أنصار الله منتصرون.  

هشام عبد القادر||

بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم.. أيات الله واضحة وأعلامه قائمة وأنصار دين الله بكل عصر ومكان وزمان باي ارض ولغة ولون ومن اليمن هبت شمس مشرقة برياح ورياحين لا اله إلا الله محمد رسول الله تجدد العهد بتعريف معاني إن تنصروا المظلوم ينصركم الله هاهي اليمن مظلومة محاصرة تخلت عنها أيادي مرتهنة للخارج لقوى الإستكبار العالمي ومملكة الشر والفتن باعوا اليمن بثمن بخس مقابل مصالح حزبية وشخصية وفئوية وتركوا الشعب يعاني أشد المعاناة شماله وجنوبه ولم يراعوا حرمة الدين الإسلامي وأخلاقه وتعاليمه الذي معانيه رحمة للعالمين لا حزبية ولا عنصرية ولا فئوية ولا يحمل الإقصاء ولا الإلغاء ولا التهميش إنما دين الله شامل كامل ويدل على معانيه الوجود والطبيعة وشعائر الله التي تدعوا للوحدة الشاملة ورفض الظلم والمستكبرين هاهي معاني أنصار الله نبعث قبس منها للعالم بمختلف اللغات ليعلموا أن أنصار الله تحمل معاني عظيمة وأخلاق كريمة. مبادئ من الشريعة المحمدية الأصيلة جعل الله التوحيد له معاني تامة عن علم يتم توحيد الموحد لله .. الله رب العالمين ليس لفئة من الناس والمخلوقات. ورسوله رحمة للعالمين ليس لفئة من الناس او المخلوقات. سيدنا سيد الوجود محمد إبن عبد الله ابن عبد المطلب إبن هاشم الداعي لله وبشيرا ونذيرا. فرائض الدين كلها تدعوا للوحدة قبلة للمسلمين كافة لاإقصاء ولا إلغاء تدعوا لوحدة العابدين والساجدين والركع والداعيين لله سرا وجهارا وليلا ونهارا قبلة العاشقين التي طهرها الله بيد رسوله سيدنا محمد ووصيه الإمام علي عليهما السلام حيث معانيها تطهيرا للقلب إمام الجوارح والحواس. القلب النابض الذي لا ينام حينما يغفل وينام الجسد كله. وايضا مشاعر الحج كلها لله جبل عرفات عرفان بتوحيد الله الملك لله وحده لا شريك له وحجر اسود تتجه اليها الأيدي والقلوب بالتسليم والبيعة لله. والحجر التي تم مشاركة اخذها بأمر رسول الله جميع القبائل برداء ابيض يوحي للسلام ومشاركة الإمة الواحدة في الحج . لا إقصاء ولا إلغاء. ورجم الجمرات رجم الشيطان ومملكة النفس الأمارة بالسؤ ورفض الظلم وكل الصفات الشيطانية. والسعي بين الصفاء والمروة لإغاثة الملهوفين والمحرومين والعطاشاء للدين والفكر الصحيح لعلاج الروح وبلسم جراح الإمة. والصلواة الخمس كلها لله تتحد القلوب فيها بذكر الفاتحة لكل شئ بحرمة وشرف بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الفاطمة الشافعة الوسيلة مفاتيح كل خير توحد السنة العباد في ذكرها بسم الله الفاتحة الراضية المرضية النافعة الحاكمة العادلة الفاضلة الشريفة الحكيمة كلها مفاتيح سبع مثاني ومفاتيح الغيب والقلوب التي يحرم بترها في كل شئ والواجب البدء بها في كل خير لصلاح الإمة.

واعيادا وشهر رمضان المبارك يوحد الإمة في صيامه وقيامه وتزكية النفس والإحساس بجوع وعطش المساكين يوحد الإمة لمعرفة حاجات الشعوب والمخلوقات والإنس والبشرية بمختلف اللغات والألوان للإشباع والأمن من الخوف والكل ينتظر فرحة الإفطار لإشباع الحاجة التي تقوى بها على الحياة فكل شعائر الله إخلاقية ومعنوية تهتم بالمخلوقات كافة لا إقصاء ولا إلغاء ولا تهميش. ومن تعريف أنصار الله هم الذابين على حرمات الله الرافضين للظلم وقوى الإستكبار العالمي الذي يحاصر ويجوع الشعوب وهناك خيرات الله ونعمه الكثيرة في الأرض والسماء.

كذالك الطبيعة والوجود حركته وحدوية خادم لكل المخلوقات لا إقصاء ولا إلغاء ولا تهميش. شمس للإمة وقمرا للإمة وهواء للإمة وماء لكل المخلوقات وأرض سفينة تحمل الإمة كافة لا تقصي احدا إنما بعث الله الرسل لرفض الظلم وطغاة الحكام المدعيين خلافة الله في الأرض ولا يجسدوا صفات الله وإنما يجسدون صفات إبليس.

ومن منطلق التوحيد والشريعة المحمدية والوجود والطبيعة كلها تدعوا للوحدة والفصول الأربعة في الوجود تخدم الوجود الإنساني والحيوان وإن اختلفت تختلف في الخدمة والبناء للوجود الإنساني. لذالك نحن نتعلم ايضا منها واية الله واضحة ولن تهزم أنصار الله عن علم وبينة ومعرفة ستهزم كل طغاة الأرض ونحن نحاور كما حاورت انبياء الله الفراعنه والنمرود وكل المستكبرين مشروع أنصار الله وحزب الله وكل من يقول لا إله الا الله محمد رسول الله نهج قائم على ما يرضي الله إيمان مطلق بأن الأرض يرثها عباد الله الصالحين وليتنافس المتنافسون على من يوحد الله عن علم وبينة بمختلف المعتقدات. ومن هذا المنطلق نقول هيهات يا مملكة ال سعود وكل من يدور حولها وكل من يقصف اليمن أن تهزم اليمن وفيها ذكر الله وتوحيد الله ومشروع إنساني يدافع عن الشعب الذي تم إستهدافه عمدا دون سبب او شئ يدعوا لهذه الحرب القاسية بأسم شرعية فردية او بأسم حامي الحرمين الشريفين وانتم لاتعلموا معانيه المقدسة.

والعاقبة لأمر الله.

والحمد لله رب العالمين