الحوثيون يعلنون قصف “هدف مهم” في الرياض

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس، عن قصفها “هدفا مهما” في العاصمة السعودية الرياض بواسطة صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وصرح المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، عبر حسابه في “تويتر” بأن “عملية عسكرية مشتركة” بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت باستخدام صاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار” وأربع طائرات مسيرة من طراز “صماد 3″، دون الكشف عن طبيعة “الهدف المهم” الذي تم استهدافه.

بعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا مهما في عاصمة العدو السعودي “الرياض” بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة.

وشدد سريع على أن الهجوم نفذ “ردا على التصعيد المستمر” و”الحصار المتواصل” من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتوعد المتحدث السعودية بـ”عمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمرت في عدوانها وحصارها على بلدنا العظيم وشعبنا العزيز”