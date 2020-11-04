اليمن

لسحب البساط من قادة تحالف العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار


 

✍️حميد عبد القادر عنتر||

 

تشكيل مجلس تنسيق بين دول محور المقاومة في كل من ايران اليمن لبنان سوريا العراق فلسطين

قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول تحالف العدوان والدول المطبعة مع الكيان الصهيوني

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التنسيق بعقد مؤتمر اسلامي يشارك فيه كل دول محور المقاومة والدول التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني وعزل سلطات بني سعود من ادارة المقدسات مكه والمدينة المنورة

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طرد سفراء الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني من قبل دول محور المقاومة

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ملاحقة قادة دول العدوان وقادة الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني والتي ارتكبت جرائم حرب بحق مدنيين في كل من العراق اليمن سوريا فلسطين لبنان امام المحاكم الدولية

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تشكيل جيش موحد من قبل دول محور المقاومة والتحظير لمعركة كبرى فاصله لتحرير القدس

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اصدار بيان من دول محور المقاومة يدعو فيه الى وقف العدوان على اليمن وسحب كافة الجيوش الغازية من اراضي اليمن وخلال مده اقصاها اسبوع

ان تم الاستجابة من قبل دول العدوان الى بيان دول محور المقاومة يتم الزام دول العدوان فتح صندوق اعادة الاعمار في اليمن وفي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين يتحمل اعادة الاعمار دول الخليج وان كان هناك رفض للبيان

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اعلان ساعة الصفر ورفع الجاهزية في كل دول محور المقاومة واطلاق عدة صواريخ بالستيه وطيران مسير يرافقه انزال مضلي من قبل دول محور المقاومة  المتمثل بالجيش الموحد والسيطرة على كل دويلات الخليج وبالتالي يتم اسقاط عروش حكام دويلات الخليج والقبض على امراء النفط وامراء الحرب وايداعهم السجون وتكبيلهم بالسلاسل ومحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب والتطبيع مع الكيان الصهيوني والتفريط في المقدسات والارتهان باحضان قوى الاستكبار العالمي

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بهذه النقاط سيتم سقوط حكام دويلات الخليج تهميدا لاقامة دولة العدل الالهي يعم السلام العالم اجمع هذا والعاقبة للمتقيين

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