اليوم العالمي لمحور المقاومة وأحرار العالم. .  

✍🏻 هشام عبد القادر ||

ندعوا من اليمن لوحدة كل محور المقاومة وأحرار العالم بمختلف اللغات ليس وحدة شكلية بل وحدة فعلية مدعومة بدماء الشهداء عليهم سلام الله دم الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهم ودم الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله قائد ومؤسس المسيرة والصرخة الرافضة للظلم وبدماء شهداء حزب الله مؤسسي مقاومة حزب الله في لبنان الشهيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والشهيد عماد مغنية وكل الشهداء في الحشد الشعبي بالعراق وشهداء سوريا العروبة وشهداء فلسطين المقاومة وبدماء كل الشهداء كافة منذوا خلق الله الكون الى يوم القيامة وبحق روح الله الخميني مؤسس دولة المستضعفين الشجرة التي استمد من طاقتها كل محور المقاومة وكل المؤمنين وكل أحرار العالم .

ندعوا للوحدة في كل الجبهات الإعلامية وفي كل المناسبات جسد واحد لا تفرقنا المسافات والمسميات الكل جسدا واحد نظرا لإتحاد الأمم المتحدة والحقيقة الأمم المتحدة هي كل الأمم والرسالات السماوية متحدة في إيمانها بأمة سيدنا محمد واله خير الأمم كل الأنبياء عليهم السلام مؤمنين بسيدنا محمد واله عليهم السلام ومسلمين بحقهم ولهم.

وأخذ الله العهد والميثاق بأن يؤمنوا به وينصروه وايضا حقا على الأمم أن تؤمن بمن يجدونه مكتوب لديهم بالتوراة والإنجيل وبكل الكتب السماوية.

وهذا العهد يوثق بسيد الأمة والأمم كافة هو قائدنا جميعا.

ندعوا من خلاله توثيق وحدة الأمة كافة ونستدل بالقادة لكل محور المقاومة جميعهم يدعون لوحدة محور المقاومة وتوسعة دائرة الوحدة كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وكما دعاء جميع القادة لوحدة محور المقاومة اعلنها السيد حسن نصر الله حفظه الله والجميع.

وكما أسس السيد روح الله الخميني رحمه الله يوم القدس العالمي ودعاء الأمة كافة للصرخة ضد الشيطان الأكبر. ودعاء للوحدة لتحرير القدس. كذالك نحن من اليمن نسير على هذا النهج الذي خطته كل قادة محور المقاومة نعزز هدف الوحدة لمحور المقاومة وكل أحرار العالم بمختلف لغاتهم والوانهم. .

والحمد لله رب العالمين