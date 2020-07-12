اليمن

سقوط مملكة ال سعود وتغيير معادلة الموازنة.  


✍هشام عبد القادر ||

 

تخبط مملكة ال سعود وتمسكها بالشيطان الأكبر إدارة البيت الأبيض بواشنطن شنت حرب ظالمة على اليمن وشعب اليمن المؤمن الذي يمتد تاريخه الى قديم الزمن اية سباء المتصلة بنبي من انبياء بني إسرائيل حيث تم ذكرها إن منها نباء عظيم تاريخ اليمن الحافل بالذكرى بالرسالات السماوية شعب الأنصار في كل محافل الأنبياء عليهم السلام هؤلاء هم من سبكسروا قرن الشيطان ليسوا وحيدين ولكن مع كل محور مقاومة واحرار العالم ولكنهم الباب الذي فتحه الله لنصرة المستضعفين ولتعرية مملكة نجد مملكة قرن الشيطان المتخبطه التي تلقت الهزائم في كل الجبهات البرية والبحرية والجوية . وتغيرت موازين المعادلة حيث بالبداية فرضت قوى الإستكبار العالمي مخطط الشرق الأوسط الجديد فكان مخططهم محاولة السيطرة الكاملة والنفوذ في الوطن العربي وايضا تسخير هذه الاموال والثروات لمواجهة التحديات المواجهة في الإقتصاد العالمي يحاولون مواجهة الصين وروسيا وإيران ولكن بائوا بفشل تغيرت المعادلة بيد محور المقاومة بداية من حزب الله وسوريا والعراق واليمن. 

لقد دفعت السعودية ملايين الملايين من الريالات السعودية والدولارات وبراميل النفط لإفشال مشروع محور المقاومة وتعمدت ايضا بقتل قادة محور المقاومة مع اربابها الإدارة الإمريكية في قتل القائد العظيمالشهيد قاسم سليماني والشهيدابو مهدي المهندس والشهيدالرئيس صالح الصماد

اخر المحاولات بعد ما نفذت كل مخططاتهم بإدواتهم داعش وغيرها من التقدمات الفاشلة في سوريا او جنوب لبنان منذوا عام 2000م الى الى تاريخ حدث قتل قادة محور المقاومة وبدء تنفيذ شن الحرب على اليمن بقرار من واشنطن لكنهم بائوا بالفشل . اليوم ظهر عصر جديد مشرق بفجر الإنتصارات كما قال الكاتب العملاق ناصر قنديل اليمن حتى مطلع الفجر .

إيحاء إن اليمن بداية مطلع الفجر بكسر قرن الشيطان .

وكل محور المقاومة هم اليد التي ستكسر قرن الشيطان .

كلا بقدراته . واليمن هي القوة الرادعة التي جعلها الله بداية في مظلوميتها بقانون الدم ينتصر على السيف. 

هاهي المعادلة واضحة وضوح الشمس ست سنوات من الصمود . وايضا عمليات نصر من الله وعدة عمليات وقوة توزان الردع الرابعة التي يشاهدها العالم وعدة عمليات فاقت حدود تفكير المحللين لم يستطيعوا تخيل المشاهدات التي شهدها الجيش وقوة وبسالة السلاح اليمني والمقاتل اليمني كيف هزم الأسلحة المتطورة والتكنلوجيا المتطور وداس بقدميه الحافية مدرعات ودبابات الهمر واحرق كل هذه الدبابات والمدرعات بالولاعة

وتقدم الجيش واللجان الشعبية الى حدودعسير ونجران وضرب العمق السعودي عاصمة قرن الشيطان وخاض المعارك وعملية البنيان المرصوص التي توحي الى إن محور المقاومة تكتيك دقيق كالبنيان المرصوص يستمد قوته من الله.

ملخص الحديث تغيرت المعادلة بيد رجال الله وكل أحرار العالم يشيدون بهذه المعجزة التي صنعها المؤمنين بتمسكهم بالله والثقة بالله والنصر المحتوم لكل المظلومين والمستضعفين

والمشاهدة القادمة إنكسار قرن الشيطان وإنهيار لكل قوى الإستكبار العالمي .

وستتوحد كل قوى محور المقاومة وكل أحرار العالم .

وتشرق الأرض بنور العدل والحرية .

 

والحمد لله رب العالمين

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