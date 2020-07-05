جريدة الشرق الأوسط الجديد  

✍هشام عبد القادر ||

الشرق الأوسط الجديد تم التمهيد له منذوا عام الفين وسقط مشروعهم بعام 2006م

اسقطه حزب الله وتم الإعلان عن الشرق الأوسط الجديد في عهد إوباما بصريح العبارة وكان من قبل ايضا تمهيد منذوا دخول أمريكا العراق وعند فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي افشله سماحة المرجعية العظمى في النجف الأشرف الشريف السيد علي السستاني وذالك عند إصدار فتوى المرجعية بتشكيل الحشد الشعبي العراقي المؤمن الذي اسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد وتم طرد الإحتلال الإمريكي . وما زال الحشد الشعبي العراقي يتصدر المشهد التاريخي في العراق العريقة .يقوم النظام السعودي عن طريق ادواته مهاجمة المرجعية العظمى السيد علي السستاني . الذي بطرفة عين وبإشارة طرفة اليد يقول للمؤمنين قوموا لرفض الظلم تقوم الإمة بكاملها ليس في العراق فقط بل في أطراف الأرض تتأهب للقيام .

إنه المرجعية ليس كما تضنون أنه شبيه علمائكم الإقطاعيين الذين تديرونهم في بلاط الحكم لديكم يعبرون كما تشائون .

فعلماء آل محمد عليهم السلام ليس كذالك لن يخضعوا للسلطات ولا للحكومات الظالمة .

وانتم ترون حركات المقاومة وعلماء المقاومة في كل مكان .

حركة السيد حسين بدر الدين لم تخصع للعالم الإستكباري بأجمع وكذالك حزب الله وكذالك جميع المرجعيات في كل مكان في العراق وفي نيجيريا وفي مصر وفي كل الدول العربية والإسلامية والإفريقية وفي كل بلدان العالم لم نرى مرجعية تخضع لبلاط الحكام منذوا خلق الله الوجود ومن تاريخ صدر الرسالة الى اليوم كل من ينتمي للولاية لن يخضع لسلطات الحكام الظالمين .

لذالك نرسل رسالة لكل إعلام الطغاة .

المرجعيات لدينا بمقام كبير لن تستوعبه عقولكم .

جميع المرجعيات التي خطها ولاية آل محمد عليهم السلام لهم جنود مجندة من الجن والإنس والملائكة يطيعون إشارة طرفة أعينهم فما بالكم بتصريح صريح العبارة بفتوى كريمة ستجرف كل طغاة الأرض .

والحمد لله رب العالمين