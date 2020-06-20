أن جف حبري يايمن سأظل أكتب بدمي .

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براءة الجمل .|| أيام وجيعه بحق أبناء الشعب اليمني منذ أن بدأ العدوان نعم أنها أيام ثقلى، لكن تحرك الشعب اليمني بقوة بأسه وجبروت بطشه في مواجة الغزاة المحتلين ؛ أيام مرة بكل أوجاع وظلم من قبِل النظام السعودي الأمريكي الذي أعتدى على أبناء خيرة الأمة الإسلامية ؛ لا أعلم منين أبدأ بالكتابه ؟! فقد أبقت الأحرف شاردة عني وقلمي لم يطاوعني بأن أخطها إلا حينما تغربلت القلوب ،وكذلك أبقيت واقفه أحاول أحصي تلك المجازر لكن لم تكتفي تلك القائمة وأصبحت القائمة مذهولة بتراكم أشلاء الطفولة !جرائم وعتدائات بكل وحشية من قِبل تحالف العدوان لم يكتفوا بكل تلك الدماء وذلك القصف الذي متصاعد كل يوم ، فقدموا لعبة جديدة فخابت رهانهم بذلك المدعو ياسر العواضي ! وفي الأحداث الأخيرة الذي خمن لها التحالف إنها ستكون ثغرة جديدة على الأنصار لكي يلهونهم عن مأرب لأن مأرب باتت في رحاب الأنصار ...؛ كم هو غبي التحالف وأسيادة وياللسذاجه فيهم !! لكن هنا أبى قلمي إلا أن يخط بكلمة خزاك الله ياعواضي !! لك العار والخزي دنيا وآخرة فباتت أعمالك اللعينه والشرسه ونكشف عنك الغطى أمام العالم إنك بضاعة لأدوات العدوان وإنك خادم للعدوان وليس للوطن ياعميل ، أما الأنصار فهم يعرفونك جيدًا من البدايةلكن من قبل فترة وهو يتركون لك الفرصه لعلك تعقل !! فقد أخترت مسار الشيطان الذي هو كيده ضعيف وأن تتبهذل بذاك النكف الذي فريت حينما دقت عقارب الساعه في الميدان ، وكذلك لا أنسى بتاتًا لمقالة (الدكتور علي الصنعاني ) في رمضان المنصرم عندما أكتب منشور بعنوان تحية طيبه ياشيخ !! فقد ذكر كل كلام جميل في منشورة لكن الذي لازال يحوم كلامة في ذكري حينما نصحك بأن تتراجع عن موقفك وخيرك بالميدان وعندما ألفت لك كلام ب هذا الفرس وهذا الميدان فنزل وواجه وسنشوف من بايطلع الخسران !! لم أتي بكلام الدكتور علي الصنعاني نصًا ولكن تذكرت كلامه وقلت ليتك ياعواضي قرأتها بتمعن وقد صدق الدكتور علي الصنعاني وطلعت أنت الخسران !! لكن نقول : الحمدلله الذي فضحكم وكشف الستار عنكم يأيها العملاء المجرمين فقد باتت مساعيكم ولاداعي للدعائات الأعلامية التضليله أنكم لأجل الوطن ؟! فخسئو أنتم وأسيادكم أما يمننا الحبيب لديها قائد يتوسل إلى المولى أن يكون خدمًا لهذا الشعب!! فاضت تلك الدموع عند ماقام ذلك القائد العلم العظيم الذي يتوسل إلى الله أن يكون خادمًا لهذا الشعب !الكلام طويل جدًا عن السيد القائد لكني قايست مابين العظماء الذي أعزنا الله بهم ... ومابين السفهاء الذي يطعون الوطن في الظهر ، وبالفعل العواضي خريج مدرسة عفاش هنا لاداعي للدهشه من عمل العواضي ! لكن هنا تم الضربه الموجعه للتحالف الذي خمن أن المعركة ستطول ووو....الخ. لكن أشتعلت نار الحرب منذ ساعة في محافظة البيضاء في مديرية ردمان. فنخمدت تلك النار بخزي وعار للعواضي لأن المعركة أصبحت في ساعات وتم تطهير ردمان بالكامل ،، وأصبح العواضي يرتجم في حضن التحالف وأسيادة وهكذا مصير كل خاين لأن اليمن لن تقبل العملاء والمجرمين أنها أرض طاهرة ولن تتلوث بقذارتهم اللعينه!