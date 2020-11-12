...🖋️فهمي اليوسفي

كاتب ومحلل سياسي يمني

نائب وزير الاعلام في حكومة الانقاذ

لم نلمس أي جديد من قبل غريفيث بإحاطته الاخيرة المقدمة لمجلس الامن عن بقية ألإحاطات السابقة بل سنجد عدم وجود أي تغيير اللهم يكمن التغيير في تاريخ كل إحاطة .

لم تتغير اللعبة الحلزونية لهذا المبعوث. بل مستمرة ويديرها بنفس الطريقة الحلزونية .

لم يعلن هذا المبعوث توبته عن مشاريع الكذب والخداع والغلاط وشهادة الزور امام الهيئة الاممية لكونه وصل الي مرحلة الادمان والطبع غلب التطبع ..

لم يتغير مضمون ألإحاطات السابقة عن الحالية التي يقدمها هذا المبعوث لمجلس الامن بشكل شهري لان لندن وواشنطن قد زودته ببرنامج الكتروني من جوجل بلاي إستوردته لأجله بغرض تزويده بتقنيات تحديث الكذب والخداع والتضليل ووو الخ لان ذلك يمكنه من الاستمرار بشهادة الزور .

لو توقفنا امام بعض ما ورد في مضمون هذه الاحاطة ووجهنا بعض الاسئلة للذات عن دوافع هذا المبعوث بحصر الصراع بين طرفي في الداخل واغفال دور الاطراف الخارجية المشاركة بالعدوان والاحتلال لبلدنا على حد ما ورد بإحاطته ؟ .

سنجد جواب الكثير أن غريفيث منحاز لدول العدوان وهذا صحيح ولاجل تحصين السعودية وبقية تحالف العدوان عن أي إدانة اممية بحيث يجنبها عدم تحمل تبعات هذه الجرائم بعدوانها علي بلدنا وهذا صحيح .

. لكن وجهة نظري ان هذا الجواب صحيحا لكنه جزئيا و ليس كليا . مع ان الجواب الكافي والشافي يوضح

ان غريفيث فعلا حريصا على تحصين السعودية ومن معها ومن يقف خلفها في الناتو من أي ادانة او مسائلة دولية نتيجة الجرائم اليومية التي ترتكبها بحق اليمن وهذا الحرص الغير مباشر لغريفيث ليس حبا في السعودية او الامارات بل لعدة اهداف خفية منها .

.. لكي يتمكن من الحصول علي مزيدا من الصفقات

(كاش موني) تأتي اليه من مملكة المنشار .مقابل بيع ضميره الاممي وان يتحول شاهدا للزور عبر النافذة الاممية .

.. يدرك هذا المبعوث أن الادانة للسعودية وبقية دول التحالف يعد إدانة لكوكتيل الناتو على راسها لندن وواشنطن على إعتبار أن من يدير العدوان العسكري على بلدنا منذ ٥ سنوات وحتى اليوم هي بلا شك عناصر صهيونية تحمل معظمها جنسيات إمريكية وبريطانية ومن يزود دول التحالف الصهيوسعودي بكافة الاسلحة بما فيها المحرمة دوليا هي شركات صهيونية متواجدة في دول الغرب وغريفيث ليس مستعدا أن يدين بلده ويخون صهيونيته ويورط ابناء عمومته من الصهاينة ومن يتحالف معهم بل مستعدا حتى بيع ابناء الشرق الاوسط في أي حراج ولان

من ينهب ثروات وأثار المنطقة بما فيها بلدنا من الماضي للحاضر هي شركات صهيونية معظمها تحمل جنسيات بريطانيا وامريكية على سبيل المثال بي بي البريطانية الذي يعد والد غريفيث من ابناء هذه الشركة حين كان يعمل بها عندما كانت في منطقة البريقة عدن خلال مرحلة الاستعمار ثم انتقل نشاطها الي الامارات واصبحت هي من تدير السياسة الاماراتية حتى اليوم وكذلك شركة ارامكو وغيرها على الرغم ان هذا المبعوث هو من مواليد عدن اليمن لكنه خان عدن وغلب عليه تاثير الحمض النووي للصهيونية .

بهذه الحالة الناتو وادواته المتصهينة في المنطقة حريصون بإزالة أي بصمات إجرامية توكد ضلوعهم باي جريمة. في مثل هذه البلدان المستهدفة لكي لا يتيح لأي طرف خارجي يقف ضد الغرب توظيفها و إستثمارها ضد الراسمالية المتوحشة للصهيونية العالمية وادواتها المتصهينة في المنطقة . وبحيث لا يتمكن المورخون من خارج وداخل اليمن توثيق تلك الادانات والبصمات في سجلات التاريخ .

كما ان هذه المواقف لغريفيث لها اهداف اخرى منها . طمس حقيقة الدعم السعودي والاماراتي + الناتو بتحالفهم مع عناصر الارهاب في العدوان علي بلدنا بحيث لا يكون ذلك عاملا لفضح دول الرباعية بدعمها للارهاب .

.. يسعى هذا المبعوث لتثيبت الإدانة الواهية ضد القوى المضادة للعدوان وإزلة الادانة للسعودية ومن معها في الجرائم التي ترتكب بحق بلدنا منذ بدء العدوان وحتى اليوم .

يسعى هذا المبعوث الحفاظ على تقسيم الوصاية الخارجية والنفوذ الاقليمي والغربي في اليمن تحت طابع اممي والذي يرتكز في حقيقة الامر بين ابو ظبي والرياض تحت إسم إتفاق الرياض مع حرصه بالتعتيم علي الدور المبطن لإسرائيل + امريكا وبريطانيا الممتد من الخليج الفارسي الي البحر الاحمر كما هو الحال في ارخبيل سقطرى وما يجري بالساحل الغربي خير شاهد ...

الرد السريع من العميد سريع .

وطالما تزامن دور اخر حلقة لإحاطة الزور لغريفيث فرد العميد سريع هو بمثابة الرد على غلاط هذا المبعوث ومن حق اليمنيون الدفاع عن ذاتهم..

حق مشروع ان يكون الرد على دول العدوان على راسها مملكة المنشار المتوحش لان الرد الموجع هو سيكفل إيقاف عدوانها علي بلدنا . لايقاف كل مطامعها التوسعية في بلدنا كما هو جاري اليوم في مارب وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى .

بالتالي

من حق اليمنيون قصف كل المواقع التي ينبغي ان تنال ضربات موجعة لدول العدوان .

من حق اليمنيون الرد الموجع على قاعدة العين بالعين والسن بالسن .

من حق اليمنيون تحرير بقية الجسد اليمني من إستكمال محافظة مارب وبقية المحافظات الخاضعة اليوم للإحتلال السعوإماراتي والمطعمة بدواعش ومرتزقة من الداخل .

من حق اليمنيون الرد علي دول العدوان لكسر الحصار الغير شرعي علي بلدنا بحرا وجوا وبرا ..

وطالما مدير. مكتب الرئاسة يدشن الحملة لمكافحة الفساد وهو موقف مشرف له ولكل من يقف ضد الفساد واحببت . إيضاح ان من يساندون العدوان هم فاسدون من القاع حتى النخاع ونوكد ان جزء من مخرجات الحوار الوطني هي تحصن الفاسدين والقرارات الفاسدة في الهيئات الاممية تقف مع الفاسدين من الداخل . وان هيئة مكافحة الفساد التي تم تأسيسها في عهد قائد العصابة الافسادية علي عبدالله صالح خضع التأسيس لمطلب الشفافية الدولية ليس الهدف العميق مكافحة بل تحويلها لهيئة إستخباراتية لصالح الغرب ومراقبة كم ارقام مالية استحوذ عليها الفاسدون من الداخل لكي تتقاسم معهم اللوبيات العالمية للصهيونية واستخدمها الصريع علي صالح لتلفيق ملفات لصيد خصومه من الساسة .

هنا لاغرابة ان نجد قاسم مشترك بين عتاولة فساد الداخل ودول تحالف العدوان والغرب وسماسرة المؤسسات الاممية وغيرها وهو الفساد . لكن بحكم ان مكافحة.الفساد هو اول هدف لثورة ٢١ سبتمبر فإن مكافحة هذا الورم السرطاني هو واجب ثوري ووطني وايماني وجهادي . ولتكن اولى خطواتنا تشخيص الفساد بشكل دقيق وعميق لان فهم المشكلة جزء من الحل . بوركت بو محفوظ . وكلنا ضد العدوان و الفساد والاستبداد والاستعباد ..

فليستمر رد ع ال سعود .

فليستمر إستكمال تحرير مارب وما بعدها .

فلنستمر بمكافحة التدعيش والفساد والارتزاق .

فلنستمر بكشف حقيقة هذا المبعوث الصهيوني ..

فلنستمر بطرد الجن والشياطين والفاسدين باطلاق صرخة الجهاد لكن بصوت عال لنقول

الله اكبر . الموت لامريكا . الموت لاسرائيل . اللعنة.علي اليهود . النصر للاسلام

فهمي اليوسفي

كاتب ومحلل سياسي يمني

نائب وزير الاعلام