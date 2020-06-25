اليمن / رسالة عاجلة للاخوه الجنوبيين الاحرار الشرفاء

بسم الله الرحمن الرحيم بعد ست سنوات من العدوان العالمي على اليمن وبعد ان تجلى الحقيقة لكل ابناء الشعب من المهرة الى صعدة ان دول العدوان ليس هدفهم اعادة الشرعية التي يتغنو بها ليل ونهار الهدف من تحالف قوى العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار العالمي هو السيطرة على الجزر والسواحل والتقسيم ونهب ثرواته وتدمير اليمن تدمير ممنهج واعادة اليمن الى عهد الوصاية لصالح دول الاقليم وتم اتخاذ من حكومة الفنادق مطية من اجل شرعنة الاحتلال ومن اجل التقسيم والسيطره على الجزر والسواحل ونهب ثروات اليمن والسيطرة على الشريط الساحلي من اجل تامين الملاحة الدولية لصالح الكيان الصهيوني الان وجب الاستشعار بالمسؤلية واطلاق عملية تحرير كبرى لطرد الغازي والمحتل من كل شبر من اراضي اليمن وعلى الاخوه ابناء الجنوب الشرفاء سرعة اطلاق عملية التحرر ومد جسر تواصل مع سلطة صنعاء من اجل رفع الوصاية وطرد الغازي والمحتل من كل شبر من اراضي الوطن وعلى القيادات السياسية والعسكرية المخدوعين والذي ارتهنو للخارج ولدول العدوان استغلال العفو العام الذي اصدرة رئيس المجلس السياسي الاعلى والعوده الى الوطن ورفع السلاح في وجه الغازي والمحتل والتوافق على سلطة انتقالية يشارك فيها كل القوى السياسية بدون اقصاء اي مكون سياسي من المشهد السياسي والتوافق على سلطة انتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب وتحدد السلطة الانتقالية لمده سنه حتى يتم الاعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن اراد السلطة عبر الصندوق بطرق ديمقراطية بعد الحل والتوافق السياسي اليمني بين مختلف القوى السياسية يتم الضغط على دول العدوان فتح صندوق اعادة الاعمار وتعويض اسر الشهداء والاعتذار لليمن وعدم التدخل بالشان اليمني وعلى ان يتم التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لانجاح التوافق والحل السياسي والدبلوماسي وتهيئة المناخ السياسي لانجاخ الاتفاق من خلال وسائل الاعلام المختلفة لايجاد ارضية مناسبة لتفعيل الحل السياسي على ارض الواقع ومصالحة وطنية شاملة بين مختلف المكونات السياسية ماعدا رموز الخيانة والذي وقعو على الضربات الجويه والذي تم استهداف مدنيين وكل مقومات ومؤسسات الدوله اسر الشهداء سوف تلاحقهم امام المحاكم الدولية مجرمين حرب هذا والله من وراء القصد والعاقبة للمتقيبن
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