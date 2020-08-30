اليمن

ثورة الحسين وكسر حاجز المستحيل ..


إكرام المحاقري||   في مثل هذه الأيام العاشورائية ، وخاصة يوم العاشر من شهر محرم الحرام ، تقف العقول البشرية أمام حضرة الإمام الحسين "عليه السلام" وفاجعة المت به وبكل من كان معه ، لكن هذه العقول تقف عند حد معين من الأدراك لمدى عمق تلك المظلومية والتي ليست وليدة يومها ، بل هي نتاج لانحراف خطير خطت فيه الأمة الإسلامية عندما جهلت القرآن الكريم ، ووصل بهم الحال إلى أن يرثوا بني إسرائيل في قتل الانبياء والصالحين وتصفيتهم بأبشع الطرق الوحشية ! جِبَلً كثيرةً من المسلمين يتحدثون  عن مظلومية الإمام الحسين عليه السلام بلسان المواساة والحزن ، ومنهم من يشعر بالندم وحال لسانه يقول ياليتني كنت مع الحسين فانصره !! فما هو الفرق بين القرآن اليوم والقرآن يومها ؟! وماهو الفرق بين يزيد وغيره من الطغاة الذين يتحركون بأسم الدين والدين بمبادءه بريء منهم ؟!!  ماذا أنتجه هذا الإنحراف المخيف الذي أوصل ابناء الإسلام إلى استهداف آل بيت رسول الله والتنكر لمودتهم التي نص عليها القرآن الكريم ، وقبل ذلك التنكر المشين والمعيب لولاية الإمام علي عليه السلام الذي كان حريص عليهم !! وأين هي الأمة العربية والإسلامية اليوم ؟!! هل في خط الهداية مع علي والحسين ، أم في خط  الهوان مع معاوية ويزيد وباقي الطغاة والمجرمين ؟!! الاحداث لم تنسى بعد ، وكل أرض العرب والمسلمين كربلاء ، وكل شهيد حق هو الحسين ، فالمنهج القرآني لا يختلف ، وثورة الحسين هي نفسها تلك الثورات التي اجتثت الظالمين المتسلطين على الشعوب العربية المسلمة ، وباسم الدين أيضا تم طمس قيم الدين ومبادءه عندما خذل الحق مرات ومرات ! الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي تحدث عن فاجعة كربلاء وقال بأنها حديث عن الحق والباطل ، والخير والشر .. وتحدث السيد القائد عبدالملك الحوثي بان ما حدث في كربلاء هو صراع بين الخير والشر ، والعدل والظلم ، والقيم والإجرام ، معركة واحدة وصراع واحد ممتد عبر الزمن ... فالصراع بدأ من الساعة التي رفض فيها أبليس السجود لأدم والخضوع لتوجيهات الله ، وامتد حتى رفضت بعض القلوب المريضة الخضوع لتوجيهات الله بتولي المؤمنين بداية بتولي الإمام علي عليه السلام عملا بوصية النبي يوم قال : "فهذا علي مولاه" ، فكلها إنحرافات ، وابليس اللعين أختار طريقه وتوعد وعده ، وأولئك أضاعوا الأمة الإسلامية باسرها حين حرفوها عن المسار الصحيح يوم بايعوا معاوية كخليفة للمسلمين ، ولم يستنكروا المنكر يوم أمسك بزمام الأمة شخص حقير ملأ مجالسه بالخمر والسُكر والعاهرات والماجنات ، ومحاربته الدائمة للدين ، وما خليفته الا على شاكلته ، يزيد !! ونتاج هذه الإنحرافات سقط الحسين قتيلا كما سقطت عزة وكرامة الأمة من أيدي المؤمنين كيوم أحد حين فشل المسلمون نتيجة مخالفة البعض لتوجيهات نبيهم . ورغم ما وصلت إليه قلوب البعض من تحجر وجهل للإسلام ، لم يتوقف الإمام الحسين مستسلما وخاضعا ليزيد ومبايعته والقبول بذلك الواقع الذي لا يقل عن واقع بني سعود اليوم وكل من دار في فلك إنحرافهم ، ولن يقف عند مظاهر الانحلال كالدسكو والخمر الحلال !! بل أن الحسين عليه السلام وجه الخطاب ليزيد بان مثلي لا يبايع مثلك ، فسلامة النفس هي من سلامة الدين وليس من سلامة الحياة الدنيا كيفما أتفق ، حتى وأن كانت تحت رحمة من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة من اليهود الملعونين !! فالحسين عليه السلام ثورة كسرت حاجز المستحيل ، وانتصر بدمه على سيف يزيد وكل سيف كان محسوب على دين الإسلام .. مثل سيف بن عمه "عمر بن سعد" وغيره ممن كانو يتقنون الصلاة ولغة الخطابة والصعود على منابر المساجد للخطابة ! لا يفوتنا ما نحن فيه من واقع خطير أصبحنا فيه على شفا حفرة من النار والسقوط في فخ ومكائد الشيطان وتسليم رقاب أمة محمد للأعداء ، ولا يكفي أن نقف عند مظلومية الأمام الحسين ونعلن الحسرة والبكاء !! فالحسين عليه السلام ثورة ومنهج ممتد على مر التاريخ ، كما هو حال ايضا مع يزيد ومنهجه الشيطاني ، فلننصر الحسين بمبادءه ، ولنتوجه نحو قبلة الجهاد في سبيل الله رافعين شعار "هيهات منا الذلة" لنرتفع بالأمة ، ولا نكون ممن طبع الله على قلوبهم فطبعوا مع الصهاينة وخضعوا للمستكبرين .. ولكل من يقول : ياليتني كنت مع الحسين فانصره ، أنصر مبادءه ، فمن لم ينصر الحسين في اليوم لم يكن لينصره في الأمس ، فالقضية هنا هي قضية وعي وإيمان وعقيدة وجهاد .. فهل من ناصر ينصر الحسين حقا ؟!
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليهودة بالقلوب ماهي بطول الزنانير     
ثورة الحسين وكسر حاجز المستحيل ..
عاشوراء صيرورة هيهات منا الذلة والتظليل الوهابي  
اليمن/المحطات والبرامج والإعداد..أدوات تنفيذ لتحالف العدوان!! 
ليس الوحيد .. فهناك الكثير منه !
داعش و القاعدة في اليمن تتلاشيان
مقاومة بكنف العدوان وشرعية بأحضان المطبعين.. تغيير بالمفاهيم وتلاعب بالمصطلحات
سقوط اكبر وكر لداعش والقاعدة بالجزيرة العربية 
العدوان يستهدف الأخلاق فأحذروا 
العام الجديد إعلام التطبيع والهجرة الى أحضان بني صهيون   
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك