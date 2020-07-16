علم السعودية كلمة التوحيد بلون أخضر وداعش أسود كليهما خطر.  

هشام عبد القادر ||

لو الأشجار أقلام والبحر مداد وجميع خلق الله كتاب ما أحصو مدى خبث قرن الشيطان على الإسلام والأمة غروا الإمة مائة عام اعوام وراء أعوام والمسلمين في سكوت نسئل الصحوة في الضمائر هل تتفكر حول من يخادعون الإمة بأسم الإسلام يرفعون شعار لا اله الا الله محمد رسول الله بلون براق وخدام الحرمين الشريفين وشعار التوحيد ويتولون أمر الحج واين المسلمين من هذا الأمر هل السكوت يحق لنا أن نسكت عن شئ لا يرضي الله ورسوله.

مملكة نجد مملكة الشيطان تولت على أمر الآمة مثلها مثل بني أمية لما تولت أمر الإسلام والمسلمين تلبسوا بعباءة الدين عباءة الإسلام بأسم الله اكبر بأسم لا اله الا الله محمد رسول الله.

إننا نتكلم بالظاهر والباطن نبرء من كل الخلافات بأسم الإسلام منذوا تولت الشجرة الخبيثه منذوا زمن قابيل الى عصرنا هذا جميعا بوجه التوحيد امام الأمة وباطن الشيطان تبطن الخبث للتوحيد الحقيقي.

هذا الصراع القديم المستمر والذي بدء منذوا عدم سجود إبليس وكبر وحسد إبليس والتوعد بالقعود لحجب الإمة عن الصراط المستقيم وما زال يستمر الى اليوم المعلوم نبرء من عدوانهم على الشعوب بأسم رايات التوحيد .

ونبرء من أنفسنا إن لم تعلن البراءة منهم . نعم نحن مذنبين ولكن الحق يقال إن الحق مع الصادقين وهم المستضعفين المظلومين . اليوم بالعلن مملكة الشيطان مملكة ال سعود تضرب الآسلام والمسلمين بالعلن جهرا ولم يعد سرا . فنحن نستحي لما نتوجه لقبلة يتولاها الشيطان مملكة ال سعود .

واعظم جرم قتل شعب اليمن عدوانا وظلما وتمزق الشعوب العربية والآسلامية وتخدم الشيطان الجبت والطاغوت تخدم الإدارةالصهيونية والإدارة الآمريكية .

وتشن حربها على اليمن . هنا تتضح الحقيقة كل اعداء الإسلام يوجهون العداء للإمة بأسم الدين ويشنوا حرب إعلامية وبالسلاح على الإمة هنا تتضح الحقيقة نفرق بين الحق والباطل .

اقل ما نستطيع نقول الحقيقة بما نحن مكلفين ونستطيع نعمله .

قرن الشيطان يستخدمون اعظم كلمات التوحيد لخدع الشعوب بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ويعملون بما لا يرضي الله ورسوله.

هنا نحن لا نغتر بمن يتلوا القرءان ليلا ونهارا ويعلن كلمة التوحيد ويسجد ويركع ويحفظ القرءان وعمله خلاف ذالك مثله مثل إبن ملجم المرادي قاتل الآمام علي عليه السلام إسمه عبد الرحمن وهو عبد الشيطان حافظ القرءان ويصلي ويصوم ويتبرك بالكعبة وفي ليالي القدر لقتل الإمام علي عليه السلام فمثل هؤلاء نجدهم اليوم كثيرا قنوات مملكة ال سعود تظهر بيت الله والحجاج والمسجد النبوي وتتلوا القرءان وتسمي نفسها خدام الحرمين الشريفين وتقتل شعوب مؤمنه شهد لها الله ورسوله شعب اليمن وغير شعب اليمن شعب اليمن الذي لم يكن معتدي بل مظلوم منذوا زمن ياسر اليماني ابو عمار الصحابي الجليل واليمن تشهد الظلم من الظالمين من بقروا بطن ام عمار بن ياسر اليوم هم يقتلون النساء في اليمن بصالات الأعراس ويالأسواق والمنازل . ويقتلون الشعب اطفالا ونساء وشيوخ براية لا اله الا الله محمد رسول الله .

الله على كل إنسان لم يتفكر نعم نحن خطائين لكن لا نسكت عن قول الحقيقة ولله الأمر من قبل ومن بعد.

والحمد لله رب العالمين