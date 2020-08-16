اليمن

مأرب في قبضة رجال الله


هشام عبد القادر✍🏽...

 

في عام 2020 مد الله بمدد من عنده بغيث السماء مصاحبها غيث الرحمة والنصر والسكينة والثبات فنحن مقبلين على عام 21 عام خروج المحتل من أرض اليمن نهائيا بإذن الله . فسقوط مأرب هي سقوط كل شرعية الإحتلال الظالم الذي انتهك حقوق الشعب اليمني كافة . اليوم مأرب في طوق المجاهدين بيدهم التي ستضرب العدوا وإخراجه من شمال اليمن ليبقى قشه في جنوب اليمن ومنها جثة ميته لا تقبله بحر الجنوب تلقي به الى خارج اليمن . مأرب ورجال مأرب الشرفاء يعرفون إن الإحتلال ليس منه خير . فالجنوب اليوم محتل من قبل الإمارات التي تطبع بالعلن مع بني صهيون فكل من يقف بصف الإمارات هو بصف بني صهيون . وكذالك السعودية التي تديرها واشنطن البيت الأبيض الذي اتخذت منه قرار الحرب على اليمن . 

فعلى رجال اليمن الشرفاء شمالا وجنوبا أن يتعضوا والأن العدوا اصبح مكشوف فلا حجة على من يغمض عينه فإذنه تسمع ون لم تسمع إذنه ولا ترى عينه فقلبه حجة عليه وإحساسه وإن فقد ذالك كله فهو أضل من الأنعام لأن الأنعام افضل منه تهتدي وتحس وترى وتسمع . 

نبارك للجيش واللجان الشعبية على التقدمات السريعة اسرع من خطوات العدوا الذي يرتهن لبني صهيون والإدارة الإمريكية . 

فحان موعد الإنتصار الحاسم بتطهير مأرب كاملة من العدوا الظالم . وحان لأبناء الجنوب طرد دويلة الإمارات والسعودية . 

من جنوب اليمن . 

والنصر آت اقرب من ما يتصوره العالم أجمع بإذن الله . 

ولن يعرف بشارة النصر إلا المؤمنين وستنهار كل قوى الشر بإذن الله لقد تفشت مساؤهم لكل أحرار العالم.  

فكل حر بالعالم بمختلف اللغات سينظم لصف وحدة المؤمنين الذين يريدوا تحقيق السلام للعالم. 

والحمد لله رب العالمين

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