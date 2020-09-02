اليمن

الحقيقة لاغير/ من اجل تصحيح المسار اليمني


 

✍️حميد عبد القادر عنتر*||

 

من اجل تصحيح المسار وتطبيق اهداف ثورة٢١سبتمبر التي اسقطت مراكز القوى والنفوذ الفاسدين

يفترض القيادة السياسية عندما تريد عمل تدوير وظيفي او اقالة مسؤل واعفائة من منصبه ونقله الى مكان اخر او موقع معين او خليك في البيت يجب ان يكون مع القيادة مستشارين مخلصين ونزيهيين ونظيفين اليد وهولا المستشارين يكون لهم عيون في المحافظات من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية والنخب الاكاديمية والاعلامية والكتاب والصحفيين على اساس يعملو استبيان حول المسؤل المعين وتقييميه ومدى ولائه واخلاصه للوطن وارتباطة مع شرائح الشعب وبالتالي هولا سوف ينقلو للمستشارين المقربين من القيادة وصناع القرار نقل صحيح عن كل مسؤل في كافة محافظات الجمهورية بعد ذلك القيادة تستطيع ان تتخذ القرار المناسب بحق كل مسؤل سوى بالبقاء او الاعفاء او التدوير والنقل من مكان الى اخر الوظيفة تكليف لاتشريف

كل مسؤل تقلد موقع في السلطة تقييمه من خلال  ما قدم من خدمات للناس وملامسة همومهم وارتباطة ارتباط مباشر مع المواطنيين ومكتبه مفتوح لاستقبال شكاوي وتظلم الناس  وتلفونه مفتوح لكل شرائح الشعب.

هذا جانب، الجانب الثاني يجب ان تكون القيادة السياسية على مستوى الوعي والادراك عند نقل لها تقارير حول مسؤل معين بان يتم الفحص والتمحيص حول هذه التقارير والتاكد من صحتها عبر النزول الميداني الى كل محافظة لاخذ راي الكتاب والصحفيين والشخصيات السياسية والاجتماعيه والنخب الاكاديمية والعلماء والمفكرين والمثقفين وبالتالي تستطيع القيادة ان تاخذ براي واستبيات ما ذكرنا انفا من اجل تصحيح المسار ومن اجل الحفاظ على الشراكة السياسية والوطنية وعلى ضؤه القيادة تتخذ القرار المناسب الذي يخدم المصلحه الوطنيه العلياء

النقطة الاخيره القيادة السياسيه للاسف ليس لديها تقييم للشرفاء والوطنيين والمخلصين والمناضلين والطبقه المثقفه والسبب هو الحجب الذي حول الرئيس  ويفترض تعيين للرئيس مستشارين من لهم باع في السياسه والتاريخ والذين يمتلكون ملكات واصحاب راي وحكمه  كذلك اختيار مستشارين للرئيس من النخب السياسيه والنخب الاكاديمية والعلماء والعسكريين والطبقة السياسية المثقفه وان يكون معيار التعيين العفه النزاهة المؤهل الخبره الالمام بالجانب الاداري  وان لا يكون من اصحاب العقارات او اصحاب رؤس الاموال او اصحاب الكروش المتورطين بنهب المال العام وهذا هو المعيار لمن يتقلد مواقع ووظائف علياء

هذا والعاقبه للمتقيين

*كاتب سياسي يمني

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحقيقة لاغير/ من اجل تصحيح المسار اليمني
اليهودة بالقلوب ماهي بطول الزنانير     
ثورة الحسين وكسر حاجز المستحيل ..
عاشوراء صيرورة هيهات منا الذلة والتظليل الوهابي  
اليمن/المحطات والبرامج والإعداد..أدوات تنفيذ لتحالف العدوان!! 
ليس الوحيد .. فهناك الكثير منه !
داعش و القاعدة في اليمن تتلاشيان
مقاومة بكنف العدوان وشرعية بأحضان المطبعين.. تغيير بالمفاهيم وتلاعب بالمصطلحات
سقوط اكبر وكر لداعش والقاعدة بالجزيرة العربية 
العدوان يستهدف الأخلاق فأحذروا 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 330.03
ريال سعودي 320.51
ليرة سورية 2.35
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.8
التعليقات
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
مقداد : السؤال الا تعلم الحكومات المتعاقبه بما يحاك لها من إستعمال اسلحة دمار سامل بواسطة الكيميتريل وما هو ...
الموضوع :
مشروع هارب ... والحرب الخفية على العراق
محمد سعيد : الى الست كاتبة المقال لايهمك هذا المعتوه وأمثاله من سقط المتاع من لاعقي صحون أسيادهم وولاءهم مثل ...
الموضوع :
الى / الدكتور حميد عبد الله..تخاذل؟!
فيسبوك