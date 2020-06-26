اليمن

اليمن نافذة وحدة الشعوب العربية والإسلامية . 


    ✍🏽..هشام عبد القادر.. ||   هيئ الله مظلومية اليمن التي تعتبر مظلومية جائت من أثر عدوان يسمي نفسه بصريح العبارة خدام الحرمين الشريفين اولياء لبيت الله خدام بيت الله فهذا العدوان الصريح الواضح على شعب اليمن من قبل نظام متلبس بأسم الإسلام  . نظام سعودي زرعته ايدي بريطانية داعمة له إدارة إمريكية صهيونية وايضا النظام السعودي نفسه تم تثبيته متازمن مع الفكر الوهابي المتطرف . في مركز الأرض بلد الخيرات والأمن ليكون مسيطر على بقية الشعوب العربية ومسيطر على اعظم مناسك هو الحج وقبلة المسلمين . فهذه السياسة الشيطانية ليست من تخطيط عشوائي بل مخطط بديل عن التقدمات العسكرية والإحتلال من قبل دول إستكبارية بائت بالفشل امام العرب والمسلمين فجائت بطريقة خطيره جدا بأسم الإسلام وبفكر منحرف ضد الإسلام جاء هذا النظام السعودي والفكر المنحرف الوهابي بتزامن ووقت معين .  غيروا معالم الدين طمسوا الهوية بتروا بسم الله الرحمن الرحيم هدموا الأضرحة شنوا حرب على الإسلام بالبتر للرقاب . واليوم ضربة على شعب اليمن المؤمن . ومزقوا الشعوب وباعوا القدس .  كل هذه المقدمات تعتبر مظلومية تدعوا كل محور المقاومة وأحرار العالم للوحدة لتحرير الشعوب والمقدسات من هذه الغدة الشيطانية من مملكة ابليس وجنوده .  لتبقى السكينة والطمئنينة في كل العالم لازم ينكسر قرن الشيطان .  فهذه النافذة نافذة مظلومية اليمن حجة على العالمين  دعوة تدعوهم للوحدة ليس لتحرير اليمن وإنقاذ الشعب اليمني فحسب بل إنقاذ الشعوب والمقدسات من هذا المخطط الذي صار واضح لكل الأعين المشاهدة والأذان السامعة .  لا أطيل بمقالي هذا ولكن نؤكد ونجزم إن اليمن نافذة لتحرير ووحدة الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية وكل أحرار العالم اليمن باب وبوابة الحرية وفتح مبين وطريق خطها الله لبداية مطلع الفجر الجديد . ورحم الله والدي الكاتب الكبير  الإستاذ ناصر قنديل الذي قال . ( اليمن حتى مطلع الفجر )نتمسك بهذا المصير الوحدوي حتى ينكسر قرن الشيطان وتأفل النفس الأمارة بالسؤ وتظهر النفس المطمئنة تدخل في جميع عباد الله الصالحين وتشرق الأرض بنور ربها وبنور العدل والحرية  يرونه بعيدا ونراه قريبا.    والحمد لله رب العالمي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن نافذة وحدة الشعوب العربية والإسلامية . 
اليمن/ جرائم العدوان و النّفَس الطّويل 
اليمن والأمم المتحدة والأمريكان قصة لا تنتهي..!  
اليمن/أشرقت شمس الأنتصارات ..!
🚀 اليمن/ فعلها ذوو البأس 
بين هوان السكوت وقوة الموقف..تحرك..!  
اليمن / رسالة عاجلة للاخوه الجنوبيين الاحرار الشرفاء
تهاليل يمنية للضربات على الكيان السعودي..!  
سموت للعُلا يايمن الإباء 
عملية توازان الردع الرابعة ..بداية النهايات
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك