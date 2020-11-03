اليمن

الأمن.. وطن في صنعاء..وغربة في عدن


 

إكرام المحاقري ||

 

لقد أرادت قوى العدوان الدمار لليمن، واغراقه في مستنقع الفوضى، وبالأخص العاصمة صنعاء، لأنها قلب اليمن النابض بالحياة، حيث استخدموا كل الوسائل الإرهابية لتغريب الأمن في موطنه، لكنها فشلت تلك القوى وسقطت المشاريع، وتهاوت المخططات بوجود القيادة الحكيمة والوعي الشعبي الراسخ، في صنعاء الصمود التي كرمها الله في ابناءها الاباة من ابناء المسيرة القرآنية تحت راية سبط رسول الله.. قائد الثورة السيد عبدالملك سلام الله عليه؛ فيما تلك المشاريع التخريبية والعبثية في المناطق الجنوبية الخاضعة لحكم الاحتلال الرباعي، نمت واصبحت اليوم هي وجه الحال فيها.

وذلك بسبب عدم وجود قيادات وطنية، بل وجود أدوات مرتزقه، في ظل غياب شعبي  واعي بأهمية الوطن والحفاظ عليه بسبب السياسات السابقة التي كانت تمارسها الانظمة العميلة في الماضي مما جعل الشعب في حالة تخبط وتيه، وغيب من ذهنية الانسان اليمني عظمة الولاء الوطني، ووجود دستور الخيانة الذي تفرع ديمقراطية أمريكية في جنوب اليمن، ناهيك عن القانون الإرهابي الذي تسلطت سكاكينه الحادة على من يخالفهم الرآي كائن من كان.

مفارقات  ذأت نطاق وأسع تلك التي حدثت من بداية العدوان الغاشم على اليمن في الـ 2015م حتى يومنا هذا، وبين هذه الأعوام مقامات ارتقاء ودركات سقوط، تفرعت مابين شمال اليمن وجنوبه، فالمناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان أصبحت كجحيم مستعر بنيران  الغدر والخيانات، والمخططات الممنهجة التي نفذت بدقة من قبل ادوات التحالف الدولي، وجسدتها على أرضية الواقع مرتزقة الادوات وتفرعت الجريمة مابين قتل ونهب وسلب وإخفاء قسري واغتصاب  وتجنيد للأطفال، ونشر الحشيش والخمور والمخدرات وما نشرت المواقع موخراً الا صورة مصغرة من الجريمة التي تتعرض لها مدننا اليمنية، كما أن الرذيلة اصبحت احد الألآم التي تحز في نفس كل إنسان يمني حيّ، و بإشراف قادة الحرب الناعمة وخدامهم، ولنرجع إلى مقطع نشر من محافظة "عدن " لمرأة تستنجد الغوث وتسرد الجريمة بحذافيرها قائلة بمليء العبارة "أين أمن صنعاء"!!

مقارنة بكل ذلك، لنا وقفة مع (أمن صنعاء) والمؤتمر الصحفي للعميد العجري، والذي كشف فيه عن انجازات أمنية كبرى خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر المنصرم، وضح فيه حنكة وصحوة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الجغرافيا الواقعة  تحت حكم  المجلس السياسي الاعلى، حيث كشف عن ضبط وإبطال مفعول 32 عبوة ناسفة زرعها تنظيمي "القاعدة وداعش" في مديرية القرشية بمحافظة البيضاء.

و أعلن عن إلقاء القبض على 9 عناصر إجرامية من عناصر القاعدة، وضبط 63 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان، ليس هذا فحسب !! فالأجهزة الأمنية الوطنية تبذل جل جهدها لضبط المهربين للمخدرات في عكس مايحدث في محافظة "عدن" وغيرها من تسيب !! حيث كشف العجري عن ضبط (طن 343 كيلوا جرام من الحشيش المخدر) وألقي القبض على المتهمين بحيازتها ومحاولة تهريبها، والبالغ عددهم 28 متهما، وذلك خلال فترة وجيزة مابين  24 وحتى 31 من شهر أكتوبر المنصرم .

وهكذا نكون قد وصلنا إلى خلاصة مقنعة للشارع الجنوبي دون غيرة، فحكومة المرتزقة ساومت بـ أمن وكرامة وحياة ابناء الجنوب مقابل مناصب وهمية في "الرياض"، ولكل خطوة خيانة ثمن باهض وقد يكون الثمن هو:  إستقلال الوطن، فالتحية كل التحية للقيادة الحكيمة والعقيدة العسكرية في العاصمة صنعاء، فكل هذه الإنجازات التي ليست إلا قطرة من غيث بطولات النصر، تُبشر بفتح قريب، وإن غدا لناضره قريب.



اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن.. وطن في صنعاء..وغربة في عدن
الاحتشادات المليونية لليمنيين بذكرى مولد الرسول..الإنعكاسات والأبعاد والمضامين!!
زلزال يضرب جزيرة سقطرى اليمنية
نصر الله.. والدعوة إلى تشكيل تيار في العالم العربي للضغط على انهاء الحرب الظالمة على اليمن
اليمن: المولد النبوي الشريف يوحد اليمنيين ويفرح المؤمنين  
اليمن/ التنصيرأحد مظاهر الإحتفاء بالمولد النبوي موروث يتجدد
رسالة للسيد حسن نصر الله حفظه الله
اليمن/ عظماء المواقف وأنصار الحبيب...رسائل إثباتات ودلائل انتصارات!!
الإحتفال بالمولد النبوي..النبي "محمد" في قلوب اليمنيين مبدأ قرآني أزلي
اليمن/ هل اقتربت مرحلة الوجع الكبير؟!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك