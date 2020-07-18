اليمن

دماء الأبرياء ستجرف حلف الطغاة  


✍ بـراءة الـجـمـل ||

 

دماء نقية بريئة روت الأرضي اليمنية وأصبحت شلال تجري في أرض السعيدة وهي دماء الأطفال والنساء ..،أنها دماء الطفولة الذي أرتكبها حلف الشر تارة مجزرة وتارتًا آخرى تتجدد بأبشع الحقد  وتكون أشد وأحقد من  أولها وهكذا جريمة تلو الجريمة في حق الأطفال والنساء وفي زمن هناك منظمة تتسمى" بحقوق الطفل" ياللعار عليهم ..!

لكن الشعب اليمني الكل يعرفه جيدًا وأنه شعب أصل العروقه والشرف ، وطبعًا الشعب تحرك منذ بداية العدوان ومعتمد على الله وحدة ويأبى العبودية لغير لله، ولذلك كلما زادة الغارات وشظاياحقدها فوق المدنيين زادة في هذا الشعب تحرك ،وكذلك أصبحت دائرة الحرب تتوسع بتلك الدماء وبات التحالف أكثر ضعفًا وفي نفس الوقت بات يدرك حجم سقوطة وأنكسارة لكن الشيطان المأسوني زرع في قلبه الكبر والغرور  ..!

بدماء الأبرياء وبعربدة الطغاة أقامت القبائل اليمنية بوقفات قبليه بتحرك إلى الجبهات لأخذ بالثأر للنساء والأطفال ! وهنا بدأت دائرة المعركة تتوسع إلى الأعظم  ، وستزداد الجبهات أشتعالاً وتطهيراً من المجرمين ، وستبقى المملكة نارًا متوقدة بالصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة وسيزول الحلف اللعين عماقريب جدًا فشمس الغد قريبة جدًا وفي شروقها زوال للظالمين ونصرةً للمستضعفين ..،يقول تعالى :(وسيعلم الذين ظلموا أي منلقبٍ ينقلبون)

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