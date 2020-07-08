اليمن تزف شهيدا بارزا من شهدائها

المنطقة الوسطى تزف الشهيد البطل الثائر التربوي سفيان محمد صالح سفيان الى مسقط رأسه قرية الدوير الى روضة الشهداء ✍حميد عبد القادر عنتر كاتب سياسي يمني في موكب جنائزي مهيب شيع أبناء المنطقة الوسطى الشهيد البطل سفيان محمد صالح سفيان الى مسقط رآسه قرية الدوير الى روضة الشهداء كان في مقدمة المشيعين اولاد الشهيد واقربائة من آل سفيان من كافة محافظات الجمهورية والمشرف العام لمحافظة الضالع ابو احمد حطبه والعميد حميد عبد القادر عنتر مستشار رئاسة مجلس الوزراء ومدراء والعقيد احمد حسان مساعد قائد المنطقة الرابعة ومدراء عموم السلطه المحلية العميد خالد الكهالي مدير عام مديرية النادره والدكتور فؤاد عبد الرحمن حسان نائب رئيس جامعة إب لشؤن الدراسات العلياء والاخ هاشم عبد القادر عنتر الناشط السياسي والأخ عبد الجليل الشامي والأخ المشرف العام لمديرية النادره عمر جابر والسيد عبد الرحمن الوجية والمهندس مالك حسان والقيادات الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية لمديرية النادرة والسده ودمت والمشرفي الثقافي والأجتماعي لحركة انصار الله لمديرية النادرة والسده ودمت والشخصيات الإجتماعية والسياسية في المنطقة الوسطى ومشائخ ووجهاء واعيان مخلاف العود بعد تشييع الشهيد الى مثواه الأخير روضة الشهداء في قرية الدوير عقد إجتماع موسع للمشائخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الإجتماعية والسياسية وقادة الأجهزة الأمنية ومشرف الضالع ابو احمد حطبه في بداية الإجتماع القاء كلمة الأخ مشرف الضالع قدم العزاء والمواساه لأقارب الشهيد وأسرة الأشراف من آل سفيان واشار إن الشهادة إصطفاء الهي يمنحه الله للعظماء والمجاهدين وأشار إن اليمن يتعرض لأبشع عدوان عالمي والصراع بين معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل كما أشار ابو احمد حطبة إن قرية الدوير الذي يقطنها الأشراف من آل سفيان قدمت قوافل من الشهداء وفي نهاية كلمتة اشار إن اليمن سينتصر وينكسر العدوان بعد ذلك القاء كلمة العميد حميد عبد القادر عنتر مستشار رئاسة الوزراء في بداية كلمتة قدم خالص العزاء والمواساه لأولاد الشهيد وكافة آل سفيان وأشار الى مناقب الشهيد سفيان محمد صالح سفيان الذي افنى عمرة في خدمة الوطن وفي السلك التربوي وكانت رسالتة سامية وفي نهاية عمره فضل أن يكون في مقدمة الصفوف وفي الخط الامامي في الجبهات لمواجهة قوى الاستكبار العالمي والدفاع عن الوطن وسيادتة وإسقلاله وارتقى شهيدا ليلتحق بعد جدالإمام الحسين عليه السلام والأنبياء والاولياء الصالحين واشار مستشار رئاسة الوزراء إن اليمن يواجه عدوان عالمي تم إستخدام كل ما انتجته شركات السلاح في العالم لضرب اليمن وإن العدوان من واشنطن وحكومة الفنادق تم استخدامهم مطيه من اجل شرعنة الإحتلال للسيطرة على الجزر والسواحل ونهب ثروات اليمن وإن اليمن يعيش كربلاء المقدسة الدم سينتصر على السيف وفي نهاية كلمتة اشاد ببطولات الجيش واللجان الشعبيه والقوه الصاروخية والقوى الوطنية التي تصدت ببسالة لقوى الإستكبار العالمي وإن بطولات الجيش واللجان الشعبيه تصدرة المشهد الدولي وأصبحت بطولاتهم تدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية بعد ذلك القاء كلمة الدكتور فؤاد حسان نائب رئيس جامعة اب لشؤن الدراسات العلياء حول ايتين من القران الكريم الأية الاولى توضح انه ليس جميع المؤمنيين صادقين مع الله لقوله تعالى من المؤمنيين رجال صدقو ما عاهدو الله عليه الى الخ وان مرتبة الجهاد اعظم مراتب الإصطفاء الالهي وان من يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فقد فاز بالجنة التي وعد الله وفي الأية الثانية فقد ذكر بانها اعظم تجارة يغري بها عبادة الصالحين هي الجهاد في سبيل الله لقولة تعالى يا ايها الذين امنو هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خيرا لكم ان كنتم تعلمون وفي نهاية كلمتة حث على النفير ورفد الجبهات بالمقاتلين والمال والسلاح والمدد حتى يتحقق النصر والتمكين وهزيمة قوى التحالف الدولي العالمي



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