اليمن

اليمن/ "صافر ارامكو...جرآة القصف يقابلة الاجتثاث الكامل"


✍عبدالجبار الغراب 

  التقدمات السريعة والمذهوله التى يحققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في العملية العسكرية التى يقوم بها لتحرير محافظة مأرب وإستعادتها من سيطرة مرتزقة تحالف العدوان قاب قوسين أو أدنى من أكتمال ملامحها الأخيرة خاصة بعد السيطرة الكلية على جميع مداخل المحافظة, والتى شكلت رعب كبير لتحالف العدوان لان بسقوطها يكتمل المراد ويتحقق المطلوب لد القيادة الثوريه والسياسية, نظير المطالبات الجماهيرية العديدة والمستمره لتحرير محافظة مأرب من أيادي حزب الاصلاح. حزب الاصلاح والذي أرتكب أفضع الجرائم بحق الإنسانية,  وما آخرها الا نموذج مستمر  عندما أرتكبوا الجريمة النكراء والتى هزت مشاعر اليمنين واقدموا بوحشية وهمجية بقتل شيخ ال سبيعيان وسته من أولادة وإخوانه وهي تضاف الى  سلسلة كبيرة من عمليات القتل والإبادة بحق مواطنين وشيوخ محافظة مأرب. محافظه مأرب والتى شكلت عامل من عوامل الطموح لتحالف العدوان عندما دس بداخلها مرتزقته الكثيرين والذين فاقوا عددهم عدد سكان مارب الأصليين, فسيطروا على كامل ثروات المحافظة الغنية بالمشتقات النفطية  وتقاسمو بينهم الثروات النفطية,  ومن هنا فهذه الانطلاقة التى حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية غرضها تحرير المدينه من نجس هولاء المرتزقة, وأعاده ثرواتها لليمنين الذين عانوا الويلات المستمره جراء استمرار تحالف العدوان في شن عدوانه على شعبنا اليمني مخلفا العديد من الصعاب والمعاناة فلا مشتقات نفط ولا عائدات منها لصرف مرتبات الموظفين المنقطعه ما يقارب الخمس السنوات كل هذا بفعل السيطرة والاستحواذ على كامل مقدرات وثروات البلاد وذهابها الى جيوب المرتزقة والعدوان.  إصرار تحالف العدوان على تنفيذ العديد من الغارات على جميع محافظات اليمن هو مجرد إفلاس وانكسار لما حدث له ولمرتزقته من هزائم متلاحقة'  تالها سيطرة متواصلة حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وتحريرها من الغزاة المرتزقة, وما مأرب الا تأكيدا لاتمام التحرير . التلميح السعودي أو عبر أدواته المرتزقة بقصف منشاه مأرب النفطية والغاريه ياتي من باب التهديد فقط لعده حسابات:  منها تأجيل حسم التحرير من قبل الجيش اليمني واللجان خوفا على صافر من القصف,  ومنها التأخير في عمليه الحسم للدخول في مفاوضات تقودها الأمم المتحدة,  ومنها إدخال العديد من السيناريوهات المفتعله والمنسقه مع الأمم المتحدة لجعل مسأله تحرير مأرب تتأخر حتى يتم تشكيل حكومة فنادق الرياض لحاجة في نفس العدوان لإدخال حسابات التقسيم بين الاصلاح والانتقالي لامتلاك الثروات كلا في مناطق سيطرته وهو الذي يجعل من كل جماعه تقاسمت الثروة الحقوق  بالدفاع عنها.  على دول العدوان وانا من وجه نظر شخصيه أنهم لا يتجراؤن قيد أنملة أو يفكرون بضرب صافر لعلمهم أن الرد اعظم, وهم يتذكرون كلام السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي عندما قال:  بالحرف الواحد (أنتم ستقصفون صنعاء سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي انتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء ستصل صورايخنا البالستيه الى قصر اليمامة في الرياض انتم تعتدون على منشأتنا الحيوية والاقتصادية سنقابلكم بمثل ذلك السن بالسن والجروح قصاص)  رسالة وكلام صادق من رجل كل قوله لها دلالة نابعه من إيمان مطلق بأحقية الدفاع وأحقية الرد ,وما صافر اذا قصفها العدوان الا لرد مزلزل وجاهز ومحسوب له الحساب وسوف تكون نتائجه اجتثاث شركة  ارامكو السعودية بكاملها وفروعها. وما الضربة التى نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية أواخر شهر سبتمبرالماضي على منشأتين تابعه لشركة  ارامكو النفطية في خريص وبقيق الا إشارة لرسائل تحذير للسعوديه التى مع ضرب المنشأتين كان له الضرر الاقتصادي الذي أدى الى تعطيل نصف الإنتاج النفطي السعودي العالمي مما أدى الى ارتفاع اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.  العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص وليعلم جميع بعران الخليج ومرتزقتهم ان اي قصف او تورط من قبل المرتزقة فسيكون الرد عليهم في أراضيهم قاصمة ومدويه لا تقوم لهم قائمة بعدها وقد اعذر من اندر  والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين  6-7-2020
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ "صافر ارامكو...جرآة القصف يقابلة الاجتثاث الكامل"
رسالة لسلمان السلام على من اتبع الهدى
اليمن / حرب البذور.. فساد معلن وإبادة جماعية
جريدة الشرق الأوسط الجديد  
اليمن /الوقائع والأسرار والتوازنات ..اخفاقات لتحالف العدوان  
اليمن/ معركة النفس الطويل
اليمن/ هستيريا العدوان وحتمية الحسم 
اليمن/ غارات العدوان إستباقية.. رسائلها أممية متبوعة بمبادرة جديدة  
تغير موازين القوى فرضت معادلة المواجهة المباشرة بين السعودية واليمن
ضرب عاصمة الشيطان ..تفلح الإمة.  
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك