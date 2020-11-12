الرد المريع  في تصريحات العميد سريع   

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هاشم علوي || ينشرح الصدر وتبتهج القلوب كلما ظهر العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية على وسائل الاعلام في مؤتمرصحفي او اصدربيان او كتب تغريدة لانه يقدم البشائر ويرسل الرسائل ويوجه التحذيرات ويستعرض المستجدات الميدانية والانتصارات والانجازات وخسائر وهزائم دول العدوانالسعوصهيوامريكي وادواته ومرتزقته وعملائه في مختلف الجبهات. ومع إستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني فالتصدي له مستمرومواجهة التصعيد بالتصعيد واجب مقدس لدى القيادة والشعب وهذا ما أكد عليه أمس العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية. الرد المريع في تصريح العميد سريع والذي حذر فيه دول العدوان من استمرار العدوان والحصار والتصعيد وتحذيره للشركات الاجنبية العاملة لدى جارة السؤ مملكة بني مردخاي ومواطني المهلكة والمقيمين فيها من التواجدجوار المنشئات الحيوية التي تعتبر ضمن بنك الاهداف على طول وعرض المهلكة المردخائية يأتي بعدان قدم المبعوث الاممي غريفت احاطة الى مجلس الامن لم تتضمن جديدا سوى إدانته للهجمات اليمنية على المنشئات داخل العمق السعودي سواء مطارات او قواعد عسكرية او منشئات حيوية إقتصادية كأرامكوا البترولية يراها غريفث مدنية ويراها ناطق العدوان اعيان مدنية وتراها وسائل اعلام العدوان ضحايا مدنيين ومقيمين خلافا للواقع انما تباكيا على اطلال مرابض الطائرات وثكنات غرف العمليات واشلاء قواعد الباتريوت ومختلف الدفاعات والفشل الذريع لمنظومات الرادارات لكشف الصواريخ اليمنية التي تجاوزت كل المنظومات والتوقعات في الوصول بحفظ الله ودقة الاصابات وتكبيدالعدو الخسارات وتمريغ انفه وانوف من معه بالوحل الممزوج بالبارود اليمني. نصيحة على دول العدوان أن تأخذ تصريحات العميد سريع على محمل الجد وان التظليل الاعلامي الذي يروجه متحدثهم عن اسقاط طائرات يمنية وتفجير زوارق مفخخة استهدفت ميناء جيزان انطلقت من ميناء الحديدة لم تعد تنطلي على احد داخل المهلكة وخارجها ولا ادري كيف هذا الميناء الذي تحاصره دول العدوان وتمنع دخول سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتقيم فيه وتراقبه فرق الامم المتحدة وتتواجد فيه وفي مناطق اعادة الانتشار التي اخلاها الجيش واللجان وتتنقل من موقع الى اخر وتدعي وسائل اعلام المهلكة ومتحدثها ذلك انها الانهزامية والهزيمة التي ستدفع نظام المهلكة جمع اشلاء الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية والاعداد لمعرض تتباكي فيه وتدخله ضمن جداول زيارات زوار المهلكة للشكوى اليهم والتباكي امامهم بان اليمنيين يقصفونهم بصواريخ إيراااااانية وربما يكون نتن ياهو رئيس وزراء العدو الصهيوني احد الزوار لذلك المعرض في قادم الايام. تصريحات سريع وكل القيادات الثورية السياسية والعسكرية يجب ان تؤخذ بالحسبان سواء لدول العدوان او لمبعوث الامم المتحدة وفرقه الاممية في ميناء الحديدة التي لاتفعل شيئ امام خروقات دول العدوان ومرتزقتها لاتفاق السويد الذي مازالت صنعاء تحترمه وتحترم العهود والاتفاقات فمازال قصف وتحليق طيران دول العدوان مستمرا بالحديدة ومازالت خروقات المرتزقة في تصاعد واستمرار وهذه الافعال والجرائم التي ترتكب تحت مظلة اتفاق السويد والامم المتحدة لم تجد سبيلا الى احاطة المبعوث الاممي السعودي البريطاني الاخيرة وعجز فرقه الاممية بالحديدة ن الوصول الى مناطق سيطرة دوات الامارات بالحديدة لتنفيذ اعادة الانتشار واخلاء المواقع حسب اتفاق السويد لكنها لاتستطيع الوصول ولا تأمن الوصول ولا تملك الشجاعة والجرءة على قول الحقيقة التي جعلت الامم المتحدة مظلة للتغطية على جرائم العدوان واداة لتنفيذ اجندات دول العدوان التي سقطت وسقطت معها سمعة الامم المتحدة.. ممالك البعران ستدخل جحرضب إن لم تنقذ نفسها من غضبة الشعب اليمني والبأس اليمني القادم بمرحلة الوجع الكبير الذي لن يستطيع ان ينتصر لها نتن ياهو او بايدن ان هي استمرت بالعدوان والحصار واستمرت بالعويل والبكاء لان ذلك لن يزيدهما إلا مزيدا من الابتزاز والحلب بدون محلب والمزيد من الانصياع والانبطاح في ساحة التطبيع. إفهموا قبل ان تندموا فالردع المريع في تصريحات العميدسريع طوق نجاة إن كنتم تعقلون ايها البعران. الله اكبر.. الموت لامريكا.. الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام لبيك يارسول الله لبيك يارسول الله