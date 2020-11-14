اليمن

اليمن/ امراء الحرب قريبا في قفص الاتهام ومكبلين بالسلاسل


 

🖋️حميد عبد القادر عنتر ||

 

علماء الوهابيه يصدرو بيان رسمي بتوجيه من النظام النجدي الوهابي التكفيري بضم الاخوان المسلمين ومن ضمنهم حزب الاصلاح في اليمن جماعه ارهابيه

ومرتزقه حكومه الفنادق تحت الاقامه الجبريه ومسلوبين القرار وصراع بين قيادات المرتزقه والطيران السعودي الاماراتي الامريكي يقوم بتصفية قيادات المرتزقه

وترامب الذي قاد العدوان على اليمن يسقط سقوط مدوي ويتم انتزاعه من البيت الابيض بالاجماع من الشعب الامريكي ويمنحو الثقه لجو بايدن المرشح الديمقراطي

وتم هزيمة وافشال المشروع الامريكي في اليمن  وفي الشرق الاوسط وفي العراق وسوريا ولبنان وايران

ومملكة الرمال تبحث عن مخرج من المستنقع الذي تم توريطها من قبل الاداره الامريكيه بشن عدوانها على  اليمن باي صوره كانت  قبل ان يتم وقف العدوان من واشنطن واصدار قرار دولي من الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن وفتح ملفات خاشقجي وقانون جاستا وفتح جرائم وانتهاكات النظام السعودي والاماراتي تمهيدا لملاحقتهم امام المحاكم الدوليه وتقديم كافة الادله والجرائم المرتكبه بحق مدنيين في اليمن من قبل المنظمات الدوليه واسر الضحايا

والجيش واللجان الشعبيه اكثر قوه من اي وقت مضاء وانتقل زمام المبادرة للجيش واللجان الشعبيه سوى بالحسم العسكري او عبر المفاوضات بالحل السياسي وبشروط سلطة صنعاء

والايام القادمه حبلى بالمفاجات سوف يذوقو العلقم كل قادة دول العدوان

والامير محمد بن سلمان  قريبا في قفص الاتهام ومكبل بالسلاسل   في عدة تهم منها اغتيال خاشقجي ومجرم حرب

الويل لكم من القادم يا بني سعود يا انجاس ويا اشباه الرجال انتم وعيال زايد الماسونيين اليهود نهايتكم سوف يكون وخيم

والنصر حليف اليمن

وهزيمة كبرى ومدوية لقوى الاستكبار العالمي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكاشفة بين إرهابيين..
امارات الخير ...شر مستطير
اليمن/ امراء الحرب قريبا في قفص الاتهام ومكبلين بالسلاسل
معارك شرسة بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية جنوب شرقي اليمن
اليمن/دلائل وبدايات العدوان...مدارك تلاشت وتراجعات وانكسارات تلاحقت!! 
مزور اممي
الرد المريع  في تصريحات العميد سريع   
حقارة تحالف العدوان ليست بجديدة ..!
لسقطرى رب يحميها،،،،،،
نائب ديمقراطي: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك