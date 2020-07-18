اليمن/ التوعية والإرشاد مسارات ناجحة.. حققت الثمار لمواجهة العدوان

✍️/عبدالجبار الغراب

ان ما مر علينا كيمنيين من أحداث خلال خمس سنوات وأكثر, وهي بفعل أوضاع كانت جميعها حصيله عدوان سعودي أمريكي, قلبت علينا حياتنا في مختلف جوانبها رأسا على عقب, فتباينت وجهات النظر وكان للاختلاف مرافقا للعديد من الاراء التى تعلل الأسباب وتعطى عده توضيحات, اختلفت من شخص الى أخر لأسباب التدخلات التى فرضت علينا بشكل او بأخر.

ومن هنا دعت الظروف الحتمية التى كان العدوان أحد واهم أسبابها الى ضروريات إتخاذ العديد من الإجراءات للعمل على جعل المجتمع مطلعا لما يدور ,وما هو مرتب له من العدوان, وما هي الضروريات التى يجب توافرها لوحده الصف ومقاومة ما سخره العدوان لمرتزقته الداخلين لبث الاحتقان وزرع الشقاق فيما بين اليمنيين.

ومن هنا تم الدخول الى جوهر القضية من قبل أناس بذلوا أنفسهم مع الله لتعزيز الألفه وتوعية الناس بكامل المخاطر والتأمرات المحاكاه ضدهم, وتتطلب هذه جهود كبيرة وكانت جميع التحركات تتدرج في التصاعد والبروز لتخلق فيما بعد جوانب توعية وإستدراك بكل معالم الأحداث التى سعى العدوان من خلال مرتزقه الداخل لإشاعتها بين مختلف الناس.

وسرعان ما إنكمشت هذه الأدوار المتخفيه والناقله لمفاهيم لأقناع الناس بتدخل العدوان لمصلحتهم, وكانت لها أشكال وأنواع عديدة توزعت في الأعمال واستقطبت معظم الشباب ووزعت الأموال وأعطت لهم مختلف وسائل الاتصال كانت هذه التحركات ضمن أهداف العدوان.

تماشت على ضوء هذه التحركات جبهة كانت موازية لها وفاقتها في الاعداد والتهيئه والمراقبة فقد أدت الى زراعة التوعية الدينية, وهيأت الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بمختلف الأدوار التى من شأنها تنشر الوعي المجتمعي وتبث روح العزيمة والتألف والاخاء , والعمل الجاد والحقيقي بما يوفر أكبر وعي ممكن في مواجهة حملات العدوان القوية في بدايتها, والمستهدفه نسيج المجتمع لخلخلته , فكان النضوج الوعي والاستدارك بكامل العوامل التي كان لها أسبابها للتعلم ومعانيها للفهم والاستيعاب, ساعدت في رسوخ الوعي وإستلهام كامل الافعال التى يحب علينا العمل بها لاحياء مفاهيم عديدة.

الدور الجهادي والإرشادي والتوعوي له بدايات لمواجهة العدوان و الذي كان يديره وجعل منه تنوير وهدايه, هي تلك الذي قادها وسخر كامل جهوده في سبيل إيصالها وبهذا الوقت الصعيب الذي يمر على الوطن والشعب شخص القائد المجاهد السيد عبدالملك بن بدر الحوثي ,فقد كانت لجميع محاضراته الدينية والارشاديه والتوعويه والتثقيفيه جوانبها التي أعطت كامل الثمار وغرست جميع مبادئ الولاء والوئام, وجعل منها التنوير والاستبصار بالمنهج الرباني, والسير على هدى الاخيار الطاهربن.

كل هذا التثقيف القرآني والذي تم نشرة وتوضيحة وتوعيظة لعوام الناس: كانت لها نتائجها المثمرة , خاصة لمحاولة العدوان وعبر أدواته وخلاياة النيام تشويه كل هذه التوعوية الدينية والخطابية وتعكير الأمزجه لبعض الناس.

وقائع حققت المبتغى, وغرست كامل المحتوى, وبلورت الأهداف التى من خلالها تم ردع العدوان داخليا , وبطريقة كانت ذات تناسق تام , وبمسارات عديدة , وعبر وسائل مختلفة, جعلت للجميع الوجه الصحيح للانطلاق نحو تحقيق هدف يطالب به الكل, وهو الوقوف ضد العدوان بجميع أشكاله وأدواته, وهذا ما كان له جهاد أتت فوائده ومن أول لحظات إعلان العدوان.

افعال جبارة وأعمال كبيرة ومجهودان توزعت ونضالان استمرت ومطالب تحققت ومفاهيم تم تنويرها شكلا ومضمونا, وأعمال سارت ومؤسسات عملت ومدارس فتحت والحياة مشت حتى لو كان للحصار عملياته في تدهور الأوضاع وارتفاع الأسعار وانقطاع المرتبات.

لكن مثل ما كان لبدايات العدوان تسرع وضرب وإستحقار بعدم الصمود وسوف يعلنوا الانتصار, كان للشعب والجيش واللجان كلمتهم في إخضاع العدو وتعريته وهزيمته بفعل الصمود وبقوة الجيش واللجان الشعبية, فتم دحرهم من كامل الجبهات وسقطت كامل مخططاتهم وها هو اليوم مستمرا بقتل اليمنيين بالقصف المتواصل فوق رؤوس المواطنين مجازر يوميه وما مجازر حجه والجوف الا توضيحا لخبثه وحقارته وإعلان خسارته

ومثلما كانت بدايات عدوانه الهمجي فملامح نهايات أيامه قربت وهي في مراحل الترتيب للإعلان الرسمي عن نهاية وخسارة عدوان سعودي أمريكي عسكريا وأخلاقيا وسوف يكون للتاريخ شواهد يتحاكى بها الجميع بان اليمن مقبرة الغزاة.

18-7-2020