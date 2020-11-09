اليمن

نائب ديمقراطي: سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن


قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا، إن "بلاده ستوقف تمويل الحرب التي تقودها السعودية في اليمن منذ نحو 6 سنوات".

وغرد خانا، عبر توتير: "سنوقف تمويل الحرب السعودية في اليمن".

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حربا عنيفة بين قوات عبد ربه منصور ومجاهدي جماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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