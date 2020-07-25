صبرا شعب اليمن فإن موعدكم النصر 

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هاشم علوي ٢٠٢٠/٧/٢٤م

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العدوان السعوصهيوامريكي استهدف حياة الشعب اليمني في كافة مناحي الحياة الوجودية والحضارية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاخلاقية والاجتماعية.

استهدف كينونته بهدف اخضاعه والسيطرة على ثرواته ومقدراته وموقعه الاستراتيجي على مستوى العالم بحاكميته على مضيق باب المندب الهام للملاحة العالمية.

وبهدف منع قيام نظام سياسي مستقل حر سيد على جغرافيته وترابه الوطني وثرواته تحت الارض وفوق الارض ومياهه وسمائه.

وهذا مالاتريده دول العدوان السعوصهيوامريكي التي سارعت الى تشكيل تحالف العدوان الغاشم من دول وانظمة لم تكن معادية للشعب اليمني تاريخيا عدا جارة السوء مملكة ال سلول وكيان العدو الصهيوني وامريكا التي اعلنت وقادت التحالف وقدمت التسهيلات اللوجستية والاستخباراتية والتجسسية والغطاء الاممي والدولي السياسي وكلا انظم الى التحالف العدواني لاهداف خاصة ناتجة عن هواجس غير حقيقية انما تخفي خلفها اطماع السيطرة والاخاع وايجاد يمن ضعيف ممزق جائع فقير يستجدي المساعدات والاغاثات ونظام تديره السفارات والمخابرات الدولية الاجنبية.

نظام يتحرك وفق اجندات الدول المعتدية ويقدم مصالحها على مصالح الشعب اليمني والمصالح الوطنية.

وهذا مالم تجده دول العدوان بعد ثورة ٢١سبتمبر ٢٠١٤م مما دفعها الى تحريك ادواتها الداخلية بالنظام والمعارضة نخب اللجنة الخاصة السعودية التي كانت تدفع مخصصات مالية شهرية تحت مسمى اعاشة للنخب السياسية والعسكرية والقبلية والدينية احزابا ومنظمات مثقفين وبرلمانيين وادوات السفارات والمخابرات الاجنبية بكافة صنوفها واشكالها ومستوياتها.

حتى انكشف النظام واجنحته وقواه السياسية ومؤسساته وظهرت الخيانة البواح لكل تلك النخب التي سقطت في وحل الخيانة واسقطت اليمن في ايدي دول العدوان وفرت هاربة الى احضان عواصم الدول التي بدأت بشن عدوان غاشم على بلدها.

شرعنت العدوان بعد بدأ العدوان في مختلف المحافل الدولية والاقليمية تحت غطاء مزعوم اعادة الشرعية .

تلك الشرعية الكذبة التي تهالكت اليوم لم تعد العنوان لاستمرار العدوان فظهرت العناوين والاهداف والاجندات الحقيقية للعدوان وتحالف الشر والا لماذا تحتل محافظة ارخبيل سوقطرة ومحافظة المهرة وحضرموت ولم يداس للشرعية المزعومة طرف فيها ولم يكن فيها انقلابيين حوثيين روافض مجوس شيعة اماميين وغيرها من الاوصاف والالفاظ والعناوين التي جيشت دول العدوان المرتزقة من اصقاع الدنيا والداخل اليمني.

وبعد خمس سنوات ونصف من العدوان وجد ان شرعية الفنادق غير مرغوب فيها وحزب الاخوان ارهابي بنظر دول التحالف التي تحالفت لاجل اعادة الدنبوع ومحسن واليدومي وجباري والعليمي وبن دغر وبن بريك والزبيدي وطارق ومعين وصعتر وسعود نعمان ومكاوي والعطاس وحميد الاحمر وتوكل وحمود صورني وابو العباس وابو الصدوق والحمادي والمخلافي وبحاح وشلال والقائمة طويلة ولايتسع المقام لذكرها وكل الخونة العملاء المرتزقة الذين كانوا ومازالوا يعتقدون ان عاصفة الحزم جاءت من اجل اعادتهم الى صنعاء والى حكم اليمن ولهذا يجب ان يسألوا انفسهم ويسألهم ابنائهم وابناء الشعب اليمني لماذا خنتم بلدكم وشعبكم وقد كنتم الحكام واصحاب السلطة والثروة والمراكز؟ فالتاريخ سيحاكمكم ويلقي بكم في اسفل مزابله لانكم اسوء واحقر واتفه مرتزقة على مرالتاريخ فلم يجد التاريخ مثلكم تبيعون وطنكم وتبيحون دماء شعب يفترض ان دمكم دمه ولكن حاشى ان تكون دماؤكم يمنية فقد لوثتها الخيانة المتأصلة في عروقكم والمال المدنس الذي بنيتم به سلطتكم ومراكزكم واموال وثروات الشعب اليمني التي نهبتموها وسرقتموها فماذا كان ينقصكم لكي تخونوا وطن وشعب جعلكم حكامه وقادته ومشائخه ونخبته العليا؟ اخزاكم الله.

لم يجد ولن يجد التاريخ امثالكم ماضي وحاضر ومستقبل يتلذذون بحصار وطن كرمه الله بقوله (بلدة طيبة) وشعب وصفه الله بقوله تعالى (اولوا قوة والوا بأس شديد) وشرفه الرسول الاعظم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (الايمان يمان والحكمة يمانية)فقد خسرتم الانتماء اليه وخسرتم الحرب وسقطت اهدافكم وعناوينكم تحت اقدام المجاهدين من ابناء الجيش واللجان الشعبية وداسوكم كما يدوسون الابرمز والبرادلي الامريكية وسقطت عناوين الوطنية والجمهورية التي كنتم تتشدقود بها عقودا من الزمن وسقطت شعارات الرجعية والامبريالية والقومية التي كنتم ترفعونها وانتم غارقون باحضان الملكيات والرجعيات والامبرياليات والصهيونيات والمتصهينات من دول العربان.

سيجف الضرع وينقطع الحليب وتلفظكم الدول كما لفظكم الشعب اليمني وتخلص من اوساخكم وحقدكم وارتزاقكم ولن تكونوا سوى مثل شاه ايران لايجد قبرا يلم بقاياه .

تحدثوا عن تاريخكم واكتبوا مذكراتكم ولاتنسوا كم ملاطيم تلقفت خدودكم وكم صفعات تلقتها وجوهكم وكم تلقت جلودكم ضربا بالعقالات ولاتنسوا ان تبرروا لابنائكم ثرائكم ولماذ لاتستطيعون الانفكاك من كماشة دول العدوان وتذكروا انكم شرعنتم العدوان والحصار على الشعب اليمني العزيز بعزة الله.

واتلوا وحفظوا ابناؤكم ايات المنافقين واوصافهم واساليبهم وجزاؤهم هذا ان مازلتم مسلمون اما بعد ان تصهينتم فلا يمسه الا المطهرون.

فصبراشعب اليمن فإن موعدكم النصر.....

ولله الامر من قبل ومن بعد

.................... اليمن تنتصر

.................. العدوان يحتضر

................. الحصار ينكسر

.............. المرتزق يتعرى

الله اكبر

الموت لامريكا

الموت لاسرائيل

اللعنة على اليهود

النصر للاسلام