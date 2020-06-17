فلسفتنا أهل اليمن  من شيعة آل محمد عليهم السلام.  

✍🏽.هشام عبد القادر.

نحن أبناء اليمن خاصة حول بيئة الكاتب وحول أطراف اليمن في كل منطقة تجلت الصوفية فيها وتجلت الزيدية والإسماعيلية والجعفرية وكل مذاهب وطرق التشيع . فلسفتنا واحدة وهي شئ لله .

نتوسل بشئ لله والشئ هو باب من ابواب الله إما دعوة ولي صالح او الوالدين او الصالحين أحياء أم اموات نتوسل بيا اداة النداء المشهورة يا والياء باب من ابواب الإستغاثة تفسيرها عند اهل العلم والعرفان هي رقميا 110 . ويا اخر اسم من اسم الولي سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام .

نحن إما صوفية نقول شئ لله يا ابن علوان ساكن يفرس .

وإما زيدية نتوسل بالإمام الهادي عليه سلام الله نتوسل بطيب رائحته .

وإما إسماعيلية نتوسل بمقام السيدة اروى بنت احمد الصليحي .. الذي مقامها بجامع السيدة اروى في جبلة التي يأتي زوارها من الهند من سلطان البهرة جيل بعد جيل .

اما الجعفرية فلسفتنا ايضا نتوسل بالأرواح التي سكنت في كل الصالحين فهم ابواب الإثناعشر الشهر ذالك الدين القيم .

فلسفتنا آهل اليمن شئ لله وكل الأشياء الملموسة نحترمها خاصة عند شعب اليمن يتجملون من الكلمة الطيبة اذا قلت بداعي القبيلة ومديت الشال الى أطرف شخصية إجتماعية وقلت يا غوثاه دعت يا داعي القبيلة اهتزت القبيلة وشمخت الأنوف والحمية برجولة وشهامة وعفت الناس حتى ولو كان هناك مقتول .

فلسفتنا آهل اليمن هو التوسل باي طريقة كانت

بمهجم برأس غنم او ثور تأتي شيخ القبيلة وتتوسل بزامل شعبي تنشق لها القلوب بتراحيب واصوات وهذه الأصوات عند اهل العرفان هو التوسل والغوث باي شئ إما كما قلنا توسل بالأولياء او بداعي القبيلة او بالعرف او بجيهان الله عندك كلمة جيهان الله هو توسل ايضا .

والا جيناكم بأولادنا او بالسلاح تضعه تحت اقدام اهل القصد تقول هذا يا اخي جيهان الله عندك جيناكم حكمناك . الرد وهيه قبلت وعفيت يا الأخوا وعفوا الناس على مقتول او قاتل تنازل عن دية بكلمة جيناكم محكمين .

فلسفتنا اهل اليمن هي فلسفة العفو والكرم والجود بداعي القبيلة فكيف لا نعرف نتوسل باهل العلم والعرفان ومنابع العلوم الصافية شئ لله .

الشئ الباب الذي تصل الى الله وبطرفة عين لتأخذ مقصودك ونيل المطلب .

فلسفتنا اهل اليمن كتشيع نحن شيعة بعالم الذر دخل التوسل فينا بعدة طرق إما عرفية او قبلية او إيمانية وعرفانية .

والقببلة يعرفها آهل النكف وهم خيرة الرجال في الجوف ورداع والبيضاء ومأرب ومناطق يمنية اخرى صعدة وغيرها .

فلسفتنا اهل اليمن هو الصفح والعفو الجميل . كابر عن كابر .

ونحن ننتظر قوة اليماني الذي سيكون عفوه تتسع كل العالم يمهد للظهور ظهور الحق .

اليماني بفلسفتنا التوسل اعظم غاية تجتمع به طاقة التوسل تنفتح ابواب الكرم والجود تدخل الإمة بمحبته لتجسيده معاني وكل معاني العفو والكرم ونحن يمانيين كل العرب منا ونحن منهم نمد يدنا لدولة المستضعفين التي قامت على أثر روح الله الخميني ونمد يدنا لحزب الله في لبنان والحشد الشعبي بالعراق وكل محور المقاومة في سوريا وفلسطين وأحرار العالم

الداعي واحد وهو نصرة المظلومين أينما كانوا يا داعي العرف والقبيلة والإنسانية ويا داعي من قال الغوث يا للمسلمين يا للمؤمنين ولم يلبي الإغاثة فليس بمسلم نحن نلبي

الدعوة الى كل أطراف الأرض فلسفتنا يا أيها الذين ءامنوا إتقوا الله وإبتغوا اليه الوسيلة .

جئناك يا رسول الله منيبين منكسرين معترفين والمجيئة تلبية ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جائوك وأستغفروا الله وأستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما .

هذا كما في العرف اليمني جئناك اعفو عنا وإستغفر لنا وإقبلنا وإشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله .

نحن من محبين اهل بيتك الذي أمر الله مودتهم .

طالبين قاصدين عفوك والقرب منك لا مطلب لنا الا العفو والصفح الجميل دارك دار السلام خير المقام عليك وعلى اهل بيتك السلام لا تردنا خائبين وعندك لا ترجع الأيدي والقلوب الا بالرحمة هذا من صفاتك الرحمة وانت رحمة للعالمين افتح لنا ابواب الرحمة وإدخلنا بالرحمة في عباد الله الصالحين وامنحنا الشفاعة .

وعندك كل خير لا تردنا بما انت أهله .

والحمد لله رب العالمين .

اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محم

ـــــــــــــــ