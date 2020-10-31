اليمن

اليمن/ التنصيرأحد مظاهر الإحتفاء بالمولد النبوي موروث يتجدد

17 2020-10-31

 

  هاشم علوي ||

 

بادئ ذي بدأ لايقصدبالتنصير موضوع حديثنا اليوم مفهوم التنصير الذي تمارسه جماعات التبشير بالمسيحية بدول افريقيا.

التنصيربالمفهوم اليمني هو إشعال النار ليلة الاعيادالوطنية تعبيرا عن النصر فالكلمة مشتقة من كلمة النصر..

لغويا كلمة تنصير مشتقة من نصر ينصر تنصيرا.

التنصير موروث شعبي يمني اصيل وقديم وهو إشعال النار على قمم الجبال والمرتفعات إيذانا بإعلان النصر فكانت قمم الجبال التي يسيطرعليها جيش وجنود الدولة قبل عقود بل وقرون من الزمن كوسيلة إعلان النصر تبدأ من الجنود الذين حققوا النصر باشعال النار بأعلى قمة سيطروا عليها يراها الجنود بالجبل المقابل فيقومون بدورهم بإشعال النار فيراها الجنود المتواجدين بالجبل التالي الذي يعتبر بالعادة موقع عسكري فيقومون بدورهم بإشعال النار كخبر عاجل يرسل مباشرة وبشارة للنصر وهكذا تنتقل عملية التنصير من جبل الى آخر ومن مرتفع الى آخر ومن قرية الى أخرى وهكذا حتى يصل التنصير وإشعال المشاعل الى مقر قيادة الجيش او مانسميه غرفة العمليات العسكرية بالعصر الحديث حتى تصل البشارة وتناقل إشعال النار والمشاعل بخط مرسوم حتى يصل الى العاصمة اليمنية صنعاء كبرقية عاجلة للحاكم والشعب تحمل تباشير النصر.

كل ذلك يعني انعدام وسائل الاتصالات العسكرية اللاسلكية والمدنية ووسائل التواصل وكاميرات النقل والتصوير المباشر والتصوير عبر الاقمار الصناعية والطائرات المسيرة والاستطلاعية والتجسسية والحربية كماهي موجودة في الحروب الحديثة وفي العدوان السعوصهيوامريكي على الشعب اليمني التي استخدمت كل الوسائل الحديثة ولم يكن حينها إعلام حربي.

إنما كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لاعلان النصر وايصال الخبر الى الملك والحاكم العسكري وربما بعدها يأتي تفاصيل النصر عبر اجهزة البرق السلكية التي كانت تربط المدن ببعضها والذي يأتي دور البرق بعد رؤية المشاعل برؤؤس الجبال المحيطة بالمدينة او العاصمة وعندها يبدأ الاحتفال بالنصر على الاعداء في تلك الحقب الزمنية سواء الاتراك او الانجليز او بني مردخاي او حتى بالحروب البينية فيما بين الحكام المتنافسين على السلطة.

خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي والتي عرفت فيها التنصير كيف يتم والمناسبة التي يتم التنصير فيها.فكانت تتم عملية التنصير بإشعال المشاعل والمشعل عبارة عن لف مجموعة من قطع القماش وتلف على رأس عصا بطول متر وتغمس تلك اللفة القماشية بوعاء الكيروسين او القاز الذي كان الوقود المستخدم بالمنازل بالانارة او الطبخ وحمل الاطفال لتلك المشاعل والطواف بالشوارع والحارات وهي مشتعلة.

ومن مظاهر التنصير المعبرة عن الاحتفاء بالمناسبة الدينية او الوطنية كانت تتم باستخدام رماد الوقود من مخلفات تنورات الطبخ القديمة وبمقدار ملئ كف يتم وضعها على مشارف اسطح المنازل بكميات واعداد كثيرة فتكون على طول وعرض اطراف سطح المنازل ويتم خلطها بالكيروسين او القاز وإشعالها فتمثل لوحة رائعة تعبر عن الابتهاج بالاعياد الدينية بمافيها المولد النبوي الشريف والاعياد الوطنية.

ومن مظاهر التنصير إشعال المشاعل وبكميات كبيرة برؤس الجبال ومشارف القرى التي تقع على قمم الجبال والمرتفعات فتعبر تلك القرى عن احتفالها بالمناسبة وتظهر ابتهاجها للقرى والمدن المجاورة والمقابلة وتتنافس القرى في ذلك.

في ذلك الوقت لم تكن قد دخلت الكهرباء في خط الابتهاج واستخدامها كوسيلة من وسائل الابتهاج بوضع زينة اللمبات الكهربائية المضيئة  مثلما يحصل اليوم..

في إحتفال الشعب اليمني المهيب بالمولد النبوي الشريف هذا العام ظهرت مظاهر الاحتفال القديمة التقليدية والموروث الشعبي للتعبير عن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف الى جانب مظاهر الاحتفاء الحديثة المرتبطة بالكهرباء والانارة التي عمت شوارع المدن والمنازل والمحلات التجارية والسيارات والمركبات وغيرها من الأساليب الابداعية التي ابتكرها اليمنيون للتعبير عن إبتهاجهم بميلاد خيرالبشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام واصحابه الاخيار المنتجبين

في هذه المناسبة اشعلت المشاعل على قمم الجبال ومشارف القرى والعزل والمديريات تنصيرا وانتصارا لنبي الله المرسل للعالمين خاتم الانبياء والمرسلين وبالرماد والمشاعل كتبت لبيك يارسول الله فكانت الجبال تعانق النجوم احتفالا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشاعل التنصير والكثير من قرى اليمن استلهمت الموروث الشعبي بالاحتفاء والابتهاج بالمولد النبوي لوحات رائعة تليق بمقام نبي الامة من شعب شامخ شموخ الجبال الرواسي يلهبون جبال الجبهات بالتنصير الاحتفائي والحارق الخارق في صدور اعداء اليمن.

لبيك  يارسول  الله

لبيك  يارسول  الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ التنصيرأحد مظاهر الإحتفاء بالمولد النبوي موروث يتجدد
رسالة للسيد حسن نصر الله حفظه الله
اليمن/ عظماء المواقف وأنصار الحبيب...رسائل إثباتات ودلائل انتصارات!!
الإحتفال بالمولد النبوي..النبي "محمد" في قلوب اليمنيين مبدأ قرآني أزلي
اليمن/ هل اقتربت مرحلة الوجع الكبير؟!
اليمن/ دموع الشوق..!
اليمن/ اغتيال الشرفاء..لزعزعة أمن العاصمة وتخويف الناس من الإحتشاد
مولد خير البشر في ضيافة اهل اليمن
الأمين زيد شهيدا في محراب الوطن والعدوان يلجأ للإغتيالات السياسية
صماد 3 ـ وـ قاصف 2k والنهج المحمدي
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك