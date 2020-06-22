حروف تكسوها آهات اليمن!

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براءة الجمل || حروف أبجديات العشق وسمو الشغف ؛ أحرف نبضت باسم اليمن وتحولت تلك الأحرف الهجائية إلى حماة الوطن !! منذ أن بدأ العدوان السعودي الأمريكي الأسرائيلي على يمن الحرية بدأ الظلام يسكن أرجاء الوطن بأنين الضربات وأهات الأطفال! فتحولت اليمن الغراء إلى كربلاء الأوجاع . أحرفي تبعثرت أمام قلمي المعطى فترعرعت الآهات في أنفاسي وسكنت الألام في أحشائي ! أتاني ليل الظلام وله حكاية موطني المجروح ، فحاولت أجمع أحرفي المشتته فأذا هي بالساهرة تبكي وتنزف وجعًا فلهفتني حنينها وآاهات أوجاعها حشرحات الحزن أسرني أمام أحرفي عندما نظرتها في مرحلة الضعف فظنيت فيها أنها حروف الضعف والعجز ؟! فأبقيت صامته والضجيج في رآسي يكاد أن يبتلعني ! فتراجعت إليها مابال أحرفي اليوم هل أصابكِ سن العجز أم ماذا ؟! فكسرت قيود الظلام من تلك الأحرف وقدمت إليها ميدان الجهاد والحزن يملأ أركان الأحرف فزرعت القوة في أحرفي لأجلك يايمن ! أيها العالم الصامت أين ضمائركم أمام الشعب اليمني ؟! كتبت هذا السؤال في عدةِ كتابات هل ماتت ضمائركم ؟! فتبًا لكم ولا أنسانية لديكم فأنتم وحوش بهيئة بشر ؛ فقد سطر موقفه ذلك القلم الذي فضح الأمم المتحدة عن قرارها وصمتها أمام الشعب اليمني ؛ كيف فضح الأمم المتحدة هذا القلم والتاريخ ؟! نعم فضحها حينما أنزلت التحالف من قائمة العار وكأن السعودية هي المعتدى عليها وهي صاحبة القلب الحنون على جارها ! فسحقًا للأمم المتحدة القذرة التي هي مشاركة في كل قطرت دم في أبناء الشعب اليمني ؛ هناك تاريخ يشهد تلك الأصوت الهلعه التي بعثرها جار السوء لأطفال اليمن ونساء اليمن هناك تاريخ يفضحكم عبر الأجيال وتشهد تلك الأحرف أن النظام السعودي وأسيادة من الأمريكان والأمارات الخبيثة بأنهم قتلت الأطفال وكتبت في جبينهم بصمة عار على مر الزمن جيلاً بعد جيل ! وكذلك من الأحتجازات للسفن النفطية هذة مرحلة جديدة في قتل أبناء الشعب اليمني قتلًا جائح لم ترحم أحدًا وهذا عمل جبان ومخزي للغاية ! بعدما خسروا وفشلوا في جميع المعارك والوسائل الذي أتوا به لقتل أبناء اليمن اليوم يخوض التحالف في حجز السفن منذ أشهر والأحتجاز مستمر! فبات الأمر واضح من قبِل الأمم المتحدة أنها من تقتل الشعب اليمني وأنها اليد الوصلا لتحالف العدوان في قتل أبناء اليمن وفي هذة المرحله أصبحت الأمم تصمت عمدًا حينما أعلن التحالف في حظر كامل للمشتقات النفطية فحولة أبناء اليمن إلى سجن متكامل بالموت البطي ! للعلم اليمن هي مقبرة الغزاة والرد الموجع للتحالف عما قريب سيحدث ولن يسكتوا أبناء اليمن على أن يموتون بذلك الحصار المخنوق .. لم ولن يسكتوا لكل الأعمال الخبيثة بتاتًا ..والعاقبة للمتقين .