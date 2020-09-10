اليمن

صنعاء تغلق مطار صنعاء الدولي امام الرحلات الاممية


 

✍️حميد عبد القادر عنتر||

 

كاتب وباحث سياسي يمني

 

الممثل الاممي غريفت منحاز مع العدوان وتجرد من القيم والاخلاق والعمل الانساني ويقف مع قوى العدوان ولم يحرك ساكن في مجلس الامن والامم المتحدة ولم يتم الاستجابة للمنظمات الدوليه والمنظمات الحقوقية والانسانية التي طالبت اكثر من مره بفتح مطار صنعاء الدولي كذلك الحمله الدولية مع المنظمات الدولية المتضامنه مع الحملة الدوليه والتي طالبت المجتمع الدولي والامم المتحده بتحييد مطار صنعاء الدولي عن الصراع السياسي وطالبت اكثر من مره بفتح مطار صنعاء الدولي كون حصار المطار من قبل تحالف العدوان يمثل انتهاك صارخ ومخالف للاعراف والمواثيق الدوليه والقانون الدولي وسبب حصار مطار صنعاء كارثه انسانية واخلاقيه بمنع المرضى والطلاب والمغتربين من السفر للخارج والعوده الى صنعاء ويتحمل المسؤلية الاولى من حصار مطار صنعاء الامم المتحدة والمبعوث الاممي وتحالف العدوان 

اقدم شكري وتقدير لسلطة صنعاء ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران بالخطوة الرائعة والمتمثل باغلاق مطار صنعاء امام الرحلات الاممية وهذا سيشكل ضغط على الامم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار عن مطار صنعاء بقرار دولي يلزم دول تحالف العدوان بفك الحصار

حصار مطار صنعاء اخذ راي عام عالمي ودولي وهناك استنكار وادانة من منظمات حقوقيه دوليه ومؤسسات وكيانات واحزاب ونقابات وكل شعوب واحرار العالم ادان واستنكر حصار مطار صنعاء الدولي سنواجة التصعيد بالتصعيد حتى يتم فك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وهناك حمله دوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء لها فريق عمل داخلي وخارجي وفي كل دول العالم من ناشطين حقوقيين وكتاب ومفكرين ومؤسسات اعلامية ورؤساء مواقع ووكالات عالمية اعضاء في فريق  الحمله الدوليه سوف يتم  التصعيد وابراز مظلومية اليمن والحصار الذي فرض على يمن الحضارة والتاريخ برا وبحرا وجوا من قبل تحالف العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار العالمي  وسيتم فضح جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين وهناك توثيق لكل الجرائم الوحشية الذي ارتكبها امراء الحرب وموثق من قبل المنظمات الدولية والانسانيه لن تسقط بالتقادم سيتم ملاحقة قادة دول العدوان امام المحاكم الدوليه هذا والعاقبه للمتقيين

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