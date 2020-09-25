اليمن

اليمن في مواجهة قوى الاستكبار العالمي


 

حميد عبد القادر عنتر||

 

العدوان العالمي علي اليمن بقرار من البيت الابيض من واشنطن اتخذ عدة مسارات لشن اكبر عدوان على يمن الحضاره والتاريخ

المسار الاول حرب عسكرية استخدم فيه كل ما انتجة كبرى شركات السلاح في العالم من سلاح فتاك ومدمر وسلاح محرم دوليا في اراضي اليمن

نفذ مليون طلعه جويه شارك فيها سلاح الجو الامريكي والاسرائيلي والسعودي والاماراتي وكل سلاح الجو لدول العدوان المشاركه بالعدوان على اليمن

·        حرب سياسية

حرب اقتصادية المتمثل بنقل الينك الى عدن وحرمان موظفي الدوله منذ خمس سنوات من مرتباتهم اغراق الاسواق بطبع عملة جديد سببت بتدهور الريال اليمني

فرض تحالف العدوان

·        حصار مطبق برا وبحرا وجوا

حرب مذهبيه من خلال اشعال حرب طائفيه وجلب التكفيرين والدواعش والقاعدة من مختلف دول العالم للقتال في صفوف تحالف العدوان

حرب اعلاميه من خلال شراء كل وسائل الاعلام من قنوات مواقع وكالات صحف قنوات تلفزة لتغطيه وغض الطرف عن جرائم العدوان بحق مدنيين بما ارتكبو من جرائم حرب في اليمن

·        حرب ناعمه

من خلال طمس هوية المواطن اليمني وابتعادة عن الثقافة القرانيه

بالمقابل تم افشال كل هذه المشاريع الامريكيه من خلال الثبات والصمود الاسطوري والدورات الثقافيه ومعركة الوعي الذي يحمله الشعب اليمني والمقاتل اليمني

تم سحق قوات الغزو الدولي على يد ايطال الجيش واللجان الشعبية وتبخر السلاح الامريكي الفتاك والمدمر والمحرم دوليا تحت اقدام المجاهدين المرابطين في الثغور ومواقع العزه والشرف والكرامه في مختلف الجبهات

·        وجود قيادة حكيمه تم الالتفاف حول هذه القياده الحكيمة المتمثل باعلام الهدى

تم الاستفادة من الحصار وتم التصنيع العسكري للطيران المسير وتطوير المنظومه الصاروخيه وعلى يد خبراء يمنيين واصبح الجيش اليمني مسنود باللجان الشعبيه يمتلك مخزون كبير من القوه الصاروخيه واسلحة الردع تستطيع ان تصل هذه الصواريخ الى عمق كل عواصم دول العدوان وتصل الى عمق العدو الاسرائيلي

ثورة اليمن امتداد لثورة كربلاء المقدسه ثورة اباء الاحرار ابا عبد الله الحسين عليه السلام الذي قاد اعظم ثورة في تاريخ الحياة البشرية واسقط عروش الطغاه والظالمين والمستبدين والمستكبرين وانتصر الدم على السيف

هذا والعاقبه للمتقيين

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فاليتنافس المتنافسون والثبات بالحقيقة. . 
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