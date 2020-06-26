اليمن نافذة وحدة الشعوب العربية والإسلامية . 

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✍🏽..هشام عبد القادر.. || هيئ الله مظلومية اليمن التي تعتبر مظلومية جائت من أثر عدوان يسمي نفسه بصريح العبارة خدام الحرمين الشريفين اولياء لبيت الله خدام بيت الله فهذا العدوان الصريح الواضح على شعب اليمن من قبل نظام متلبس بأسم الإسلام . نظام سعودي زرعته ايدي بريطانية داعمة له إدارة إمريكية صهيونية وايضا النظام السعودي نفسه تم تثبيته متازمن مع الفكر الوهابي المتطرف . في مركز الأرض بلد الخيرات والأمن ليكون مسيطر على بقية الشعوب العربية ومسيطر على اعظم مناسك هو الحج وقبلة المسلمين . فهذه السياسة الشيطانية ليست من تخطيط عشوائي بل مخطط بديل عن التقدمات العسكرية والإحتلال من قبل دول إستكبارية بائت بالفشل امام العرب والمسلمين فجائت بطريقة خطيره جدا بأسم الإسلام وبفكر منحرف ضد الإسلام جاء هذا النظام السعودي والفكر المنحرف الوهابي بتزامن ووقت معين . غيروا معالم الدين طمسوا الهوية بتروا بسم الله الرحمن الرحيم هدموا الأضرحة شنوا حرب على الإسلام بالبتر للرقاب . واليوم ضربة على شعب اليمن المؤمن . ومزقوا الشعوب وباعوا القدس . كل هذه المقدمات تعتبر مظلومية تدعوا كل محور المقاومة وأحرار العالم للوحدة لتحرير الشعوب والمقدسات من هذه الغدة الشيطانية من مملكة ابليس وجنوده . لتبقى السكينة والطمئنينة في كل العالم لازم ينكسر قرن الشيطان . فهذه النافذة نافذة مظلومية اليمن حجة على العالمين دعوة تدعوهم للوحدة ليس لتحرير اليمن وإنقاذ الشعب اليمني فحسب بل إنقاذ الشعوب والمقدسات من هذا المخطط الذي صار واضح لكل الأعين المشاهدة والأذان السامعة . لا أطيل بمقالي هذا ولكن نؤكد ونجزم إن اليمن نافذة لتحرير ووحدة الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية وكل أحرار العالم اليمن باب وبوابة الحرية وفتح مبين وطريق خطها الله لبداية مطلع الفجر الجديد . ورحم الله والدي الكاتب الكبير الإستاذ ناصر قنديل الذي قال . ( اليمن حتى مطلع الفجر )نتمسك بهذا المصير الوحدوي حتى ينكسر قرن الشيطان وتأفل النفس الأمارة بالسؤ وتظهر النفس المطمئنة تدخل في جميع عباد الله الصالحين وتشرق الأرض بنور ربها وبنور العدل والحرية يرونه بعيدا ونراه قريبا. والحمد لله رب العالمي