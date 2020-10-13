اليمن

الخنجر اليمني يدمي مؤخرة السعودية 

67 2020-10-13

 

  هاشم علوي  . ||

بداية العدوان السعوصهيوامريكي يوصف اليمن على أنه خنجر في خاصرة مهلكة بني مردخاي وأمعن تشخيص الحالة اليمنية بعد ثورة واحد وعشرين سبتمبر بالانقلاب وترفض وجود حزب الله يمني كخنجر على خاصرة مهلكة بني مردخاي تشبيها لحزب الله اللبناني والكيان الصهيوني الذي هزم الجيش الصهيوني الذي لايقهر... 

كان اليمن يوصف على أنه الحديقة الخلفية لمهلكة بني مردخاي نتيجة وقوع النظام تحت هيمنة المهلكة بعد ثورة سته وعشرين سبتمبر وبعد أن ظهرت أياديها بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي سقط بعدها اليمن في فلك الهيمنة والوصاية السعودية والامريكية الصهيونية بناء على ماتم كشفه مؤخرا من وثائق والتي يعرفها ويعرف الشعب اليمني طبيعة العلاقة حتى ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر. التي حررت القرار السياسي من براثن الوصاية السعودية  وهي الحكاية التي يعرفها الشعب اليمني ويعرف العداء التاريخي منذ ولادة المهلكة السعودية من رحم إمبراطورية اليزابيت.. 

اليوم لم تعد حديقة خلفية ولكنها لاتزال خنجرا ليس في خاصرة السعودية إنما في مؤخرتها فماهو الخنجر الذي يدمي مؤخرة السعودية اليوم؟!

الخنجر معسكريمني يقع في محافظة الجوف  بمديرية خب والشعف الحدودية والتي تقع على خط الحدود مع نجران وهي جزء من صحراء الربع الخالي الذي استولت عليه السعودية بناء على إتفاقية جدة عام الفين التي اقتطعت بموجبها السعودية اجزاء كبيرة من الصحراء بموجب الاتفاقية سيئة الصيت. 

الخنجر بلدة بدوية ومعسكر كانت قد حررته قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد هزيمة قوى العدوان وأذيالها من مرتزقة الفنادق وحزب الاصلاح والجماعات التكفيرية القاعدية والداعشية في محافظة الجوف والبيضاء ومارب و التي كانت تتواجد فيه غرف عمليات بني سعود ومعدات عسكرية يعول عليها  حماية نظام بني مردخاي من الشعب اليمني. 

محافظة الجوف وصحراءالربع الخالي غنية بالثروة النفطية الغير مستغلة وتمثل رغم صحراويتهاتمثل سلة غذائية لليمن.. 

نعود الى الخنجر المعسكر الذي حرره الجيش اليمني واللجان الشعبية  وتحاول الان دول العدوان السعوصهيوامريكي إستعادته وتجييش الالوية للزحف عليه لإستعادته لأهميته الاستراتيجية وخطورته على مهلكة بني مردخاي في محاولات بائسة يغطيها قصف الطيران الحربي العدواني الكثيف الفاشل الذي لم يحقق للمرتزقة أي ميزة رغم احتدام المعارك وتلقي العدوان هزيمة منكرة تنقلها فبركات واكاذيب إنتصارات قناتي العربية والحدث وكذابهما محمد الهرب المراسل الذي يكذب كما يتنفس ويظلل القناة والراي العام الداخلي للمهلكة... 

الخنجر الذي يتعرض للقصف الجوي وتدور حوله معارك محاولات السيطرة يدمي مؤخرة السعودية  ويلقن المرتزقة والغزاة دروسا في أبجديات التنكيل والتخطيط والاستهداف والسيطرة والاسر والقتل والاصابة والسقوط المدوي لقيادات كبيرة من المرتزقة والادوات العميلة التي باعت شرفها بالمال المدنس.. 

الخنجر اليمني  إسم على مسمى حقق تنبئات دول العدوان لكنه لم يعد بالخاصرة إنما بالمؤخرة التي صارت تنزف شأنها شأن مؤخرات المرتزقة من قيادات حزب الاصلاح التي كانت تسمى في عدن مقاومة والتي تقبع في سجون دويلة الامارات في عدن والتي اعترفت بها قيادات اخوانية كانت في تلك السجون التي ظهرت على القنوات الفضائية وصرحت أن الاماراتي يدخل في مؤخرات المرتزقة السجناء قضبان حديدية أثناء التحقيق وعودتهم الى عنابر السجون ومؤخراتهم تنزف.. 

اليوم مؤخرة السعودية  تنزف بسبب الخنجر اليمني الذي جعل مؤخرة السعودية تنزف دماء وأشلاء وهزائم الخنجر اليماني قد كسر السيف السعودي ولوث  رمال الصحراء اليمنية ببأثار أقدام الغزاة والمرتزقة الفارين والتأهين في الصحراء التي ستبتلعهم موتاجوعاوعطشا إن لم يطالهم خنجر اليمن... 

تحية للقوات المسلحة اليمنية بكافة صنوفها البرية والجوية والبحرية والقوة الصاروخية والطيران المسير التي تصدت لمغامرات العدوان الغير محسوبة والتي أدت الى القضاء على ألوية بكامل عتادها في محرقة الخنجر اليمني...

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