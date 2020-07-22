اليمن

اليمن/ قتل المدنيين حقد العدوان ولذة الصمت القاتل والغرق القادم


 

 

   هاشم علوي   ||

 

المتابع لمجريات العدوان السعوصهيوامريكي الحاقد على الشعب اليمني منذ ٢٦مارس٢٠١٥م يدرك ان حقدا كبيرا يتوارى خلف اهداف الحرب على اليمن اوجد مآس انسانية يندى لها جبين كل حر بالعالم الصامت المتفرج والمتواطئ.

جرائم العدوان خلفت اكبر ازمة انسانية بالعالم  كنتاج لمايزيد عن ٣٠٠الف غارة جوية لطيران الاجرام السعوصهيوامريكي استهدفت الحرث والنسل البشر والشجر خلفت اعداد مهولة وصادمة من الشهداء والمصابين المدنيين اطفالا ونساء ومسنين ففي احصائية صادرة  عن مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية  اوضحت ان ضحاياالحقد السعوصهيوامريكية منذعام٢٠١٥م و الى ٤٠الف و٥٤٦  شهيد ومصاب في صفوف المدنيين خلال ١٤٠٠يوم من العدوان  بينهم ١٥٨٢٢  شهيدا مدنيا ٣٤٩٥طفلا و ٢٢٥٠إمرأة و١٠٠١٣رجلاًمدنيا كشهداء و٢٤٧٢٤ مصابا بينهم ٣٤٩٧طفلا و٢٥٢٤إمرأة و١٨٧١٢رجلاًمدنيا مصابا.

واخرين وصلت بعض احصائيات وزارة الصحة العامة والسكان الى وفاة اكثر من ثلاثمائة الف مريض بسبب الحصار ومنع السفر للعلاج خارج اليمن والمجاعة وسوء التغذية بينهم اطفال ونساء ومسنين قضو نحبهم بالكوليرا او بكورونا او جراء منع دخول الادوية والمعدات الطبية ولقاحات ومحاليلمراكزالغسيل الكلوي وادوية مرضى السكر والضغط والسرطان وغيرها في وضع غير انساني خلفه العدوان السعوصهيوامريكي في حياة الشعب اليمني.

كل هذه الاحصائيات وتلك الاوضاع والاجراءات الاجرامية تظهر للعيان ان حقدا دفينا يقف خلف هذا الاجرام الحاقد بحق المدنيين والاطفال والنساء في الالاف الجرائم التي تمثل ابادة  جماعية لاسر باكملها تناثرت اشلاؤها تحت انقاض منازلها.

فلاتبرير لقاتل المدنيين والاطفال والنساء والامنين في بيوتهم واسواقهم وطرقاتهم ومزارعهم وقوارب صيدهم فالجريمة مكتملة الاركان ولن تسقط بالتقادم

ومايفطر القلب والضمير الحي هو الصمت الدولي الفاجر امام تلك الجرائم والوحشية في حق المدنيين والاعيان المدنية فمنظمات دولية تتلذذ بصمتها عن قتل المدنيين وحصار مايزيد عن ٢٠مليون يعانون انعدام الامن الغذائي و١٠مليون معرضون لخطر المجاعة حسب تقارير منظمات دولية تستثمر هذه المعاناة لزيادة ارصدتها واستخدامها لجلب المساعدات الانسانية في ظاهرة تسول باسم مساعدة الشعب اليمني ترى فيها لذة جمع المال من بين اشلاء اطفال ونساء اليمن وركام القنابل والبارود.

ذلك الصمت عن تلك الجرائم تعطي المجرم غطاء للاستمرار بالقتل والاجرام وتمنحه القناع المزيف لحقوق المدنيين وصك الغفران الكاذب.

دون ادراك ان القاتل المجرم يغرق كل يوم بدماء الشعب اليمني  والذي اوجد نفسه في وحل لن يخرج منه دون ان يدفع الثمن المكلف والناجز الى الزوال على يد الشعب اليمني فكل قطرة دم سفكت لن تذهب هدرا وكل روح ازهقت ستظل معلقة في عنق القاتل وكل زجاجة دواء ستكون علقما تنغص حياة المجرمين.

الغرق الادم والزوال المحقق سيكون على يد الشعب اليمني  الصابر الصامد وبعنفوانه يقهر العدوان وادواته وعملاؤه الذين ارتضو سفك دماء شعبهم.

الجيش اليمني واللجان الشعبية  حملوا على عاتقهم مسؤلية تأديب دول الاجرام وستكشف الايام ما اخفته المنظمات الدولية وتغاضت عنه دول الصمت العالمي وسيغرق المجرم ويمرغ انفه بالوحل.

والعاقبةللمتقين

......................... اليمن تنتصر

...................... العدوان يحتضر

...................... الحصارينكسر

   الله اكبر

الموت لامريكا

الموت لاسرائيل

اللعنة على اليهود

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ قتل المدنيين حقد العدوان ولذة الصمت القاتل والغرق القادم
اليمن /إنكشاف الأوراق وتعرية تحالف العدوان.. عودة الضمير
أنصار الله منتصرون.  
عمدا يقتلون اطفال اليمن 
فاقد الشيء لايعطي
الأمم المُتّحدة والعدوان يدًا بيد على اليمن!..
اليمن/ التوعية والإرشاد مسارات ناجحة.. حققت الثمار لمواجهة العدوان
دماء الأبرياء ستجرف حلف الطغاة  
الإمم المتحدة ليس لها قرار إلا بالشر والخير بوحدة الشعوب  
اليمن/ رسائل تبيان وحقائق الإجرام لمجازر تحالف العدوان.. صحوة الضمائر 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك