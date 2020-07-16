اليمن

المبعوث الأممي يدعو إلى تحقيق شامل وشفاف في ضربة جوية أوقعت ضحايا في الجوف


استهجن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، غارة جوية  شنها تحالف العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية وأوقعت 31 شهيدا وجريحاً من المدنيين، 

وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نستهجن الضربة الجوية التي استهدفت محافظة ‎الجوف بالأمس ووقع ضحيتها عدة مدنيين منهم أطفال طبقاً للتقارير الأولية".

وأضاف: "يجب أن يتم التحقيق في هذه الواقعة بشكل شامل ويتسم بالشفافية".

وشدد على "أن‏ الاعتداء على المدنيين والبنية التحتية المدنية من أي من أطراف النزاع هو أمر مستهجن ويخالف القانون".

واعتبر "من غير المقبول أن تستمر الحرب بمثل هذا الأثر المدمر على حياة اليمنيين".

وأكد المبعوث الأممي "استمرار مكتبه في التفاوض مع الأطراف للوصول لاتفاق حول وقف لإطلاق النار يحفظ حياة المدنيين في ‎اليمن".

وكانت "أنصار الله"، قد اتهمت أمس الأربعاء تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بشن غارة جوية على حفل زفاف نساء وأطفال في منطقة المساعفة شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن استشهاد وإصابة 31 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وتدمير 3 منازل.

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