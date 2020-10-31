اليمن

اليمن: المولد النبوي الشريف يوحد اليمنيين ويفرح المؤمنين  


   🖋️حميد عبد القادر عنتر*||    بعد ما يقارب ستة أعوام .. الحشود هي الحشود منذ أول العدوان بل هي في تزايد واضح .. هذا الشعب واقعا أثبت أنه متعب جدا بكسر العين .. وعدوه متعب جدا بفتحها .. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله والسيد عبد الملك الحوثي قائد الثوره احفاد الرسول الاعظم يوجهو اليوم خطاب سياسي مزلزل في مراسم الاحتفال بمولد الرسول الاعظم في وجه قوى الاستكبار العالمي   امام الامواج البشرية من ملاييين في العاصمه السياسيه صنعاء والضاحيه الجنوبيه من بيروت وكان خطابهم  متشابه من حيث الطرح وقراة المشهد الاقليمي والدولي وخطوط عريضه ينطلقو منها لمواجهة قوى الاستكبار العالمي وهو شعار لبيك يا رسول الله لن تهزم امة تتخذ من الامام الحسين عليه السلام مصدر الهام وعلى نهج الرسول الاعظم وعترته اهل بيته عليم السلام هيهات منا الذله   *كاتب سياسي يمني
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اليمن: المولد النبوي الشريف يوحد اليمنيين ويفرح المؤمنين  
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