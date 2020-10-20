اليمن

مرتزقة العدوان..الثمن البخس قيمة للخيانة والعمالة!!


 

إكرام المحاقري||

 

لا يخفى على العالم مايمر به مرتزقة العدوان بجميع جنسياتهم وأطيافهم من مراحل مأساوية وضعتهم في خانة اللا قيمة بالنسبة لاسيادهم من دول تحالف العدوان، حتى وأن كان هذا المرتزق أو ذاك يحملون رتبة عسكرية أو منصب معين في الدولة الوهمية.

وفي دولة اللا دولة، خابت آمال المرتزقة من تمكنهم من زمام الأمور، حيث رهنوا قرارهم لمن رهن قراره للبيت الأبيض وتل أبيب، وجميعهم يعاني من المهانة حتى أكبر دولة في دول تحالف العدوان، حيث اشتهروا مؤخرا باسم البقرة الحلوب.

منذ سنوات مضت وحتى اللحظة، مازلنا نصادف مشاهد لطائرات تحالف العدوان وهي تقصف مرتزقتهم حال فرارهم من الجيش واللجان الشعبية أو حال وقعوا في الأسر، أو حتى يحدثوا أنفسهم بالتراجع للخلف خطوة واحدة فإن الطائرات لهم بالمرصاد !!

وهذا ما أكدته مشاهد تم توثيقها خلال العملية النوعية الواسعة "نصر من الله"؛ ليس هذا فحسب، فكثيرا ماصادفتنا منشورات محسوبة على أقلام بعض المرتزقة يشكون حالهم ويندبون حظهم ويتحسرون على مامضى من الحرية والأمن والأمان.

ليس الحال على هذا الشكل فحسب !! دعونا نراجع شريط استقبال الأسرى المرتزقة في مطار سيئون وكيف كان نوع الاستقبال لهم من جميع النواحي، وقبل ذلك فقد تخلت السعودية عن المرتزقة اليمنيين ولم تابه بحالهم ولم يهتموا الا باسماء الجنود السعوديون والجنديان الامريكيان!!

أما بالنسبة للمرتزقة اليمنيين فقد تم دفع ثمنهم مسبقا ثمنا بخس دراهم معدوداة، ومن يشكك في صحة الحديث فليتذكر حال تلك المرأة الجنوبية التي كانت تصرخ بأن "اعطوني جثة ولدي فقد رآيتها في شاشة قناة المسيرة "وهي مرمية على أرض الصحراء!!!

لا يأبهون بمرتزق يقاتل في صفهم ويقتلونه إذا لم يعد منه أي فائدة، ولا يأبهون بحال مرتزق وقع في الأسر وهو محسوب على صفهم وقواتهم!! ولا يطالبون بجثة مرتزق مرمية على أرض صحراء قاحلة لايوجد فيها غير العقارب والأفاعي والحشرات!!

أما عن تبرؤهم من بعض المرتزقة المأسورين حال تفعيل ملف صفقة تبادل الأسرى، وبانهم ليسوا محسوبين عليهم فهنا هي الطامة الكبرى، وللمرتزقة الخيار في مواقفهم القادمة.

فليبحثوا عن قيمتهم تحت لواء الوطن، وليكفروا عن خيانتهم بدمائهم، علّهم يمتلكون كرامة ونخوة، فلا خير في محتل أشر.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مرتزقة العدوان..الثمن البخس قيمة للخيانة والعمالة!!
الآثار المأخوذة لإحياء ذكرى الموالد النبوية الشريفة!!
إمرأة عدن تستغيث.. أين أمن وأمان صنعاء!!
الجالية اليمنية في ألمانيا يدعون لرفع الحظر عن اليمن ...
على إنتظار مع طوفان اليمن في مولد الرسول الاعظم
اليمن/ الأسرى المحررون يثبتون متانة الدولة التي نمتلكها
سر صمود اليمن .
قميص يوسف يطوي الوجود ويحلق بسماء اليمن
اليمن/ هكذا كانت الأقدار..الأسرى والاستقبال.!
اليمن/ تحريرالاسرى..الابعاد الانسانية وانعكاساتها على مجريات الأحداث
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك