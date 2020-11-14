اليمن

مكاشفة بين إرهابيين..


 

إكرام المحاقري||

 

·        علماء السعودية بتصنيف إرهابي لإخوان اليمن ورد كرمان بالمثل!!

 

بعد إستخدامهم كورقة حزبية مناطقية، طائفية، إنتقالية، شرعية ـ وجمهورية!!، وبعد 6 أعوام من العمالة.. ”هيئة كبار علماء السعودية تصنف الإخوان المسلمين كـ تنظيم إرهابي“، في مرحلة جديدة لولوج الحقيقة المخفاة على السن دعاة الدين في حد ذاتهم، مع تنوع المسميات والاحزاب.

فلتكن هذه هي الحقيقة، من يدري!! وليكن هذا التنصيب الجديد وسام شرف للإصلاح في اليمن!! ولتلبس داعش اللباس الرسمي ولتعزف القاعدة معزوفة الوطن على خشبة المسرح نتيجة عاقبة الإرتهان لأمريكا، وليستقبلوا الضيف الجديد بـ المنشار والسكين ورآية سوداء غافلة عن الحق!!

ولتعلن السعودية حقيقة هذا التصنيف في حق عملائهم "حزب الإصلاح" الإخوانيين، وليكن السبب هو جديد محافظة (مأرب) وفشل "الإخوان" من إحراز أي تقدم يحسب لصالح العدوان، سواء عسكريا أو ساسيا أو لوجستيا.

بالنسبة للإخوان المسلمين كان البيان بما احتواه من عبارات قاسية مؤلم وصادم، وقد تكون لعبة بين الاطراف، وقد تكون نهاية لوجود المحسوبين على "الإخوان المسلمين" في اليمن، خاصة المناطق التي تقبع للإحتلال، والتي دفع فيها حزب الإصلاح دمه وكرامته وجل وقته لإستقرار قوى العدوان في الأراضي اليمنية.

وتبنى علنا ذريعة الشريعة منذ أول وهلة للعدوان على اليمن، ناهيك عن ما سبق من لعبة سياسية لحزب الإصلاح إبان ثوة الـ 2011م، وإدخال اليمن تحت وطئة الوصاية السعودية الأمريكية، خدمة للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، على رأسهم الإخونجية "توكل كرمان" التي ثارت وفار دمها لما سمعته من هيئة كبار علماء السعودية!!

بادرت كرمان بـ رد التحية بأفضل منها ووجهت الإتهامات المباشرة لـ محمد بن سلمان والتي أسمته الإرهابي، واتهمت النظام السعودي بنشر الإرهاب والفكر التكفيري في العالمين العربي والإسلامي، وبأن السعودية الأب الروحي للإرهاب وأنهم من اخترعوه وغذوه كفكر وزاولوه كمهنة!! ليس لدينا شك حيال ذلك، لكن لماذا لم تعترف كرمان من الذي صنع "توكل كرمان" في العام 2011م، ومازال يصنعها ويحدّث نظامها إبان كل حدث جديد!!

تحدثنا عن إخوان اليمن وليسوا ذو أقلية عن غيرهم في بلدان العالم، والذين وقفوا في صف العدوان بأسم الدين، وشجعوا  قتل النساء والأطفال، وحاصروا بصمتهم 24 مليون يمني حصارا خانقا!! ولم تكن لهم بيانات شجب وإدانه إلا حين قصفت القوة الصاروخية والمسيرات اليمنية المنشآت النفطية والحيوية في العمق السعودي.

حينها أدأنوا واستنكروا ما اسموها بـ الجريمة التي استهدفت حقول النفط!! غير مبالين بالإنسانية المفقودة، والطفولة المذبوحة والدماء المسفوكة في اليمن!! فالجميع سواء باسم الدين أو باسم الوطنية قد أهتم لمصلحة نفسه وتجميل وجهه القبيح أمام "أمريكا" والمجتمع الدولي والذي هو الأخر شريك رئيسي في الجريمة..

السعودية أعلنت عن المعلن وصرحت عن المعروف، لكنهم دائما يستخفون بالعقول ويفضحون أنفسهم ويتبرؤون من عملائهم واحد تلو الأخر، كما هو حال السياسة الأمريكية، فقد تخلوا عن "صالح" ولم يتخل عنهم وثابر في عمالته!!

وهاهم يتخلون عن "الإخوان المسلمين"، ولن يتخل الإخوان عن الخضوع والعمالة لسياسة الغرب حتى لو عملوا لأنفسهم  مكتب خاص تحت أحذية الأمريكان!! فكل ذلك يبقى وأجهة لا غير، ودليل على تقدم الجيش واللجان الشعبية في الجبهة العسكرية، وحنكة القيادة السياسية، وماتشهده محافظة (مأرب) اليوم لجدير بأن تعلن السعودية الحوثيين طرف وطني ولتكن صنعاء العاصمة، وليذهب هادي إلى مزبلة التأريخ..



اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكاشفة بين إرهابيين..
امارات الخير ...شر مستطير
اليمن/ امراء الحرب قريبا في قفص الاتهام ومكبلين بالسلاسل
معارك شرسة بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية جنوب شرقي اليمن
اليمن/دلائل وبدايات العدوان...مدارك تلاشت وتراجعات وانكسارات تلاحقت!! 
مزور اممي
الرد المريع  في تصريحات العميد سريع   
حقارة تحالف العدوان ليست بجديدة ..!
لسقطرى رب يحميها،،،،،،
نائب ديمقراطي: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك