رسالة لسلمان السلام على من اتبع الهدى

د نجيبة مطهر||



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ياسلمان لقد مرت على تربتي كثير من أباطرة العالم وملوك الأرض، ومر تبع اليماني أول من كسا الكعبة، ومرأسعد الكامل صاحب غيمان، وشمر يهرعش وبين أحجاري احتمى سيف بن ذي يزن ذات ليلة، فكنت له نعم الحامي والحارس، وفي شعابي تخفى جيشه الذي هزم الأحباش وطرد الغزاة. كما دفن في تربتي أبرهة الحبشي، والكثير من الأتراك، ومن المصريين، حين اعتدوا على مدينة سام ، آزال العظيمة. .. ياسلمان في اليمن مرت الملكة بلقيس تتبختر بين قوم أولي قوة وأولي بأس شديد، في زمن كان فيه قومك يدفنون النساء وهن أحياء..! يا سلمان حدثتك العرب عن حمير وسبأ وقحطان؟ هل سمعت بكرب إل وتر ؟ هل أخبرك أحد عن ذي نواس الحميري؟ هؤلاء قومي ياسلمان فمن هم قومك. يامنقطع التاريخ وراعي الإبل وحفيد الصحراء وابن النفط يا من صنعتك الأموال وأدخلتك في غفلة من التاريخ إلى مصاف الرجال..وانت من اشباه الرجال أين تذهب بنفسك !؟وتبابعة اليمن وملوك حمير وسبأ وريدان ويمنت ينظرون إليك من العالم الآخر الذي يعيشون فيه ويسخرون منك ومن جنونك ..!! يا سلمان لقد فعلت ما في وسعك فانتظر من رجال الرجال ماذا سيعملون وان طال الزمن يا سلمان أنا جبل عطان وجبل نقم وجبل مران سنظل شامخين رغم أنفك وانف كل خائن وعميل