اليمن

رسالة عهد الإخاء من يمن الإيمان إلى بلاد الرافدين  


حسينة الشريف ||

 

 

من يمن الإيمان إلى عراق الحضارة، على رأسهم الحشد الشعبي المقاوم للإحتلال، تحية اخوية صادقة نبصمها بالدماء، ضد من نزفكم بقطرة ماء ننزفه بسيل من دم الانتقام.....

 لا زلنا ولن نزال نتذكر كلمة وموقف قائد الحشد الشعبي العراقي مع اليمن، موقف المؤازرة والمناصرة والأخوة الإيمانية النابعة من مصدر التشريع :"إنما المؤمنون إخوة".

وهذا لسان حال كل مجاهد يمني أو عراقي أو فلسطيني أو لبناني أو ايراني أو بحريني أو سوري أو اي كانت جنسيته وهو يرفض الإحتلال الامريكي للعراق، ويقف بجانب كل من يعمل على طرد الإحتلال الامريكي من بلاد الرافدين، من أرض عربية إسلامية...

لطرد الشيطان الاكبر من جانب مراقد أل البيت المطهرة في النجف الأشرف وكربلاء، وكل بقعة مقدسة بقداسة مراقد ٱل محمد وتراثهم وموروثهم وشيعتهم ومحبيهم...

كلنا صوتا وموقفا واحدا ضد أعداء الحشد الشعبي البطل الغيور المقاوم للإحتلال في أرضه، ونقول بصوت واحد وموقف واحد:

"نحن معكم، ونقول لكم من ٱذاكم سواء من حكومة أو اكبر أو أصغر فهو عفاش ودنبوع اليمن

هو حريري لبنان

هو سلطة فلسطين

هو بني سعود وبني مكتوم ويني نهيان ...

هو مرسي والسيسي وقذافي وعابدين ...

وهو ككل من باع الوطن والعرض والمقدسات ..

 فلن نترككم، ولن يترككم أبناء العراق الأحرار الشرفاء

وعلى هذا الكاظمي ان يعتذر منكم، وإلا فلن يكون إلا جزء امريكا ويجب أن ينفى ويطرد كالمحتل للعراق

والعافية للمتقين

 ولا عدوان إلا على الظالمين

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسالة عهد الإخاء من يمن الإيمان إلى بلاد الرافدين  
الاسلحة الغربية تفتك بالشعب اليمني
مداميك البناء والحماية اليمن القرار والسيادة
اليمن نافذة وحدة الشعوب العربية والإسلامية . 
اليمن/ جرائم العدوان و النّفَس الطّويل 
اليمن والأمم المتحدة والأمريكان قصة لا تنتهي..!  
اليمن/أشرقت شمس الأنتصارات ..!
🚀 اليمن/ فعلها ذوو البأس 
بين هوان السكوت وقوة الموقف..تحرك..!  
اليمن / رسالة عاجلة للاخوه الجنوبيين الاحرار الشرفاء
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك