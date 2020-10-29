اليمن

اليمن/ هل اقتربت مرحلة الوجع الكبير؟!


 

محمد صادق الحسيني||

 

هل اقتربت مرحلة الوجع الكبير باجتياح الجنوب نجران وجيزان وعسير ...

وباتت قاب قوسيين او ادنى ...!؟*

 

امر لا يعلمه الا الله ورسوله ورجال الله جنود سيد اليمن

* ومع ذلك انه يوم البيعة الاكبر*

*في يوم البيعة لمحمد

جحافل صنعاء تعاهد قائدها بالزحف نحو القدس..*

تشهد المناطق الجنوبية " السعودية" مع اليمن الحبيب منذ ايام حرائق ضخمة ممتدة وواسعة في كل من اودية تنومة والسودة بأبها ، عجزت ادارة بن سلمان عن السيطرة عليها

هذا فيما تستمر ضربات نسور اليمن المنصور بالله من القوة الصاروخية والمسيرات على مراكز عسكرية حساسة في  كل من جيزان ونجران أبها

وتاتي هذه الحشود المليونية اليوم مجددة البيعة لرسول الله ومدرسته العلوية الحسينية الزيدية الشافعية وهي تعاهد قيادتها بالزحف الى القدس الشريف لتشارك مع سائر قوى محور المقاومة في الفصل الاخير من الهجوم الاستراتيجي لتحرير فلسطين ..

انها ايام الله التي تتلاحم وتتسارع لتلتقي في خندق واحد وساحة واحدة ودم مقدس واحد جرى ويجري من اجل تطهير ارض الاسلام وفلسطين من الاشرار واعادة صياغة مشروع الامة في حضارة اسلامية معاصرة تمتد من جبال الاطلس الكبير الى سور الصين العظيم

اليس الصبح بقريب

انتظروا المزيد من المفاجآت

بعدنا طيبين قولوا الله

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