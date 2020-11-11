اليمن

حقارة تحالف العدوان ليست بجديدة ..!


 

 

براءة الجمل 

 

فالأهداف التي سعى لها تحالف العدوان منذ البدأية هي واضحة وحقيقية. وليس بغريب على تحالف يقوده أهل الفساد فيسعون في الأرض فسادًا.... ! فقد رأينا أهداف التحالف منذ البداية، فهم يسعون إلى إركاع هذا الشعب وسلب كرامته وسبي نسائه وأغتصابهن. لكن الأحرار في هذا الشعب هم من تحركوا ونهضوا في وجه العدوان حتى فشل . كذلك رأينا إغتصاب النساء الذين خطفن في المحافظات المحتلة حتى الفتيات الصغيرات  لم ينجين من همجيتهم،  وحشيتهم وبربريتهم. 

 

 وقد طبق تحالف العدوان كافة أنواع الحروب  الكلاسيكية، الإقتصادية، السياسية والحرب الناعمة ضد الشعب اليمني لكسر إرادته والتنازل عن قيمه وإيمانه ومبادئه. فالشعب اليمني معروف  بأنه شعب الإيمان والحكمة  وشعب القيم والكرامة والشرف !

 

 وركز تحالف العدوان على الحرب الناعمة للقضاء على القيم الَمتجذرة في ضمير كل يمني. فالمستعمر والمحتل يدرك تماما بأن القضاء على حضارة أية أمة فعليك بإستهداف قيمها والقدوة فيها  وتبدأ بالمرأة؛ فتفسدها وتجعلها تخجل بأنها سيدة منزلها. وقد طبقوا هذه النظرية   في أوساط هذا الشعب وأكثر من كان مستهدفاً هي المرأة اليمنية للقضاء على عفتها وحيائها لإذلالها في بيئتها القبلية المحافظة. 

 

فقد  قام المرتزقة في مأرب (ببيع الأخت سميرة مارش) ليس بغريب وليس مستبعد على أناس باعوا دينهم حتى أصبحوا من القوم (الكافرين)  هناك سيأتي من قبل الغزاة ما هو أعظم وأشد من هذا. فقد نشروا الفساد والدعارة في مكان مقدس وهي "مكة"! هنا الأخت سميرة مارش بعد أعتقالها وأسرها يتم بيعها إلى السعودية ! كم هو مؤلم وكم هذا يشعل نار في كل قلب غيور بإن امرأة يمنية تباع إلى أشر خلق لله المفسدين المجرمين في هذةِ الأرض !

 

لهذا أدعو كل رجل غيور على شرفه وعرضه أن يكون له دوراً فعالاً  ضد المفسدين. فقضية الأخت سميرة مارش تهز أرجاء الوطن. فإذا لم تتحرك الغيرة في تلك القلوب اليوم فمتى ستحيا تلك الحمية والشهامة في القلوب ؟!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حقارة تحالف العدوان ليست بجديدة ..!
لسقطرى رب يحميها،،،،،،
نائب ديمقراطي: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن
مقهى مأرب.. وخبايا الحرب الناعمة
اليمن/ صعاليك الخارج انسلاخ الجلد وجلد الذات
سقوط هبل المدوي..!
اليمنيين والملاحم النضالية..قصة كفاح تزداد فى ظل  العدوان!!
نبارك لدفعة الشهيد قاسم سليماني..قسم اللغة الفارسية خريجي جامعة صنعاء. 
واجبنا الوطني والديني والإخلاقي.
هل حان تأديب المجرم الحرامي الاماراتي؟ 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك