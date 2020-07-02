مجلس الامن والمسرحية الهزلية في اليمن  

✍ د.نجيبة مطهر||

البيان الصادر من مجلس الامن ليلة البارحة بيان هزلي ولم يأت بجديد وسبق أن قلنا سابقاً أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما تتدخل بدولة إلا ومزقتها وعمتها الحروب والدمار والخراب للأسباب التالية:

السبب الاول:أن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاضعان لنفوذ الأقوياء او ما تسمى بالدول الخمس

السبب الثاني: أن منظمة الأمم المتحدة, تحولت الى وباء على 80% من سكان العالم الفقير,لأنها اصبحت تمارس الارتزاق على حساب دماء الشعوب وكرامة واستقلال الدول الفقيرة .

السبب الثالث: أن قوانين منظمة الأمم المتحدة لم تعد صالحة لهذا الزمن ولا للمكان الأن , لا من قريب ولا من بعيد , بمعنى أنها شاخت ويجب ان ينشأ نظام عالمي جديد يسوده قوانين تحفظ للشعوب كرامتها وانسانيتها وعدم التدخل في شؤن الدول .

السبب الرابع : أن هذه منظمة الأمم المتحدة, تميل مع القوة والمال وهما المعياران الذي يحركان قرارات مجلس الامن ويتغاضى عن كل الجرائم والمجازر المنافية لكل القوانين

لكن نقول لمجلس الأمن ولمنظمة الأمم المتحدة

الشعب اليمني لايعول عليكما فقط بالله وبسواعد ابناءه الشرفاء المخلصين المجاهدين الذين يدافعون عن الارض والعرض , وسيضطر العالم بأسره للإنحناء أمام تصميم وإرادة وجسارة وعنفوان المقاتل اليمني الذي استطاع بسلاحه البسيط الصمود أمام العدوان الكوني وسوف يحرر كل اراضيه وجزره وبحوره وسيعبر الربع الخالي لتطهير مرابض الشر من الرويبضة في جزيرة العرب , وهذا بإذن الله وبقوته والله هو الغالب على مره

*نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤن الاكاديمة