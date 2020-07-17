الإمم المتحدة ليس لها قرار إلا بالشر والخير بوحدة الشعوب  

✍ هشام عبد القادر ||

على الإمة العربية والإسلامية أن لا تنتظر الخير من الإمم المتحدة التي نراها متحدة بالشر على الشعوب العربية والإسلامية والتي تشجع الشر وتدعم الباطل إنه من الجهل منا إذا أنتظرنا خيرنا من عدونا الا ما رحم ربي إذا شاء الله بالتسخير . وعلى الإمة الإسلامية أن تنظر الى خير البرية الخير فيهم . مفتاح الخير بوحدة الشعوب كافة على معرفة النبي الإمي الذي هو الأممي في رسالته ومبعوثه الإممي في كل أرض كل حر يرفض الظلم والطغاة وينصر المظلومين . أما الركون على الإمم المتحدة على الشعوب المستضعفة بخذلانها وكيف نركن على إمم متحدة قراراتها من واشنطن وامم متحدة إداراتها صهيونية .

ولكن الواجب هي وحدة الإمة كافة على نهج محور المقاومة التي تدافع عن الكرامة وتنصر المظلومين وترفض الطغاة والمستكبرين . ونحن عندما ننتظر إيقاف حرب او نناشد امم متحدة فنحن بالإتجاه الغلط ولكن نوسع دائرة وحدة الشعوب العربية والإسلامية ووحدة الجبهات الإعلامية وتوسيع الثقافة بمختلف اللغات ثقافة الحرية والعدل وتعرية مساؤ الطغاة والمستكبرين . وأن لا نقف ابدا في دعم الجبهات الإعلامية والميدانية . هذا الكلام مقتبس من توجيها ت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله الذي قال توسعة دائرة الوحدة ولا نقبل بالتفرقة .

إذا علينا بالنظرة الشمولية للعالم نعرف انفسنا ونعرف العالم من حولنا . نوسع الثقافة بمختلف اللغات لا ندور حول أنفسنا بل كل يوم نصل الى دولة بالعالم بجذب الأحرار فالحر الواحد هو كون مصغر للكون لا نستهين ولا باي شخصية فردية فالنجوم بالسماء كل نجم له دوره في صد الشياطين . كذالك نجوم الأرض تصد الشياطين . شياطين الأنس أخطر من شياطين الجن . وليعرف العالم آن مركز الشر هو قرن الشيطان الذي يشاهده العالم اليوم إن الشر والفتن من نجد قرن الشيطان . الأرض اليوم لا نجد فوضى الا من مملكة الشر .فوضى لم تتوقف .

الم نعلم بعالم الفلك إن الأرض تدور حول الشمس تستنير من نورها . هذا الدوران تحاول قرن الشيطان أن لا ندور حول الشمس تريد ندور حول البيت الأبيض إنتقاما من الدعوة النبوية اللهم بارك في شامنا ويمننا قالوا ونجد يارسول الله . كررها ثلاثا بالدعوة للشام واليمن . وأشار إن من نجد يطلع قرن الشيطان . هذا قرن مملكة ال سعود. وحتى من يدعون إنهم علماء نجد في أعينهم شرارة الإنحراف الفكري .

ونرجع الى صلب الموضوع

ماذا عملت الإمم المتحدة لليمن منذوا ستة أعوام من الحرب الباطلة الا شطب السعودية من اي معاقبة او محاكمة كما يقولون شطبها من العار والإمم المتحدة عار بكلها وعار علينا إذا أنتظرنا منهم الخير .

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

والحمد لله رب العالمين