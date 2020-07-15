اليمن

اليمن تخوض حرب فاصلة بين الحق والباطل. 


هشام عبد القادر ✍🏻..   على لسان صادقة وكل قلب مؤمن ومسلم بكافة اللغات والألوان أن يدرك إن هذه الحرب ليس بين اليمن ومملكة ال سعود وتحالفه الإعرابي وقوى الإستكبار العالمي فحسب بل حرب بين بقاء الخير وزوال الشر صراع بين الحق والباطل.  صراع بين محور المقاومة بالدفاع عن كرامة الشعوب والمقدسات وبين قرن الشيطان وقوى الإستكبار العالمي المعتدي.  فما الواجب أن يكون ؟تحديد المسار إما مع الحق وإما مع الباطل. .  فلتكن كل جوارحنا وحواسنا بمشيئة الله وبعظمته والتوسل برحمته تكون مع المستضعفين.  لا نتخاذل ولا مثقال ذرة عن نصرة اليمن باب ومفتاح كسر قرن الشيطان وتحرير المقدسات والشعوب يدا بيد مع كل المؤمنين والأحرار بالعالم والمسؤلية ليست على دول محور المقاومة بل على جميع أحرار العالم بمختلف اللغات   فهنيئا من يقف بصف الحق ضد العدوان بكافة الوسائل الإعلامية والمرئية والمسموعة والقلم واللسان وكافة الوسائل الغير محدودة.  لإن النصر للإمة كافة إمة المظلومين المستضعفين إمة الخير والسلام لكسر قرن الشيطان والمعتدين الظالمين والحمد لله رب العالمين.
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