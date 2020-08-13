اليمن

عافية الأوطان معرفة في صبرها  


✍🏽 هشام عبد القادر||

 

قد تأتي أشياء بالمال ولكن الإيمان لا يأتي بالمال وإلا أن الأنبياء عليهم السلام أشتروا الناس وجمعوا الكثير من إيمانهم بالمال ولكن يأتي الإيمان بالصبر على البلاء والثبات.

وعليه نطرح موضوع النظر الى معاناة الناس في كل بلد من لم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم من أعظم الأحاديث النبوية تركز محور إهتمامها بالنظر بأحوال المسلمين كافة

واليوم نحن نظلم أنفسنا بعدم الإهتمام بشؤن أنفسنا نقصر في حق النفس وذالك مما يجعلنا نقصر بحق الأخرين .

البعض يضن إن ما يحدث بدول محور المقاومة مؤهل للسقوط لمقاومتهم وهذا وهم .

التحليل المنطقي الفوز لا يأتي إلا بالصبر والآيمان بالله يثبت به من يتواصى بالحق والصبر .

ليس بالمال والراحة تحصل على علم وعين وحق اليقين .

نوصي كل من حل بهم البلاء بالصبر والخير هو بالصبر والتحمل والوجه المشرق بالنور لن يغيب بل اعظم من الشمس هناك نور القلب الذي لا ينطفئ .

جميعنا اليوم همنا واحد

هو الإنتصار والبقاء لخط وسبيل رفض المعتدين الذين نراهم اليوم ينتهكون حقوق البشرية وحرمانهم من السكينة .

لا يهمهم الإنسانية فاي إنسان يهم فقط نفسه ومصالحه الشخصية خرج من دائرة الإنسانية .

كل يوم والحقيقة تظهر بالأحداث المتوالية لتكشف الغطاء عن النفس ليعرف الآنسان حقيقة نفسه هل يتلذذ بمصاب الأخرين أم أنه يحزن لحزنهم .

فأجعل نفسك بين قوسين معرفة النفس هل همك نفسك ومصالحتك أم مصالح الإمة

إذا كانت مصالح الإمة بخير فأنت في خير .

لذالك نسئل الله أن يوحد القلوب على السلامة للفطرة من دخول الشوائب وحب الأهواء والمصالح الشخصية التي تسبب العماء للبصيرة .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

والحمد لله رب العالمين

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