اليمن

إمرأة عدن تستغيث.. أين أمن وأمان صنعاء!!


    إكرام المحاقري||   منذ مايقارب الأسبوع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل لإمرأة عدنية تصرخ بحرقة وكمدا "أين الأمن والأمان"!! لم تكن تصرخ عن بشع الإغتيالات أكثر من إختطاف الفتيات واغتصابهن من قبل ميليشات محسوبة على دول تحالف العدوان أو مايسمون أنفسهم "الشرعية وحراس الجمهورية" وكلاهما له طابعه الخاص في العمالة والارتزاق. في الشمال أو في صنعاء يقبضون على المجرم خلال ساعات!! هكذا قارنت تلك المرأة الواقع الأمني وواقع القيادة في المحافظات الشمالية والجنوبية, ولنقل أن هذه المقارنة بين تواجد الجيش واللجان الشعبية, وتواجد قوات الاحتلال في أي منطقة كانت. كذلك لا يفوتنا الحديث عن قولها بأن الحشيش والحبوب انتشر!! الأجهزة الأمنية محششين، والعساكر مخدرين!! لم نعد نأمن على بناتنا حتى يذهبن للجامعات!! وكانها تتحدث عن بؤرة فساد خلقتها قوات العدوان بشكل متعمد!! وهذل الواقع لا يقل عن الانفتاح في مملكة العهر، لكن يوجد فارق بسيط هو ضبط الأمان حيث وأصبحت "عدن" بؤرة للعصابات المجرمة خاصة بـ "داعش والقاعدة" وليس ببعيد أن تكون عدن المركز الرئيسي للإرهابيين خاصة بعد سقوط أوكارهم في محافظة البيظاء!! لانريد أن نقول لمن ارتضوا بقوات الاحتلال تحت عنوان "شكرا سلمان" جنت على نفسها براقش.. فـ الجنوبيون كانوا يعون خطورة الاحتلال، خاصة إذا كان المحتل يحمل في نفسه الفكر التكفيري والانتماء الصهيوإمريكي, عندها لا تكن الأرض هي المستهدفة فقط بل إن العرض أيضا هو مستهدف كما يحتلون القلم واللسان ولا مكان لمن ينتقدهم حتى بكلمة واحدة, وما الحال اليوم الا نتيجة للتخاذل منذ نشبت نيران الاحتلال وتجلت حقيقة شرعية الفار هادي أنها مجرد مطية للسيطرة على اليمن والثروات والسيطرة على الإنسان واستعباده. ولتكن الرسالة رقم ١٠٠٠ لابناء الجنوب أن انتصروا لارضكم وعرضكم وكرامتكم، ولتنصروا من نادت بلسان القهر واغوثاه, أنتم أحق بمقدرات اليمن وثرواته, لاترتضوا لانفسكم أن تكونوا عبيد وانتم صاحب الحق!! لستم إلا في بدايات عاهات نتيجة الاحتلال، فإذا تواجد الإسرائيلي والأمريكي علنا سياتيكم الموت من كل جانب وما أنتم بميتين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إمرأة عدن تستغيث.. أين أمن وأمان صنعاء!!
الجالية اليمنية في ألمانيا يدعون لرفع الحظر عن اليمن ...
على إنتظار مع طوفان اليمن في مولد الرسول الاعظم
اليمن/ الأسرى المحررون يثبتون متانة الدولة التي نمتلكها
سر صمود اليمن .
قميص يوسف يطوي الوجود ويحلق بسماء اليمن
اليمن/ هكذا كانت الأقدار..الأسرى والاستقبال.!
اليمن/ تحريرالاسرى..الابعاد الانسانية وانعكاساتها على مجريات الأحداث
وترتدي صنعاء حُلّتها  الربيعية  🍃
الغذاء العالمي..ماذا تعني نوبل للسلام حتى تكون من نصيب الفاسدين؟!
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : إنما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الصادق الأمين حبيب اله العالمين محمد صلى الله عليه واله. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : قالوا: سيفتك الوباء بالملايين منكم إن ذهبتم؟ فذهبنا ولم نجد الوباء! فأين ذهب حينما زرنا الحسين ع؟
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
حسين غويل علوان عبد ال خنفر : بسم الله الرحمن الرحيم انا الاعب حسين غويل الذي مثلت المنتخب الوطني العراقي بالمصارعه الرومانيه وكان خير ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو محمد : عجيب هذا التهاون مع هذه الشرذمة.. ما بُنيَ على اساس خاوٍ كيف نرجو منه الخير.. خدعوا امّة ...
الموضوع :
أحداث كربلاء المقدسة متوقعة وهناك المزيد..
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
فيسبوك