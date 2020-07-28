اليمن/  الأصلاح خفاش الظلام

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✍🏻 براءة الجمل لاعبين بالدين، ظالمين مستبدين، بل متأمركين ومتيهودين؛ لأن الله هو القائل في كتابة الكريم: (ومن يتولهم منكم فإنهُ منهم) .. حزب الأصلاح باتت نواياه وأعماله القبيحة واضحة، فالمؤسس لفكره هو رجل مخابرات بريطاني (محمد بن عبد الوهاب)، وعندما تدخل بريطانيا في بلد فأفساد الأمة وضياع مسارها الصحيح هو الهدف. تأسس حزب الأصلاح وواجهته دينية منذ البداية، ورأينا بصمة الوهابية والإخوان واضحة، وتأثير السياسات الصهيونية والأمريكية واضحة أيضا، فكل عمل فعلوه ماهو الا في خدمة أمريكا وإسرائيل، وما تفريق الأمة الا في خدمة أمريكا وإسرائيل. فالأمس القريب يشهد لهم بكل الإجرام والتوحش وبكل قذارة وحقارة ؛ جامع الحشحوش يشهد بذلك وهو جريمة من إجرام الأصلاح، وأغتيالات تلو الأغتيالات ، وعمل رذيل ومفسد وتحت غطاء "جامعة الإيمان" وكم وكم من جرائم وأغتصابات أرتكبها حزب الأصلاح، لكن الأن المناطق الشمالية تحررت.. قريبا مأرب ستتحرر وستتكشف هناك جرائم الأصلاح المخفية، ومارأينا من جريمة بحق "آل السبيعيان" ما هي إلا لمحة واحدة من جرائم الأصلاح في هذه المحافظة. نحزب الأصلاح أقام سجون سرية في مأرب، وما المتوقع منهم غير هذا؟! عملهم عمل شيطاني ماسوني خبيث ولعين، ويمارسون أبشع التعذيب وبأحقر الأساليب، وإلى جانبهم القاعدة وداعش، فيقومون بمهمتهم الرذيلة في تلك السجون السرية لأنهم خفافيش الظلام، وهذه المذابح والأغتصابات ليست غريبة على تلاميذ المجرمين أمريكا وأسرائيل، فهم دائمًا على هذا الممارسات، وهناك جرائم مخفية لم تظهر بعد، وهذه مجرد لمحة عن جرائمهم.. ماذا ننتظر ممن يقطع الطريق وينهب المواطنين ويقتل ويزني بأسم الدين، هؤلاء الذين يسرقون النفط وثروات الشعب ثم يقدمونها للأمارتيين والسعوديين والأمريكيين ويتقاسمونها! فتبًا لهم.. ما ذكرناه قطرةً من بحر جرائمهم البشعه والفضيعة، وماخفي أعظم، وسنرى أعترافات بكل الجرائم عندما تتحرر مأرب، وإن غد لناظرة قريب.