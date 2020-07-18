اليمن

اليمن/ التوعية والإرشاد مسارات ناجحة.. حققت الثمار لمواجهة العدوان


 

 

✍️/عبدالجبار الغراب 

ان ما مر علينا كيمنيين من أحداث خلال خمس سنوات وأكثر, وهي بفعل أوضاع كانت جميعها حصيله عدوان سعودي أمريكي, قلبت علينا حياتنا في مختلف جوانبها رأسا على عقب, فتباينت وجهات النظر وكان للاختلاف مرافقا للعديد من الاراء التى تعلل الأسباب وتعطى عده توضيحات,  اختلفت من شخص الى أخر لأسباب  التدخلات التى فرضت علينا بشكل او بأخر. 

ومن هنا دعت الظروف الحتمية التى كان العدوان أحد واهم أسبابها الى ضروريات  إتخاذ العديد من الإجراءات للعمل على جعل المجتمع مطلعا لما يدور ,وما هو مرتب له من العدوان, وما هي الضروريات التى يجب توافرها لوحده الصف ومقاومة ما سخره العدوان لمرتزقته الداخلين لبث الاحتقان وزرع الشقاق فيما بين اليمنيين. 

ومن هنا تم الدخول الى جوهر القضية من قبل أناس بذلوا أنفسهم مع الله لتعزيز الألفه وتوعية الناس بكامل المخاطر والتأمرات المحاكاه ضدهم,   وتتطلب هذه جهود كبيرة وكانت جميع  التحركات تتدرج في التصاعد والبروز لتخلق فيما بعد جوانب توعية  وإستدراك بكل معالم الأحداث التى سعى العدوان من خلال مرتزقه الداخل لإشاعتها بين مختلف الناس.

وسرعان ما إنكمشت هذه الأدوار المتخفيه والناقله لمفاهيم لأقناع الناس بتدخل العدوان لمصلحتهم,  وكانت لها أشكال وأنواع عديدة توزعت في الأعمال واستقطبت معظم الشباب ووزعت الأموال وأعطت لهم مختلف وسائل الاتصال كانت هذه التحركات ضمن أهداف العدوان.

 تماشت على ضوء هذه التحركات جبهة كانت موازية لها وفاقتها في الاعداد والتهيئه والمراقبة فقد أدت الى زراعة  التوعية الدينية, وهيأت الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بمختلف الأدوار التى من شأنها تنشر الوعي المجتمعي وتبث روح العزيمة والتألف والاخاء , والعمل الجاد والحقيقي بما يوفر أكبر وعي ممكن في مواجهة حملات العدوان القوية في بدايتها,  والمستهدفه نسيج المجتمع لخلخلته , فكان النضوج  الوعي والاستدارك بكامل العوامل التي كان لها أسبابها للتعلم ومعانيها للفهم والاستيعاب,  ساعدت في رسوخ الوعي وإستلهام كامل الافعال التى يحب علينا العمل بها لاحياء مفاهيم عديدة.

الدور الجهادي والإرشادي والتوعوي له بدايات لمواجهة العدوان و الذي كان يديره وجعل منه تنوير وهدايه,  هي تلك الذي قادها وسخر كامل جهوده في سبيل إيصالها وبهذا الوقت الصعيب الذي يمر على الوطن والشعب شخص القائد المجاهد السيد عبدالملك بن بدر الحوثي ,فقد كانت لجميع محاضراته الدينية والارشاديه والتوعويه والتثقيفيه جوانبها التي  أعطت كامل الثمار وغرست  جميع مبادئ الولاء والوئام, وجعل منها التنوير والاستبصار بالمنهج الرباني, والسير على هدى الاخيار الطاهربن.

كل هذا التثقيف القرآني والذي تم نشرة وتوضيحة وتوعيظة لعوام الناس:  كانت لها نتائجها المثمرة ,  خاصة لمحاولة العدوان وعبر أدواته وخلاياة النيام تشويه كل هذه التوعوية الدينية والخطابية وتعكير الأمزجه لبعض الناس. 

وقائع حققت المبتغى,  وغرست كامل المحتوى,  وبلورت الأهداف التى من خلالها تم ردع العدوان داخليا , وبطريقة كانت ذات تناسق تام , وبمسارات عديدة , وعبر وسائل مختلفة,  جعلت للجميع الوجه الصحيح للانطلاق نحو تحقيق هدف يطالب به الكل,  وهو الوقوف ضد العدوان بجميع أشكاله وأدواته,  وهذا ما كان له جهاد أتت فوائده ومن أول لحظات إعلان العدوان. 

افعال جبارة وأعمال كبيرة ومجهودان توزعت ونضالان استمرت ومطالب تحققت ومفاهيم تم تنويرها شكلا ومضمونا,  وأعمال سارت ومؤسسات عملت ومدارس فتحت والحياة مشت حتى لو كان للحصار عملياته في تدهور الأوضاع وارتفاع الأسعار وانقطاع المرتبات.

لكن مثل ما كان لبدايات العدوان تسرع وضرب وإستحقار بعدم الصمود وسوف يعلنوا الانتصار,  كان للشعب والجيش واللجان كلمتهم في إخضاع العدو وتعريته وهزيمته بفعل الصمود وبقوة الجيش واللجان الشعبية,  فتم دحرهم من كامل الجبهات وسقطت كامل مخططاتهم وها هو اليوم مستمرا بقتل اليمنيين بالقصف المتواصل فوق رؤوس المواطنين مجازر يوميه وما مجازر حجه والجوف الا توضيحا لخبثه وحقارته وإعلان خسارته 

ومثلما كانت بدايات عدوانه الهمجي فملامح نهايات أيامه قربت وهي في مراحل الترتيب للإعلان الرسمي عن نهاية وخسارة عدوان سعودي أمريكي عسكريا وأخلاقيا وسوف يكون للتاريخ شواهد يتحاكى بها الجميع بان اليمن مقبرة  الغزاة.

18-7-2020

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ التوعية والإرشاد مسارات ناجحة.. حققت الثمار لمواجهة العدوان
دماء الأبرياء ستجرف حلف الطغاة  
الإمم المتحدة ليس لها قرار إلا بالشر والخير بوحدة الشعوب  
اليمن/ رسائل تبيان وحقائق الإجرام لمجازر تحالف العدوان.. صحوة الضمائر 
المبعوث الأممي يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ضربة جوية أوقعت ضحايا في الجوف
الأمم المتحده تقتل الشعب اليمني
اليمن/ عندما يتم شطب اسم المجرم من قائمة العار تكون هذه النتيجة !!
اليمن/ الأوضاع المأساوية والحصار اسبابها العدوان.. حلولها بأيادي الجيش واللجان  
علم السعودية كلمة التوحيد بلون أخضر وداعش أسود كليهما خطر.  
اليمن/ ماذا تبقى من اتفاق السويد؟ 
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك