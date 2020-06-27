رسالة عهد الإخاء من يمن الإيمان إلى بلاد الرافدين  

حسينة الشريف ||

من يمن الإيمان إلى عراق الحضارة، على رأسهم الحشد الشعبي المقاوم للإحتلال، تحية اخوية صادقة نبصمها بالدماء، ضد من نزفكم بقطرة ماء ننزفه بسيل من دم الانتقام.....

لا زلنا ولن نزال نتذكر كلمة وموقف قائد الحشد الشعبي العراقي مع اليمن، موقف المؤازرة والمناصرة والأخوة الإيمانية النابعة من مصدر التشريع :"إنما المؤمنون إخوة".

وهذا لسان حال كل مجاهد يمني أو عراقي أو فلسطيني أو لبناني أو ايراني أو بحريني أو سوري أو اي كانت جنسيته وهو يرفض الإحتلال الامريكي للعراق، ويقف بجانب كل من يعمل على طرد الإحتلال الامريكي من بلاد الرافدين، من أرض عربية إسلامية...

لطرد الشيطان الاكبر من جانب مراقد أل البيت المطهرة في النجف الأشرف وكربلاء، وكل بقعة مقدسة بقداسة مراقد ٱل محمد وتراثهم وموروثهم وشيعتهم ومحبيهم...

كلنا صوتا وموقفا واحدا ضد أعداء الحشد الشعبي البطل الغيور المقاوم للإحتلال في أرضه، ونقول بصوت واحد وموقف واحد:

"نحن معكم، ونقول لكم من ٱذاكم سواء من حكومة أو اكبر أو أصغر فهو عفاش ودنبوع اليمن

هو حريري لبنان

هو سلطة فلسطين

هو بني سعود وبني مكتوم ويني نهيان ...

هو مرسي والسيسي وقذافي وعابدين ...

وهو ككل من باع الوطن والعرض والمقدسات ..

فلن نترككم، ولن يترككم أبناء العراق الأحرار الشرفاء

وعلى هذا الكاظمي ان يعتذر منكم، وإلا فلن يكون إلا جزء امريكا ويجب أن ينفى ويطرد كالمحتل للعراق

والعافية للمتقين

ولا عدوان إلا على الظالمين

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