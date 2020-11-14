اليمن/ امراء الحرب قريبا في قفص الاتهام ومكبلين بالسلاسل

🖋️حميد عبد القادر عنتر ||

علماء الوهابيه يصدرو بيان رسمي بتوجيه من النظام النجدي الوهابي التكفيري بضم الاخوان المسلمين ومن ضمنهم حزب الاصلاح في اليمن جماعه ارهابيه

ومرتزقه حكومه الفنادق تحت الاقامه الجبريه ومسلوبين القرار وصراع بين قيادات المرتزقه والطيران السعودي الاماراتي الامريكي يقوم بتصفية قيادات المرتزقه

وترامب الذي قاد العدوان على اليمن يسقط سقوط مدوي ويتم انتزاعه من البيت الابيض بالاجماع من الشعب الامريكي ويمنحو الثقه لجو بايدن المرشح الديمقراطي

وتم هزيمة وافشال المشروع الامريكي في اليمن وفي الشرق الاوسط وفي العراق وسوريا ولبنان وايران

ومملكة الرمال تبحث عن مخرج من المستنقع الذي تم توريطها من قبل الاداره الامريكيه بشن عدوانها على اليمن باي صوره كانت قبل ان يتم وقف العدوان من واشنطن واصدار قرار دولي من الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن وفتح ملفات خاشقجي وقانون جاستا وفتح جرائم وانتهاكات النظام السعودي والاماراتي تمهيدا لملاحقتهم امام المحاكم الدوليه وتقديم كافة الادله والجرائم المرتكبه بحق مدنيين في اليمن من قبل المنظمات الدوليه واسر الضحايا

والجيش واللجان الشعبيه اكثر قوه من اي وقت مضاء وانتقل زمام المبادرة للجيش واللجان الشعبيه سوى بالحسم العسكري او عبر المفاوضات بالحل السياسي وبشروط سلطة صنعاء

والايام القادمه حبلى بالمفاجات سوف يذوقو العلقم كل قادة دول العدوان

والامير محمد بن سلمان قريبا في قفص الاتهام ومكبل بالسلاسل في عدة تهم منها اغتيال خاشقجي ومجرم حرب

الويل لكم من القادم يا بني سعود يا انجاس ويا اشباه الرجال انتم وعيال زايد الماسونيين اليهود نهايتكم سوف يكون وخيم

والنصر حليف اليمن

وهزيمة كبرى ومدوية لقوى الاستكبار العالمي