اليمن / الأمم المتحدة ومبعوثها بصمة عار

كتبت/براءة الجمل ||

كشفت الحقائق وتضحت الدعايات الزائفه التي تغني وترقص مبعوثها الأحمق المدعو:"مارتن غريفيث" أنها الأمم الزائفه التي هي ضد البشرية وعديمة الإنسانية أنها أمم الشر والفساد ومحارب الشعوب والبلدان ،الأمم المتحدة وماذا عن حقيقتها تجاه الشعوب؟! حقيقتها وزيفها بات واضحًا ولاداعي للتبرير الذي يترقص بها المبعوث الأهبل "مارتن غريفيث "

الأمم المتحدة هي من تحمل العدى الكبير للأمة الأسلامية وأصبحت الشعوب في ثقة عميى بأنها أمم تجسد الأنسانية والديمقراطيه ،ويزعمون بأن الأمم المتحدة بأنها تسعى إلى الشعوب بتلك الإنسانية ووو..الخ ، لكن اليوم بات الوعي لدى بعض الشعوب منها المحور الكبير والعظيم المقاومة الأسلامية أصبح اليوم أكبر قوة فاعليه ضد الأعداء وكذلك كسر للأمم المتحدة ،واليوم المقاومة أكبر هيبة وأكبر قوة وأصبحت اليوم أمريكا وأدواتها أكبر خوف وهلع من المقاومة .

لكن اليوم الأمم المتحدة " بسيناريو مبعوثها "أنكشفت وتوقفت تلك التمثيلات البليدة وهذا ماوضح لدى أبناء الأيمان والحكمة ، لأن الشعب اليوم بات يكشف سيناريو الأمم المتحدة الخبيثة ! منذ أن بدأ العدوان بدأت تلك الفبركة الجديدة للأمم الخبيثة بتخطيط بريطاني وأشراف أمريكي وأدارة أسرائيلية وتنفيد سعودي أمارتي أصبح الكشف للحقائق وفضح ودجل لمايدعون لما يروجون منذ بدايت العدوان وليس اليوم بحسب!

هناك المؤتمرات تلو المؤتمرات والأتفاق تلو الأتفاق وكله تخطيط شيطاني بريطاني لقتل وخنق الشعب اليمني ، أتفاق السويد أتفاق أحمق وزائف ولم ولن يلتزموا بوقف أطلاق النار ولو حتى "ساعة واحدة"وبتوجيه وبعلم للمبعوث الأهبل ..، هناك الكثير والكثير في فضح الأمم الخبيثه التي هي بصمة عار على مدى الأجيال ، لكن هنا سأتكلم عن بأختصار عن دور الأمم المتحدة تجاه الشعب اليمني : .

الأمم القذرة وأمريكا وأسرائيل مع بريطانيا وأحفادهما من الأمارات والسعودية كلاهما في عملة واحدة وسعي واحد وتخطيط واحد وتنفيذ واحد لقتل وأحتلال أرض السعيدة وأبنائها ! لكن هذا من المستحيل وبعيد عليهم كبعد عين الشمس! لكن تعاظمة حماقتهم وزاد فضحهم وعارهم الأبدي ....؛ ماذا اليوم عن المشتقات النفطية؟! اليوم العدوان يمارس هذا الحرب الجبان بالحصار المشتد على شعب بأكمله لأبادة جماعية وبطريقة قذرة وبشعه وبتفرج وأسكت الأهبل"مارتن غريفيث" لكن بموقف هذا المبعوث بات واضحًا أمام العالم بأن الأمم المتحدة منذ البداية هي اليد الطولى لدعم حلف الأجرام لقتل ابناء الشعب اليمني.

أحتجاز المشتقات النفطية هي كارثة إنسانية لكن الشعب منذ البداية أختار طريق الصبر والصمود والقتال في سبيل الله .. وهذا مايؤكد بأن الضرب العميق سيأتي خلال هذة المرحله حتى الأفراج عن المشتقات ! وكذلك بهذا الحصار هناك الكثير من تحرك إلى جبهات العزة والكرامة لتحرير الأراضي اليمنية وأعادت ثرواتها الكبيرة،

وسيكون عاقبة الأمم الخبيثة ومبعوثها في جحيم عميق لأن معاناة هذا الشعب وصبرة ودماء أبناءه لن تذهب سدى ! ،والشعب اليمني هو صاحب القول والفعل لأن الشعب عرف حقيقة الأمم المتحدة وزيفها وأنها مشاركة في كل قطرت دم سقطت من أبناء الشعب اليمني !هنا قتل الطفوله والأمم التي تسمي نفسها " بحقوق الطفل " هنا المعادلة مابين اسمها القبيح ومابين عملها المارد نعم أنها تتفرج ثم تتدعم لأباحة أطفال اليمن.. فأي أمم هذة؟!

وكذلك أهانت المرأة وقتلها ثم تأتي المنظمة من قبِل الأمم المتحدة بتسميه "لحقوق المرأة " فأين حقوق المرأة وهل من مزيد ياترى من فضح عملها اللعين والمبعوث الذي لم ولن يستطيع بأخرج الأسيرة سميرة ؟! فأين الأمم المتحدة تجاه هذؤلاء النساء المستضعفات والقتل المستمر للمرأة اليمنيه؟! هناك المزيد والمزيد من جرائم التي ترتكبها الأمم الخبيثه من خلف الستار!

بات الأمر واضح أنهم حاقدون على هذا الشعب وأنهم يعظون الأنامل من الغيظ ،وأنهم يسعون في الأرض فسادًا !تالله وبعزة وجلاله أن الأمم تسعى في الأرض فسادًا ، فساد الدين والأخلاق والعفه والشرف وهذا ماوجدنا من اعمالها وسفكها لدماء الأبرياء ... (هذا وماخفي أعظم)