك الموجعة لهم وكيف ينالوا منك ومن كل الشرفاء.

لاتعتقد بأنهم يدسون رؤسهم تحت التراب كي لاتظهر بطحة يتحسسونها انما يرفعون رؤسهم عالياً حتى لاتظهر البطحة للاخرين.

لاتعتقد ان النزاهة عنوانهم كمايقولون ولاتعتقد ان الشرف والعفة عمافي أيدي الناس سلوكهم كمايروجون هم يبيعون الوهم والماء معا في حارة السقائين فلاتصدقوهم فافعالهم غير أقوالهم انهم كالزئبق يتفرق ويجتمع ويتكتل ويتصدى لاي مشروع وطني يحصن الوطن ويذود عنه فلافيهم صماد ولافيهم يدتحمي ويد تبني ولافيهم هوية إيمانية فلاتركن عليهم في محاربة الفساد ولا التحشيد للجبهات ولا حتى في صناعة غد مشرق لأن أيديهم ملوثة بالفساد ودماؤهم ممزوجة بالحرام فأنا يستجاب لهم؟

احذرهم سيادة الرئيس وارجع الى عهد الامام علي عليه السلام لمالك الاشتر لتحكم بما انزل الله.

خفافيش الفساد معروفة لدى الاجهزة الرقابية والارادة السياسية هي التي الأداة لإصطيادها.

كل فساد يلقى بلومه على إبن علوان كما يقول المثل اليمني وكل فساد صغر ام كبر وأيا كان مصدره يجير الى دولة الحوثي كما يسمونها المرتزقة والعملاءوالخونة وابواق العدوان.

الحالة الإستثنائية تستدعي إقتحام اوكار الفساد فالمعركة لاتستدعي ترك الفرصة للتلون والتغطي بغربال فالتضحيات جسيمة والمؤامرة كبيرة والافضل أن كفوا أيديكم ولاتختبروا صبر رجال المشاط ولاتنتظروا عفو السيد القائد.

الى الفاسدين كيدوا كيدكم فلن يزيدكم إلا خبالا.

والله من وراء القصد.

الله اكبر.. الموت لامريكا... الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام