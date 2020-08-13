اليمن

اليمن /المبادرة الأممية الجديدة...  المساعي والتحركات والتجهيزات!!


✍️/عبدالجبار الغراب

 

التنسيق والتوافق الأممي وغير المخفي على أحد على  أنه هنالك بلورة وتحرك ومسعى متواصل للعمل على إيجاد مبادرة لحل النزاع المتواصل في اليمن, والذى طال أمد الاعتداء على أهل اليمن من قبل تحالف العدوان الذي مازال يبحث لنفسه عن مخرج مشرف وهو ما هو بعيد عنه,  بسبب كامل خسائره ووحشية قتله وإرتكابه للمجازر بحق اليمن وشعبها,, الرفض السابق لمبادرة  مبعوث الأمم المتحدة من قبل وفد صنعاء, جعل من تحالف العدوان يتدارس العديد من المواضيع التى لها كامل الصله لتحقق أهدافه,  وكان لتنفيذ اتفاقية الرياض بين حكومة المرتزقة والانتقالي الجنوبي لتقاسم وتشكيل حكومة جديدة, والتحرك بالمقابل لخلق مبادرة جديدة امميه لحل النزاع في اليمن ومن هنا كان تأخير تقديم مبادرة الامم المتحدة وانتظار حتى إكتمال التشكيل. 

 

مناقشات وحوارات, وإنتظار طال لتشكيل حكومة حسب مبادرة العدوان لثنائي الارتزاق, وتدخلات ولقاءات,  مناورات فيما بينهم  لعل كل طرف يحقق له مكسب يرتزق منه على حساب شعب اليمن ,  ووساطات لعلها تحقق إقناع للقبول أو أقتناع بما تم وضعه سابقا من قبل ال سعود وعيال زايد,ترضية وإرضاء لمن قدالكثير وأطاع وحقق كامل الاملاءات, تقاسم وإقتسام للمصالح, وأطماع للاستيلاء على مناطق الثروات

 

هذا ما يدور بين طرفي الارتزاق لتحالف العدوان لتشكيل حكومة تم الاتفاق عليها تحت بند الالتزام باتفاقية الرياض,  مشاورات عديدة وتدخلات أمميه للإسراع بتشكيل حكومة  الفنادق, ليتم بلورت مبادرة أممية هي جاهزة الإخراج حتى إعلان الاتفاق من الانتهاء الفعلي لتشكيل حكومة الفنادق.

 

ولحل النزاع بين طرفي الصراع حسب كلام الأمم المتحدة بين حكومة الانقاذ بصنعاء وحكومة الفنادق بالرياض على أسس تكون موضوعة لتكمله  ما بناه تحالف العدوان من إتفاق الرياض ولتكون هذه المبادرة تلبي كامل مخططات تحالف العدوان وتعمل على تكمله وتنفيذ أهدافه الكاملة في جنوب اليمن, ومن بعدها يتم تدعيم ذلك بمبادرة الأمم المتحدة القابلة مبدئيا بقبولها من قبل شرعية  الفنادق.

 

هذا التوقيت في الاعداد والقائم على أساس توافق لإخراج حكومة  الفنادق الى الواقع المتفق عليه , وتجهيز مبادرة يتم طرحها على طرف حكومة  صنعاء للقبول, يضع في الحسبان تسارع الاحداث الحالية وبروز عديد من الجماعات الإرهابية,

هذه المبادرة الأممية الجديدة صياغتها مواكبة للاتفاق النهائي على تشكيل حكومة الفنادق حسب اتفاقية الرياض الموقعه بين طرفي الإرتزاق لتحالف العدوان الانتقالي وشرعيه الفنادق والذي تأخرت في تشكيلها وطال الانتظار ليحقق تحالف العدوان بقية أطماعه وإستحواذه على ثروات مقدرات الجنوب.

 

 هذه الصياغة الأممية لمبادرة جديدة وذلك لجعلها حل يتوافق عليها مختلف  اليميين من وجهة نظر الأمم المتحدة ,و سوف يتم طرحها وإعلانها  للجميع حتى يتم الاتفاق بين مرتزقة تحالف العدوان,

الانتظار حتى إعلان تشكيل حكومة الفنادق حسب ما نصت عليها اتفاقية الرياض بين الانتقالي في الجنوب وحكومة الفنادق في الرياض وهي موضوعة ومعده ومرتبة وفق التناسبات والأماني التى تحقق المطامع للعدو, والمصلحة الدائمة من وجهة نظره, آمال وتفكير تحالف العدوان لم تكن حسب كامل مخططاته ولا كما كان يحلم بها,  مشاكل وصراعات مسلحه تتكرر وتوقف حتى تشتعل عديد المرات بين ثنائي المرتزقة حسب ما يتم الإيعاز لهم للقيام بجميع ما يطلب منهم جميعهم.

 

حكومة صنعاء ووفدها المفاوض كاشف كامل هذه المساعي والتحركات وعامل جميع الاحتياطات للرد والنقاش وموقف الحكومة والقيادة السياسية معروف ومفهوم للدخول في مفاوضات مهما كانت شكلها ومضمون أجندتها,  وقف كامل شامل لإطلاق النار, ورفع كامل الحصار ومن بعدها يكون للحوار طريق لوضع الحلول العادلة لجميع الشعب اليمني..

 

والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن /المبادرة الأممية الجديدة...  المساعي والتحركات والتجهيزات!!
عافية الأوطان معرفة في صبرها  
صعدة الفداء في ذكرى جريمة مدرسة جمعة بن فاضل 
داعش إحدى أدوات العدوان وهزائمها المتتالية باليمن  
اليمنيون في يوم الولاية..لا بديل عن ولاية الإمام علي ولن نقبل بولاية إسرائيل  
الولاية  من انقلاب السقيفة الى البيت  الأبيض   
اليمن/ تنمر العدوان والمرتزقة يختفي بساحات القتال 
العدوان من عطان الى لبنان 
اليمن/ العدوان وشرعية الفنادق وثلاثي الإرتزاق..صراعات وإنقسامات!!
اليمن/الأحقاد والبغضاء وزراعة الكراهية.. أساليب وأفعال,, سموم الداخل 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك