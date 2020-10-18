اليمن

على إنتظار مع طوفان اليمن في مولد الرسول الاعظم


 

🖋️حميد عبد القادر عنتر ـ كاتب وباحث سياسي||

 

العاصمة السياسية صنعا/ اللوا الاخضر اب العاصمة السياحية لليمن/ صعدة الصمود/ لحديدة عروسة البحر الاحمر/ ذمار/ تعز الحوبان🌺🌹

من المتوقع هناك ترتيبات للاحتفال بمولد الرسول  الاعظم طوفان بشري سوف يتدفق الى ساحات الاحتفالات المخصصة للاحتفال بمولد الرسول الاعظم اشرف وافضل من في الكون علية افضل الصلاة، والتسليم، وعلى اله الاطهار .

سوف تشكل لوحة فنية رايعة تكسو ساحات الاحتفالات مناضر خلابة من الالوان الخضراء والاعلام والشعارات التي تخص هذة المناسبة الدينية العظيمة .

ومن المتوقع القاء كلمة متلفزة للسيد العلم/ عبد الملك الحوثي قائد الثورة امام الجماهير المحتشدة في ساحات الاحتفال من خلال هذا الحضور الجماهيري الكبير والمشرف.

 سوف يتم ايصال رسالة للعالم اجمع بصمود الشعب اليمني العظيم الاسطوري امام اجرام ووحشية، وهمجية، وغطرسة قوئ الاجرام والارهاب والشر، قوى الاستكبار العالمي.

منذ سته اعوام

وفي نهاية الاحتفال سوف يعلن الملايين المحتشدة النفير العام ورفد الجبهات بالمقاتلين والمال والسلاح والمدد حتى يتحقق النصر، والتمكين.

العالم يرنو الى يمن الحضارة والتاريخ، يمن الصمود شمال الشمال الذي تحت الحصار العالم متجة انضاره الى الفعاليات المركزية الكبرى التي سيتم الاعداد والتنظيم لها من قبل اللجان المنظمه في عواصم المحافظات والعاصمه السياسيه صنعاء  تحت اشراف  المكون السياسي، انصار الله وشعيته من مختلف قبائل اليمن الشرفاء الذي تصدى ببسالة لقوى الاجرام، والارهاب قوى الاستكبارالعالمي.

هذا الزخم الشعبي والجماهيري والحشد الكبير الذي سوف يقام في الاماكن المخصصة من قبل اللجان المنظمة في يوم مولد الرسول الاعظم.

طوفان بشري سوف تكتظ بالساحات للاحتفاء بمولد الرسول الاعظم، وايصال رسالة للعالم بصمود الشعب اليمني، الاسطوري هذه الرسالة سوف تزلزل الحكام الطغاة ان اليمن حاضر وان الشعب اليمني صاحب حضارة مترامية الاطراف عصي على الغزاة.

وفي نهاية الفعاليات الكبرى التي سوف تشهدها المحافظات سوف يتم اعلان النفير العام من قبل الجماهير والملايين المحتشدة لرفد الجبهات بالمقاتلين والمال والسلاح والمدد حتى يتحقق النصر والتمكين.

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