سقوط هبل المدوي..!

🖋️حميد عبد القادر عنتر||

· المجرم ترامب تاجر المخدرات ومجرم الحرب في اليمن وفي دول الشرق الاوسط يسقط سقوط مدوي سقط هبل

المجرم ترامب تاجر المخدرات اشعل حروب في الشرق الاوسط وشن عدوان همجي على اليمن منذ ست سنوات واستلم فاتورة الحرب والعدوان على اليمن من حكام الخليج الخونه المشاركين بالعدوان العالمي على اليمن وتم تهويد القدس والتفريط بالمقدسات من قبل حكام الخليج من اجل ارضاء المجرم ترامب وتم حصار ايران والغاء الاتفاق النووي وادخل المنطقه في حروب عبثيه مدمرة من اجل حلب حكام الخليج الخونه

اليوم هذا يفوز في الرئاسة الامريكيه جوبا يدن ويحصل على اكثر من اربعه وسبعين مليون صوت فارق كبير ويسقط امامه المجرم ترامب الايام القادمه سوف تبشر بتغييرات دوليه هل سينفذ بايدن الرئيس الامريكي الجديد برنامجه الانتخابي وتحريك الملفات العالقه منها محاكمة بن سلمان باغتيال خاشقجي وتنفيذ قانون جاستا الذي ثبت ان النظام الوهابي التكفيري متورط في احداث ١١سبتمبر بتفجير مركز التجاره العالمي في منهاتن وايضا محاكمة النظام السعودي والاماراتي مجرمين حرب ورفع الغطاء السياسي عن هذه الانظمة القمعية الوراثية العميله

ام ان السياسه الامريكيه واحده يحكمها اللوبي الصهيوني والرئيس الامريكي يعتبر موظف لدى الكيان الصهيوني والمتحكم بالسياسه الدوليه هم الكيان الصهيوني ومن يمتلك الثروه هم الماسونيه اليهوديه الذي تنتعش تجارتهم في الحروب وفي السلم يخسرو من ارصدتهم

نريد من الرئيس الامريكي الجديد رفع الغطاء السياسي والدعم اللوجستي عن قوى تحالف العدوان واليماني هو سوف يقلب عاليها سافلها وسوف يهدم المعبد على قوى تحالف العدوان ويحسم المعركة عسكريا بما يكفل سقوط مدوي ومحقق للنظام الوهابي والنظام الاماراتي الماسوني اليهودي

الحق ابلج والباطل لجلج

اليمن سينتصر وينكسر العدوان