اليمن

اليوم العالمي لمحور المقاومة وأحرار العالم. .  


✍🏻 هشام عبد القادر ||

 

ندعوا من اليمن لوحدة كل محور المقاومة وأحرار العالم بمختلف اللغات ليس وحدة شكلية بل وحدة فعلية مدعومة بدماء الشهداء عليهم سلام الله دم الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهم ودم الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله قائد ومؤسس المسيرة والصرخة الرافضة للظلم وبدماء شهداء حزب الله مؤسسي مقاومة حزب الله في لبنان الشهيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والشهيد عماد مغنية وكل الشهداء في الحشد الشعبي بالعراق وشهداء سوريا العروبة وشهداء فلسطين المقاومة  وبدماء كل الشهداء كافة منذوا خلق الله الكون الى يوم القيامة وبحق روح الله الخميني مؤسس دولة المستضعفين الشجرة التي استمد من طاقتها كل محور المقاومة وكل المؤمنين وكل أحرار العالم . 

ندعوا للوحدة في كل الجبهات الإعلامية وفي كل المناسبات جسد واحد لا تفرقنا المسافات والمسميات الكل جسدا واحد نظرا لإتحاد الأمم المتحدة والحقيقة الأمم المتحدة هي كل الأمم والرسالات السماوية متحدة في إيمانها بأمة سيدنا محمد واله خير الأمم كل الأنبياء عليهم السلام مؤمنين بسيدنا محمد واله عليهم السلام ومسلمين بحقهم ولهم. 

وأخذ الله العهد والميثاق بأن يؤمنوا به وينصروه وايضا حقا على الأمم أن تؤمن بمن يجدونه مكتوب لديهم بالتوراة والإنجيل وبكل الكتب السماوية. 

وهذا العهد يوثق بسيد الأمة والأمم كافة هو قائدنا جميعا. 

ندعوا من خلاله توثيق وحدة الأمة كافة ونستدل بالقادة لكل محور المقاومة جميعهم يدعون لوحدة محور المقاومة وتوسعة دائرة الوحدة كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وكما دعاء جميع القادة لوحدة محور المقاومة اعلنها السيد حسن نصر الله حفظه الله والجميع. 

وكما أسس السيد روح الله الخميني رحمه الله يوم القدس العالمي ودعاء الأمة كافة للصرخة ضد الشيطان الأكبر.  ودعاء للوحدة لتحرير القدس.  كذالك نحن من اليمن نسير على هذا النهج الذي خطته كل قادة محور المقاومة نعزز هدف الوحدة لمحور المقاومة وكل أحرار العالم بمختلف لغاتهم والوانهم. .

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عملية توازان الردع الرابعة ..بداية النهايات
اليوم العالمي لمحور المقاومة وأحرار العالم. .  
خذوا الدرس من اليمن لتسعدوا..  
قبل (اليوم الموعود) صواريخ بالستية وطائرات يمنية مسيره دكت أرجاء المملكة
اليمن / عملية الردع الرابعة..هل ستكون بداية لتغيير المناخ العسكري بشكل نهائي بالنسبة لدول العدوان!!
حروف تكسوها آهات اليمن!
قصة الاصطفاء والعناء ...
الصرخة في وجه المستكبرين ودلائل إعجاز المصطلح   
هشاشة وضعف الأمم المتحدة تعجزها من رؤية اشلاء أطفال اليمن  
اليمن : أوهام حزب الإصلاح  لإستجلاب قوات الأتراك
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك